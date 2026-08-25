Деца на 10 години замеряли коли с бетонни парчета в София

У становени са двете деца, които в събота вечерта са хвърляли бетонни парчета от тераса на мол върху автомобили и пешеходци на столичния булевард „Черни връх“.
Става въпрос за две 10-годишни момчета, предаде NOVA.
Автомобилът на Невяна Владинова бе изпотрошен на бул. „Черни връх“
Случаят беше публично разказан от златната медалистка по художествена гимнастика Невяна Владинова, чийто автомобил е бил ударен и е със спукано предно стъкло.
Невяна Владинова проговори за вандалската атака срещу колата ѝ на бул. „Черни връх“
На родителите са връчени предупредителни протоколи. С децата работи инспектор от отдел „Детска педагогическа стая“.