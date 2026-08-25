Министърът на отбраната: Иран проведе хибридна операция с помощта на български политици

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И ран проведе една много добра хибридна операция, за съжаление, подпомагана от опозиционни български политици. Резултатът го виждаме какъв е. Тази хибридна операция ще продължи. Това каза министърът на отбраната Димитър Стоянов преди началото на днешното извънредно заседание на Комисията по отбрана, цитиран от DarikNews.bg

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"Трябва да има много по-голяма отговорност сред българските политици, когато коментират по безотговорен начин такива позиции от иранска страна", добави още той.

"Самолетите цистерни на военновъздушните сили на САЩ си заминаха от България така, както е планирано и за което ние имаме предварителна информация", заяви Стоянов, след като бе попитан дали наистина самолетите са напуснали страната ни.

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"Има темп на операцията и той се спазва. Просто тази информация нямаше как да бъде споделена с българското общество", посочи министърът.

Депутатите ще разгледат Законопроект за ратифициране на Договора за продажба между Министерството на отбраната на Република България и държавата Нидерландия за покупката на минен ловец „HNLMS Зирикзии“ клас „Трипарти“, минен ловец „HNLMS Вилемстад“ клас „Трипарти“ и минен ловец „HNLMS Схийдам“ клас „Трипарти“.

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Ще бъде обсъден и Меморандумът за разбирателство между Министерството на отбраната на Република България, министъра на отбраната на Кралство Белгия и министъра на отбраната на Кралство Нидерландия относно прехвърлянето на минни ловци клас „Трипарти“, съответно клас „Флауър“ и клас „Алкмаар“, като оперативни във Военноморските сили на Кралство Белгия и Кралство Нидерландия, включително съоръжение за обучение на екипажи, резервни части и допълнително оборудване.

Комисията по отбрана ще ратифицира и промените на Международния договор (LOA) BU-B-UCP „Придобиване на бойни машини Страйкър”, Изменение и допълнение № 1 (BU-B-UCQ А1) на Международен договор (Letter of Offer and Acceptance – LOA) BU-B-UCQ „Придобиване на управляеми противотанкови ракети „Javelin” и Изменение и допълнение № 1 на Международен договор (LOA) BU-B-UCR „Придобиване на боеприпаси за машини „Страйкър”.