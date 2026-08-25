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Мистериозна смърт в Хонолулу - откриха мъртва 50-годишна стюардеса

Джени Лъптън е била в Хавай по време на престой, а полицията преглежда записи и разпитва свидетели

25 август 2026, 15:37
Мистериозна смърт в Хонолулу - откриха мъртва 50-годишна стюардеса
Снимката е илюстративна   
Източник: iStock
  • 50-годишната стюардеса Джени Лъптън от Southwest Airlines е открита мъртва на 20 август по време на престой в Хавай. Тя е работила като стюардеса 29 години и оставя 15-годишен син.
  • Полицията в Хонолулу все още не е установила причината или начина на смъртта. Детективите разпитват свидетели и преглеждат записи от охранителни камери, като призовават хората да не разпространяват непотвърдени версии.
  • Семейството и колегите ѝ отдават почит, описвайки я като обичана и позитивна жена. Колеги са организирали кампания за финансова помощ на семейството, която вече е събрала над 6000 долара.

Стюардеса загина след падане от балкон

Полицията в Хонолулу разследва смъртта на Джени Лъптън, 50-годишна стюардеса на Southwest Airlines, която беше открита мъртва по време на престой в Хавай миналата седмица.

Полицейското управление на Хонолулу съобщи, че на 20 август е започнало разследване на смърт, настъпила без присъствието на медицински екип, а детективи изясняват обстоятелствата около смъртта ѝ.

Southwest Airlines заяви в изявление, изпратено по електронната поща до Newsweek: „Семейството на Southwest Airlines е дълбоко натъжено от кончината на нашата колежка по време на престой в Хавай. Изразихме съболезнованията си и предложихме подкрепа на семейството и колегите на служителката, както и оказваме съдействие на местните власти, докато те разследват случая.“

Приятели, роднини и колеги споделиха онлайн почит към майката от Оклахома, която оставя след себе си 15-годишен син.

  • Полицията започна разследване

Полицейското управление на Хонолулу заяви във вторник, че все още няма заключение относно начина, по който е настъпила смъртта. Оттам подчертаха, че разследването е „задълбочено“ и „ще отнеме време“, докато детективите разговарят със свидетели и преглеждат записи от охранителни камери.

В изявлението се посочва: „За да се запази целостта на разследването, HPD ще ограничи оповестяването на определена информация.“

Правоохранителните органи призоваха обществеността за търпение, докато разследването продължава на фона на спекулациите в интернет относно смъртта на Лъптън.

Полицията заяви: „Призоваваме обществеността да разчита на проверена информация от официални източници и да избягва разпространяването на непотвърдени сведения, които могат да предизвикат ненужно безпокойство или объркване.“

  • Семейството и приятелите се сбогуват с Лъптън

Приятели и роднини споделиха послания в памет на Лъптън, която е работила като стюардеса в продължение на 29 години.

В публикация във Facebook племенницата на Лъптън, Хана Лъптън, написа: „Тя наистина беше най-добрата леля, която някой можеше да си пожелае. Тя беше душата на всяко парти, човекът, който можеше да озари една стая само с присъствието си.“

В своята почит Хана Лъптън разказа, че самата тя е станала стюардеса, вдъхновена от леля си, и добави: „Знам, че винаги ще нося тази връзка със себе си.“

Друга племенница на Лъптън, Сара Лъптън, написа в публикация във Facebook: „Моята леля Джени трагично почина. Тя беше обичана от толкова много хора.“

Колегите на Лъптън са организирали кампания в GoFundMe в подкрепа на семейството ѝ. В описанието се казва отчасти: „Джени беше една от нас. Тя беше част от нашето работно семейство. Тя споделяше небето с нас, работеше редом с нас, смееше се с нас и докосна живота на толкова много хора.“

Кампанията е събрала над 6000 долара от поставената цел от 26 000 долара и е създадена, за да подпомогне семейството ѝ.

„Съкрушени сме. Опустошени сме. И ще направим всичко по силите си, за да сме сигурни, че семейството ѝ знае, че има добри хора на своя страна“, се добавя в описанието.

Източник: newsweek    
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