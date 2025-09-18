Пети вот на недоверие срещу кабинета „Желязков“ не успя

В подкрепа към Коцев: Автомобили блокираха входа на служебния паркинг на НС

Младежи изпотрошиха лукзозна кола в Пловдив и се снимаха с нея (ВИДЕО)

"Не съм го бил. Той изпитва злоба": Говори хотелиерът, обвинен за побой от кмета на Огняново

Прието на първо четене: НСО спира да вози администрацията на президента.

На първо четене в комисия: Председателите на ДАНС, ДАР и ДАТО ще се избират от НС

Д епутатите гласуваха днес пети вот на недоверие срещу кабинета „Желязков“. Със 101 гласа „за“ срещу 133 гласа „против“ вотът не мина. Нямаше гласували „въздържал се“.

Представители на "Възраждане" излязоха на протест минути преди депутатите да гласуват и блокираха движението по "Княз Александър I", скандирайки срещу приемането на еврото.

През деня имаше протести срещу правителството и скандали между депутатите.

Народни представители от ПП-ДБ блокираха с автомобилите си достъпа до служебния паркинг на парламента рано тази сутрин. "Входовете, през които, без да слизат от колите на НСО, Борисов и Пеевски се озовават в пленарна зала", обяви Лена Бориславова.

„Ама те са много смели, страшни смелчаци. Кой им даде разрешение да затварят „Дондуков“ заради 5 коли. Няма да дойда пеша, за да направя на някой от вас кеф, а вечер не се шляя по улиците, защото си имам къща, където да си стоя“, коментира от своя страна лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. Той определи вота на недоверие като опит да бъде спряно приемането на еврото в България.

Лидерите на „ДПС-Ново начало“ Делян Пеевски и на ПП-ДБ Асен Василев, пък си размениха остри реплики на влизане.

Междувременно един от полицаите, охраняващи протеста пред Народното събрание, получи сърдечен арест и почина.

В сряда темата „Вътрешна сигурност и правосъдие“ предизвика 7-часови дебати между народните представители в пленарната зала.

Пети вот на недоверие срещу кабинета "Желязков": Дебатите в НС

24 часа преди гласуването в парламента се чуха поредни обвинения за провал на правителството в сектора, в които обаче управляващите видяха липса на аргументи и лоша мотивация.

Заседанието на народното събрание започна бурно. Партиите от опозицията се скараха помежду си, след като част от тях се включиха в регистрацията и кворумът беше събран, макар и на ръба. А минути след това депутатите вкараха нова точка - предложението на Калин Стоянов от ДПС- НН за промени в Закона за НСО, с които да отпадне функцията ѝ да осигурява транспорт на администрацията на президента.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви вота като последен опит на опозицията да спре страната ни към пътя в еврозоната. Той заяви, че няма очаквания за вота, както и че той самият няма да участва в него.

"В края на пленарния ден трябва да гласуваме вот на недоверие и ако някой колега иска това правителство да бъде съборено, то днес кворумът не трябва да бъде събарян. Действията по нерегистрация и липсата на кворум правят така, че вотът да не се гласува днес”, заяви Йордан Иванов от ПП-ДБ.

От „Величие” разкритикуваха „Възраждане”.

„Възраждане”, престанете да манипулирате! Вие сте единствената опозиция, която помага на властта - като не се регистрирате и улеснявате приемане на закони”, посочи Красимира Катинчарова от „Величие”.

По-късно спорът ескалира и лидерът на „Възраждане” Костадин Костадинов обяви, че няма уважение нито към председателя на НС, нито към парламента.

„Виждаме парламента блокиран изцяло от мутрите на властта, защото са уплашени. Те треперят от страх”, посочи Костадинов.

Депутатите удължиха пленарното си заседание до 17:00 часа. Предложението беше на заместник-председателя на парламентарната група на ГЕРБ-СДС Костадин Ангелов.