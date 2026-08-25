Кола предизвикала падането на камъни в Кресненското дефиле

К ола с украинска регистрация е катастрофирала в Кресненското дефиле, като след удара в крайпътния откос върху пътното платно са паднали камъни. Това сочат първоначалните данни от огледа и събраните до момента доказателства, съобщиха от прокуратурата.

Инцидентът стана вчера около 17:30 ч. на път I-1 (Е-79), като първоначалната информация беше, че колата е ударила паднали камъни.

Днес прокуратурата поясни, че водачката е отклонила вниманието си от пътя, загубила е контрол над автомобила, който е напуснал платното, преминал е през банкета и се е ударил в скалния откос. Вследствие на удара по пътя са попаднали части от автомобила и камъни, отделили се от откоса. Следите при огледа сочат, че камъните са паднали след удара на автомобила в скалите.

Кола удари паднали скали в Кресненското дефиле

При катастрофата са пострадали две жени, пътували в автомобила. Водачката е транспортирана за лечение в столична болница, а другата жена, която е бременна, е настанена за наблюдение в лечебно заведение в Благоевград.

Инцидентът предизвика огромно задръстване на път I-1 (Е-79) вчера.

По случая се води разследване под надзора на Районната прокуратура в Благоевград. Предстои назначаването на автотехническа и съдебномедицински експертизи, които трябва да изяснят окончателно механизма на произшествието и причините за него.