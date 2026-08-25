Задържаха наркодилърка с фентанил в София

Ж ена на 36 години е задържана в София с фентанил и метамфетамин за разпространение, съобщиха от Софийската градска прокуратура.

Тя е привлечена към наказателна отговорност за това, че на 19 август е държала без необходимото разрешително 33,82 грама фентанил, разпределен в 18 отделни опаковки, както и 6,32 грама метамфетамин, разпределен в две опаковки.

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По искане на прокуратурата Софийският градски съд е определил най-тежката мярка за неотклонение - „задържане под стража“.

Според съда събраните до момента доказателства дават основание да се предполага, че жената е свързана с престъплението, както и че съществува опасност да извърши ново престъпление.

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Разследването продължава от служители на Трето районно управление на СДВР под ръководството и надзора на Софийската градска прокуратура.