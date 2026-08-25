Разследват блудство с малолетно дете в Струмяни

Р айонната прокуратура в Благоевград, Териториално отделение - Сандански, разследва случай на блудствени действия спрямо малолетно дете.

Арестуваха 72-годишен мъж за блудствени действия с малолетна

По данни на прокуратурата на 24 август 2026 г. посегателството е извършено в имот в населено място на територията на община Струмяни.

Досъдебното производство е образувано след подаден сигнал, като разследването е започнало с разпит на свидетел.

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В момента се извършват процесуално-следствени действия за изясняване на обстоятелствата около случая, установяване на извършителя и събиране и проверка на доказателствата.

Разследването продължава под надзора на Районната прокуратура в Благоевград.