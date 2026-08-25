Мистериозна смърт в Хонолулу - откриха мъртва 50-годишна стюардеса

50-годишната стюардеса Джени Лъптън от Southwest Airlines е открита мъртва на 20 август по време на престой в Хавай. Тя е работила като стюардеса 29 години и оставя 15-годишен син.

Полицията в Хонолулу все още не е установила причината или начина на смъртта. Детективите разпитват свидетели и преглеждат записи от охранителни камери, като призовават хората да не разпространяват непотвърдени версии.

Семейството и колегите ѝ отдават почит, описвайки я като обичана и позитивна жена. Колеги са организирали кампания за финансова помощ на семейството, която вече е събрала над 6000 долара.

Стюардеса загина след падане от балкон

Полицията в Хонолулу разследва смъртта на Джени Лъптън, 50-годишна стюардеса на Southwest Airlines, която беше открита мъртва по време на престой в Хавай миналата седмица.

Полицейското управление на Хонолулу съобщи, че на 20 август е започнало разследване на смърт, настъпила без присъствието на медицински екип, а детективи изясняват обстоятелствата около смъртта ѝ.

Southwest Airlines заяви в изявление, изпратено по електронната поща до Newsweek : „Семейството на Southwest Airlines е дълбоко натъжено от кончината на нашата колежка по време на престой в Хавай. Изразихме съболезнованията си и предложихме подкрепа на семейството и колегите на служителката, както и оказваме съдействие на местните власти, докато те разследват случая.“

Приятели, роднини и колеги споделиха онлайн почит към майката от Оклахома, която оставя след себе си 15-годишен син.

The 50-year-old mother's death is being investigated by the Honolulu Police Department's homicide detail. https://t.co/LPsp9ozc5D — Newsweek (@Newsweek) August 25, 2026

Полицията започна разследване

Полицейското управление на Хонолулу заяви във вторник, че все още няма заключение относно начина, по който е настъпила смъртта. Оттам подчертаха, че разследването е „задълбочено“ и „ще отнеме време“, докато детективите разговарят със свидетели и преглеждат записи от охранителни камери.

В изявлението се посочва: „За да се запази целостта на разследването, HPD ще ограничи оповестяването на определена информация.“

Правоохранителните органи призоваха обществеността за търпение, докато разследването продължава на фона на спекулациите в интернет относно смъртта на Лъптън.

Полицията заяви: „Призоваваме обществеността да разчита на проверена информация от официални източници и да избягва разпространяването на непотвърдени сведения, които могат да предизвикат ненужно безпокойство или объркване.“

An Oklahoma-based Southwest Airlines flight attendant was found dead outside the Hilton Hawaiian Village in Waikiki after falling from the 24th floor of the hotel.



Jenny Lupton, 50, was in Hawaii for work and had stayed a few extra days. Her sister says she went out dancing with… pic.twitter.com/RWmKinwbuX — Fox News US (@FoxUSNews) August 24, 2026

Семейството и приятелите се сбогуват с Лъптън

Приятели и роднини споделиха послания в памет на Лъптън, която е работила като стюардеса в продължение на 29 години.

В публикация във Facebook племенницата на Лъптън, Хана Лъптън, написа: „Тя наистина беше най-добрата леля, която някой можеше да си пожелае. Тя беше душата на всяко парти, човекът, който можеше да озари една стая само с присъствието си.“

В своята почит Хана Лъптън разказа, че самата тя е станала стюардеса, вдъхновена от леля си, и добави: „Знам, че винаги ще нося тази връзка със себе си.“

Друга племенница на Лъптън, Сара Лъптън, написа в публикация във Facebook: „Моята леля Джени трагично почина. Тя беше обичана от толкова много хора.“

Колегите на Лъптън са организирали кампания в GoFundMe в подкрепа на семейството ѝ. В описанието се казва отчасти: „Джени беше една от нас. Тя беше част от нашето работно семейство. Тя споделяше небето с нас, работеше редом с нас, смееше се с нас и докосна живота на толкова много хора.“

Кампанията е събрала над 6000 долара от поставената цел от 26 000 долара и е създадена, за да подпомогне семейството ѝ.

„Съкрушени сме. Опустошени сме. И ще направим всичко по силите си, за да сме сигурни, че семейството ѝ знае, че има добри хора на своя страна“, се добавя в описанието.