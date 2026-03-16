Палеж в Казанлък унищожи три коли

Т ри коли са изпепелени при съмнения за умишлен палеж в Казанлък.

Инцидентите са в периметър от няколкостотин метра

Сигналът за пожар на бул. "Княз Александър Батенберг" е подаден около 3:00 часа тази нощ. На място веднага са изпратени два противопожарни екипа, които са овладели огъня.

Източник: БГНЕС

Пламъците са унищожили напълно три автомобила, а четвърта кола е с леки щети заради близостта си до един от горящите автомобили. Основната версия, по която се работи към момента, е умишлен палеж. Подозренията се засилват от факта, че две от напълно изгорелите превозни средства са на един собственик, въпреки че са били паркирани на голямо разстояние една от друга.

Нови палежи на коли в София и Казанлък

Полицията продължава работата по изясняване на всички обстоятелства и причини за инцидента