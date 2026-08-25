Свят

Огромен военен самолет на САЩ в Москва, Кремъл не знаел

Самолетът е излетял от латвийската столица около 8:50 ч.

Николай Киров Николай Киров

25 август 2026, 14:44
Огромен военен самолет на САЩ в Москва, Кремъл не знаел
Източник: iStock

А мериканският военен транспортен самолет Boeing C-17A Globemaster III е пристигнал във вторник от Рига на московското летище "Внуково“, предава "Фокус".

Самолетът е излетял от латвийската столица около 8:50 ч. и е кацнал във Внуково около 10:00 ч. днес.

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Според данните на полетите му, той е пристигнал в Рига на 23 август от военната база "Ендрюс“ край Вашингтон. От същата база излитат президентският самолет на Доналд Тръмп и самолетите на други високопоставени правителствени служители. По-рано през август на същата база беше приведен освободеният от Русия бивш американски морски пехотинец Робърт Гилман, който беше осъден в Руската федерация за нападения срещу служители на реда.

Междувременно, прессекретарят на президента Владимир Путин на Руската федерация Дмитрий Песков заяви на пресконферанция, че към момента няма информация за американския военен транспортен самолет, който е в Москва.

C-17A Globemaster III е стратегически тежък военно-транспортен самолет. Този модел представлява гръбнака на американската военна логистика, комбинирайки големия капацитет на стратегическите самолети с гъвкавостта на тактическите машини.

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Основното предимство на C-17A е способността му бързо да пренася изключително тежки товари, като бойни танкове M1 "Ейбрамс", бронирани машини, хеликоптери или над 100 парашутисти, на трансконтинентални разстояния. За разлика от други големи транспортни самолети той може да каца и да излита от неукрепени, къси и груби писти и дори да се движи на заден ход.

Машината влиза официално на въоръжение във ВВС на САЩ през 1995 г. и оттогава активно участва във всички основни военни операции на Вашингтон, включително в Ирак и Афганистан, както и при мащабни хуманитарни мисии за евакуация и доставяне на помощ при бедствия по целия свят.

Редактор: Николай Киров
Източник: Фокус    
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