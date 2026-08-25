Момиче с комоцио от паднал клон във Варна, майка му ще съди Общината

М айка на дете, ударено от паднал клон във Варна, ще съди Общината. Момичето е с мозъчно сътресение и в шок, съобщи пред NOVA майката Валерия Атанасова.

Жената разказа, че инцидентът се е случил вечерта на 15 август - на празника на Варна. Семейството излязло да гледа зарята и на прибиране към вкъщи в района на стадион „Тича“ 5-метров клон се откъснал от дърво и паднал върху главата на седмокласничката. В резултат тя е с мозъчно сътресение и хематом.

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Притекли се на помощ хора качили майката и детето в кола и ги откарали в Окръжната болница „Св. Анна“. Изследване със скенер установило, че черепът не е засегнат, но има сериозен хематом. Детето е хоспитализирано за няколко дни и към момента е на домашно лечение.

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Атанасова заяви, че ще заведе дело срещу Община Варна. По думите ѝ клонът е паднал от голяма височина - на приблизително четириетажна сграда, и по чудо не се е стигнало до трагедия.