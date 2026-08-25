Мистериозна смърт в Хонолулу - откриха мъртва 50-годишна стюардеса

- 50-годишната стюардеса Джени Лъптън от Southwest Airlines е открита мъртва на 20 август по време на престой в Хавай. Тя е работила като стюардеса 29 години и оставя 15-годишен син.
- Полицията в Хонолулу все още не е установила причината или начина на смъртта. Детективите разпитват свидетели и преглеждат записи от охранителни камери, като призовават хората да не разпространяват непотвърдени версии.
- Семейството и колегите ѝ отдават почит, описвайки я като обичана и позитивна жена. Колеги са организирали кампания за финансова помощ на семейството, която вече е събрала над 6000 долара.
Стюардеса загина след падане от балкон
Полицията в Хонолулу разследва смъртта на Джени Лъптън, 50-годишна стюардеса на Southwest Airlines, която беше открита мъртва по време на престой в Хавай миналата седмица.
Полицейското управление на Хонолулу съобщи, че на 20 август е започнало разследване на смърт, настъпила без присъствието на медицински екип, а детективи изясняват обстоятелствата около смъртта ѝ.
Southwest Airlines заяви в изявление, изпратено по електронната поща до Newsweek: „Семейството на Southwest Airlines е дълбоко натъжено от кончината на нашата колежка по време на престой в Хавай. Изразихме съболезнованията си и предложихме подкрепа на семейството и колегите на служителката, както и оказваме съдействие на местните власти, докато те разследват случая.“
Приятели, роднини и колеги споделиха онлайн почит към майката от Оклахома, която оставя след себе си 15-годишен син.
The 50-year-old mother's death is being investigated by the Honolulu Police Department's homicide detail. https://t.co/LPsp9ozc5D— Newsweek (@Newsweek) August 25, 2026
- Полицията започна разследване
Полицейското управление на Хонолулу заяви във вторник, че все още няма заключение относно начина, по който е настъпила смъртта. Оттам подчертаха, че разследването е „задълбочено“ и „ще отнеме време“, докато детективите разговарят със свидетели и преглеждат записи от охранителни камери.
В изявлението се посочва: „За да се запази целостта на разследването, HPD ще ограничи оповестяването на определена информация.“
Правоохранителните органи призоваха обществеността за търпение, докато разследването продължава на фона на спекулациите в интернет относно смъртта на Лъптън.
Полицията заяви: „Призоваваме обществеността да разчита на проверена информация от официални източници и да избягва разпространяването на непотвърдени сведения, които могат да предизвикат ненужно безпокойство или объркване.“
An Oklahoma-based Southwest Airlines flight attendant was found dead outside the Hilton Hawaiian Village in Waikiki after falling from the 24th floor of the hotel.— Fox News US (@FoxUSNews) August 24, 2026
Jenny Lupton, 50, was in Hawaii for work and had stayed a few extra days. Her sister says she went out dancing with… pic.twitter.com/RWmKinwbuX
- Семейството и приятелите се сбогуват с Лъптън
Приятели и роднини споделиха послания в памет на Лъптън, която е работила като стюардеса в продължение на 29 години.
В публикация във Facebook племенницата на Лъптън, Хана Лъптън, написа: „Тя наистина беше най-добрата леля, която някой можеше да си пожелае. Тя беше душата на всяко парти, човекът, който можеше да озари една стая само с присъствието си.“
В своята почит Хана Лъптън разказа, че самата тя е станала стюардеса, вдъхновена от леля си, и добави: „Знам, че винаги ще нося тази връзка със себе си.“
Друга племенница на Лъптън, Сара Лъптън, написа в публикация във Facebook: „Моята леля Джени трагично почина. Тя беше обичана от толкова много хора.“
Колегите на Лъптън са организирали кампания в GoFundMe в подкрепа на семейството ѝ. В описанието се казва отчасти: „Джени беше една от нас. Тя беше част от нашето работно семейство. Тя споделяше небето с нас, работеше редом с нас, смееше се с нас и докосна живота на толкова много хора.“
Кампанията е събрала над 6000 долара от поставената цел от 26 000 долара и е създадена, за да подпомогне семейството ѝ.
„Съкрушени сме. Опустошени сме. И ще направим всичко по силите си, за да сме сигурни, че семейството ѝ знае, че има добри хора на своя страна“, се добавя в описанието.