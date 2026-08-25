Ескалация: Тръмп иска да преименува езерото Онтарио, Канада плаши със спиране на тока

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп лансира възможността за преименуване на езерото Онтарио на „Езеро Америка“ – пряк удар срещу най-населената провинция в Канада, чийто премиер заплаши да спре доставките на електричество и минерали за САЩ.

„Съединените щати сериозно обмислят да променят името на езерото Онтарио на Езеро Америка, тъй като не очакваме вече да правим много бизнес с Онтарио“, заяви Тръмп в неговата социална мрежа Truth Social във вторник.

Езерото Онтарио Източник: iStock/GettyImages

Още в първия си ден след завръщането си в Овалния кабинет миналата година, Тръмп подписа указ за преименуването на Мексиканския залив на Американски залив – ход, с който той често се хвалеше през първата си година, пише The New York Post.

Неговите разсъждения за прилагане на същата мярка спрямо езерото Онтарио, което граничи с горната част на щата Ню Йорк, идват на фона на тежка битка за митата със северната съседка на Америка.

Миналата седмица преговорите между двете страни пропаднаха. Това подтикна Тръмп да наложи солени мита от 50% върху редица канадски стоки, включително бира, сирене, електроника и други.

Канадският министър-председател Марк Карни обеща да отвърне по същия начин, докато премиерът на Онтарио Дъг Форд, който отдавна заема твърда линия по въпросите на търговията, загатна за планове да накара САЩ да усетят икономическа болка.

Форд заяви пред Асошиейтед Прес, че „всичко е на масата“, ако търговската разправия се влоши, включително прекъсване на доставките на електроенергия и критични минерали от Онтарио. „Ние захранваме 1,5 милиона домакинства и бизнеси. Всичко е на масата. Ще направя каквото е необходимо“, каза премиерът.

Един от въпросите, за които Карни твърдеше, че са довели до провала на преговорите в последния момент миналата седмица, бяха предполагаеми искания Канада да направи промени, с настояване Квебек да използва английски вместо френски език. Тръмп отрече това в понеделник.

„Никога не бих се намесил във това канадците да говорят на френски! Всъщност никога не съм и помислял да направя толкова глупаво нещо. Тази лъжа беше измислена от един слаб и неефективен министър-председател в опит да спечели политическа подкрепа от хората в Квебек, която той напълно е загубил. Аз обичам канадците, които говорят френски!“, настоя Тръмп в Truth Social.