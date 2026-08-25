Русия удари товарен кораб с военни стоки за Украйна край Одеса

Р уските сили са нанесли удар по товарен кораб, превозващ стоки за украинската армия, в пристанището Пивденни (Южни) край Одеса. Поразена е и пристанищна инфраструктура, използвана за разтоварване на военни товари, съобщи руското Министерство на отбраната, цитирано от „Ройтерс“. Информацията за удара не е потвърдена независимо.

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Според руското военно ведомство атаката е извършена с ударни безпилотни летателни апарати. Москва твърди, че сухогрузът е доставил в Украйна товар, предназначен за нуждите на украинските въоръжени сили.

Това е поредният руски удар по украинската пристанищна инфраструктура. През последните дни руското Министерство на отбраната съобщава за атаки срещу пристанищата в Одеса и Пивденни, включително срещу складове, резервоари с гориво и обекти, използвани за военна логистика.

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Русия съобщи за 148 свалени дрона

В отделно съобщение руското Министерство на отбраната заяви, че руската противовъздушна отбрана е свалила 148 украински дрона през изминалата нощ. Данните не могат да бъдат независимо потвърдени.

Москва съобщи също, че руските сили са поели контрола над село Ханивка в Донецка област.

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Пристанищата: Все по-важна мишена

Украинските черноморски пристанища са сред ключовите елементи на логистичната система на страната. Освен за износ на стоки, част от тях се използват и за доставки, свързани с военните нужди на Киев.

През август руските сили неколкократно съобщават за удари по пристанищата Одеса, Пивденни и Измаил, като твърдят, че са поразявали обекти, свързани с доставката и съхранението на военни материали. На 14 август например Москва съобщи за удари по инфраструктурата на трите пристанища.

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Само ден по-рано руското Министерство на отбраната съобщи за поразени в Пивденни три резервоара с гориво и четири хранилища с военно имущество, както и за удар по електроподстанция, осигуряваща работата на пристанището.

Ударите по морската инфраструктура се вписват в по-широкото засилване на атаките срещу логистични и военни обекти в Украйна. Киев от своя страна също увеличи атаките с дронове по цели на руска територия, включително срещу военна и енергийна инфраструктура.

Информацията за конкретните поражения и заявените военни успехи на двете страни обичайно не може да бъде потвърдена независимо.