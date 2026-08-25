Нови правила за университетите: Ограничават ръста на студентските такси

П арламентарната комисия по образованието и науката прие на първо четене промени в Закона за висшето образование, които засягат основно таксите за обучение, кандидатстването във висшите училища и студентските стипендии. Законопроектът е внесен от Министерския съвет на 10 август.

МОН предлага нови правила при определяне на таксите за студентите

Една от ключовите промени предвижда ограничаване на увеличението на таксите за студентите в платена форма на обучение, приети през учебната 2025/2026 г. и през следващите години. Идеята е още при започването на следването студентите да знаят какъв може да бъде максималният размер на таксата им за целия период на обучение.

Според мотивите към законопроекта така ще се избегнат случаи, при които таксите се увеличават значително в хода на следването и се превръщат в непосилна финансова тежест за студентите и техните семейства. Подобно развитие може да затрудни или дори да попречи на някои младежи да завършат висшето си образование.

Намаляват таксите за платено обучение на студентите

По-ниска минимална такса за платено обучение

Предлага се и промяна в начина на определяне на таксите за платено обучение. Минималният дял от средствата за издръжка, който участва при формирането на таксата, да бъде намален от 60 на 50%.

Целта е висшето образование да стане по-достъпно, особено за студентите с по-ниски доходи и за тези, които разчитат на стипендии или студентски кредити.

По време на заседанието министърът на образованието и науката Георги Вълчев съобщи, че през 2026 г. висшите училища са увеличили таксите си средно с 11%.

Утвърдиха таксите за обучение в държавните университети

Университетите с повече свобода при кандидатстването

Законопроектът предвижда и по-голяма самостоятелност за университетите при определянето на таксите за кандидатстване.

Академичните съвети ще могат сами да определят размера им, без да е необходимо последващо утвърждаване от Министерския съвет. Според вносителите това ще даде на висшите училища по-голяма гъвкавост при организирането на кандидатстудентските кампании.

Предложенията получиха подкрепа и от представители на висшите училища.

Ректорът на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ проф. Елиза Стефанова подкрепи както намаляването на таксите за платено обучение, така и въвеждането на механизъм, който да гарантира тяхната предвидимост.

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Подкрепа изрази и Сдружението на държавните висши училища. Ректорът на НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ член-кореспондент проф. Мирослав Дачев заяви, че организацията застава зад предложените промени.

Той обаче предупреди, че подобни изменения в размера на таксите е добре да бъдат приемани по-рано, тъй като към момента голяма част от студентите за новата учебна година вече са приети.

На заседанието присъстваха още заместник-министърът на образованието проф. Сеня Терзиева-Желязкова, представители на синдикатите и ректори на висши училища.

Предстои законопроектът да бъде разгледан и от Народното събрание на следващ етап.