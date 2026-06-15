Subaru Forester: Направен да надживее няколко собственика (ВИДЕО)

Н овото, шесто поколение на Subaru Forester e на прага на своята 30-та годишнина, в която ще пристъпи по начина, по който се появи на пазара през 1997 г.: с философия, която може да не се хареса на младите автомобилни ентусиасти, но която се цени високо от улегналите хората, които не търсят фанфари и фойерверки, а надеждна и изпитана технология, която е гарант за спокойствие на ума и хиляди безаварийни клиенти.

Subaru никога не се е славил с авангарден дизайн, но шестото поколение на модела ми допада заради това, което често наричаме с обобщаващото old school. И в това понятие не влагам и капка отрицателен смисъл, напротив.

Защото Forester изглежда така, че да вдъхва увереността, че ще се справи с офроуд, кал или сняг, ако сте от твърдото ядро фенове на марката. Ако не сте и търсите решение на въпросителни около здравина и надеждност, то Forester може да ги даде.

Източник: CarMarket.bg

Обикновено Subaru не се лашка в крайности, но тук виждаме една по-смела промяна в екстериора, като в същото време се запазват основни постулати в дизайнерската философия на марката.

Естествено, радиаторната решетка е станала по-голяма, фаровете са с променена форма. Имаме LED фарове с автоматично регулиране на светлинния сноп. Дневните светлини се сливат с алуминиевата лайстна в решетката. Отдолу имаме LED фарове за мъгла, а пръскачки зад капачета се грижат за измиване на основните светлини, тъй като се предполага движение офроуд и замърсяването им.

Профилът на Forester е типичен за моделите отпреди десетилетие, когато остъклената повърхност доминираше. Виждаме характерните релси на покрива и пластмасовите колесни арки, които подчертават офроуд излъчването на модела. Той се предлага с 4 металика, 5 перли и още 2 цвята. Джантите са 18- и 19-цолови, каквито са на тестовия модел.

Източник: CarMarket.bg

Като размери Forester е дълъг 4,67 м, като тук трябва да отбележа, че широчината е увеличена с 15 мм (до 1830 мм), а дължината с 30 мм. Междуосието и височината са останали непроменени, съответно 2670 мм и 1730 мм.

В профил се вижда много ясно клиренсът на Forester, който е цели 220 мм. Ъгълът на заход е 20,4 радуса, а на отход 25,7 градуса.

Ако в дизайна японците са пипали по-смело, то в областта на задвижването не са правени подобни промени. Имаме задължителната за философията на Subaru симетрична система за задвижване на четирите колела (Symmetrical AWD) и боксеров двигател, който е подпомаган от малък електромотор.

Източник: CarMarket.bg

Двигателят е 4-цилиндров, 2,0-литров атмосферен със 136 к.с. и 182 Нм. Между него и Lineartronic трансмисията е монтиран въпросният е-мотор, като така се формира мека хибридна система. Електромоторът е с мощност 16,7 к.с., но японците посочват само мощността на двигателя, без да дават системна мощност.

Именно мощността е ахилесовата пета на Forester, тъй като тези 136 к.с. трябва да теглят купе с тегло около 1700 кг.

Всичко това е направено с цел отговаряне на зададените от ЕС нива на вредни емисии, което през последните години е основен рефрен в репертоара на автомобилните компании. Интересно е, че в САЩ Subaru предлага модела със самозареждаща се хибридна система от Toyota, която ще е добре да дойде и в България. Но едва ли.

Източник: CarMarket.bg

Forester се предлага в 4 нива на оборудване, като клиентите имат избор между 4 вида тапицерии, 2 от които кожени. Специално внимание е отделено на предните седалки. Дизайнерите са направили така, че да намалят с 44% движението на главата по неравен път, като така се намалява умората. Те са с подгрев и обдухване, а шофьорската е с 10-посочно електрическо регулиране. Мястото в областта на краката е прещедро, което важи и за това в областта на главата.

Телескопичният волан се регулира по височина и дълбочина, като върху него няма сензорни повърхности, слава Богу, а само физически бутони, както налага веруюто на старата школа. Зад него виждаме класическо приборно табло със скоростомер и оборотомер, между които е 4,2-инчов борд компютър.

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Широкото арматурно табло е изработено от мек на допир материал, по средата му е разположен вертикален 11,6-инчов екран. Ергономичността в кабината е страхотна. Сензорният екран е комбиниран с физически бутони, за да се улесни боравенето с климатика по време на движение. От друга страна обаче не мога да не отбележа факта, че самата функционалност и скорост на реакция при допир на дисплея не може да се мери с тази на конкурентите. Нито графиката.

Източник: CarMarket.bg

Разбира се, ще маркирам новото безжично зареждане за смартфон (което с бутон може да се изключи), както и безжичното свързване на двете операционни системи – Andoid Auto и Apple CarPlay. Имаме традиционен скоростен лост, а не заместител под формата на някое миниатюрно превключвателче, разположено на волана. Тук ключова дума е „традиционен“, какъвто производител е Subaru. Моят тестови модел е оборудван с голям панорамен покрив с механична щора.

Без да навлизам в дебрите на многобройните системи за активна безопасност ще отбележа, че към 2030 г. Subaru се ангажира с нулеви фатални инциденти в своите автомобили, за което трябва да се погрижи системата Eye Sight. Тя обаче е много строга и едно по-дълго вглеждане в страничното огледало веднага я активира. Към нея Forester добавя и 9 еърбега от пасивната система за безопасност, които са с два повече от преди.

Източник: CarMarket.bg

За динамика е трудно да се говори, когато заводският параметър за ускорение до 100 км/ч е `12,2 секунди. Ще се концентрирам върху самото пътно поведение, което при смяна на пътната лента с по-висока скорост ми дава увереност и купето не се накланя осезаемо. Самата возия е настроена към комфорта, което е и разбираемо, като автомобилът поема неравностите на пътя доста добре.

От компанията казват, че моделът е оборудван с електрическата кормилна рейка с двоен пиньон, което прави кормилното управление доста натурално, естествено по-точно и това ми харесва. Няма го онова дигитално, изкуствено усещане, което има в много други конкуренти.

Нещо, което споменах и преди, свързано с по-голямото остъкление, което дава панорамен обзор във всички посоки. В много други модели имаме обратното – тесни стъкла и повече ламарина, докато тук е обратно и това оптимизира видимостта и оттам безопасността.

Източник: CarMarket.bg

Не знам как ще ви прозвучи, но самото усещане зад волана на Subaru е като да седиш в много добре конструиран автомобил, добре направен, който ти дава увереност. Тук мога да изтъкна факта, че инженерите са увеличили с 10% здравината на усукване на каросерията, което винаги е добър знак за поведението на автомобила на пътя и извън него. Преминаването през сериозни неравности като железопътни релси в посока Кремиковци е най-добрият атестат за Forester: нито прискръцване, никакъв страничен, издайнически звук, макар автомобилът вече да има над 22 000 км на километража.

Осезаемо се усеща и друга голяма промяна в модела, а именно същественото снижаване на паразитния шум от вятъра в интериора. Японците са подобрили този показател с 39%, добавяйки повече и по-добра шумоизолация.

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Трансмисията, Lineartronic, добре позната в гамата на Subaru, работи в комбинация със системата за активно разпределение на въртящия момент Active Torque Split AWD на Subaru. Тя балансира много добре разпределението на въртящия момент отпред и отзад, като това става в съответствие със сцеплението на пътя в реално време. Особено полезно при шофиране при неблагоприятни климатични условия или извън пътя.

Естествено, една от най-силните страни на Subaru и Forester и тракшън системата X-MODE. Те предлага два различни режима (SNOW/DIRT и DEEP SNOW/MUD). Не бях в настроение за игра в калта, но Forester е машина, която може да се справи с доста сериозен офроуд.

Източник: CarMarket.bg

За финал не мога да пропусна 8-годишна гаранция без ограничение в пробега, т. нар. bumper to bumper, вързана към рамата, не към клиента. Базовата цена но новия Subaru Forester в България е 40 872 евро с ДДС за ниво Free. Моделът се предлага още в изпълнения Style, 4Dventure и Premium, като топ нивото е 47 519 евро с ДДС. До 30.06.2026 г или до изчерпване на количествата, Subaru предлага Forester на стартова цена от 36 872 евро, което е добра опция за обмисляне на решение за покупка.

Технически характеристики

Subaru Forester 2.0i

Размери

Дължина, мм: 4670

Широчина, мм: 1830

Височина, мм: 1730

Междуосие, мм: 2670

Тегло, кг: 1717

Двигател

Тип: 4-цилиндров

Работен обем, куб. см: 1995

Макс. мощност, к.с. при об/мин: 136 при 5600

Макс. въртящ момент, Нм при об/мин: 182 при 400

Динамика

Макс. скорост, км/ч: 188

Ускорение 0-100 км/ч, сек: 12,2

Среден разход, л/100 км: 7,8

Вредни емисии СО2, г/км: 177

Базова цена на модела, евро с ДДС: 40 872 (36 872 евро до 30.06.2026 г или до изчерпване на количествата)

Базова цена на модификацията, евро с ДДС: 47 519

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