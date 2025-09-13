Атанас Зафиров: Този вот на недоверие не предлага никаква реална алтернатива

Т ози вот на недоверие не предлага никаква реална алтернатива, каза в Шумен вицепремиерът Атанас Зафиров. Той коментира, че по-голяма част от нещата, посочени сред мотивите за вота, са се случили преди седем-осем години, а това правителство е на седем месеца.

„Продължаваме промяната-Демократична България“ (ПП-ДБ) внесоха вчера в деловодството на парламента искане за вот недоверие към Министерския съвет. Искането е подписано от „Морал, единство, чест“ (МЕЧ) и депутати от „Алианс за права и свободи“. Петият вот е за „провал във вътрешния ред и сигурността, правосъдието и завладяната държава".

Внесеният вот на недоверие е прокламиран като един изключителен труд от 80 страници, но той повтаря в голяма степен вече случили се вотове, каза в Кюстендил премиерът Росен Желязков.

Премиерът Желязков: Вотът на недоверие е алманах на стари проблеми

"В ден като днешния, знаем, че ще има протест в София, хубаво е да се види балансът - от една страна правителството, което работи, властта, която не просто разходва средства, а генерира такива средства, осигурява такива допълнителни средства, полага усилия такива допълнителни средства да стигнат до хората, и от другата страна - една слаба, абсолютно неефективна опозиция, която не предлата абсолютно никаква алтернатива, освен рушене, крещене, викане и всякакви опити да се дестабилизира обстановката", добави Зафиров.

"Предсторчни парламентарни избори означават липса на бюджетна процедура, липса на бюджет, липса на средства в инвестиционните програми на общините и в крайна сметка абсолютна несигурност и бездействие на държавата в продължение на дълги години. Това са двете алтернативи в момента. Тоест този вот на недоверие не предлага никаква реална алтернатива", допълни вицепремиерът.

"Това правителство може да е трудно, може да скърца, може да се бори с трудностите, но това правителство, искам ясно да го кажа, категорично и като председател на една от партиите в управляващото мнозинство, това правителство няма алтернатива в момента", подчерта Зафиров.

Вотът на недоверие срещу кабинета "Желязков" с предизвестен край

Министърът на регионалното развитие и благоустройтвото Иван Иванов, който също е в Шумен, припомни, че колегите му от ПП-ДБ са били поканени и са участвали в преговорите за съставяне на правителство и изтъкна, че не е станало ясно защо не са влезли в управлението. "От тази гледна точка за нас са неразбираеми техните мотиви, при положение че на практика работим по една управленска програма, която беше изработена заедно. Всички други аргументи остават настрани. Каква е алтернативата, както каза вицепремиерът, не е ясно. Потърпевшите в крайна сметка ще бъдат българските граждани", каза министърът на регионалното развитие.

Най-сериозният механизъм, с който опозицията да може да извършва своята дейност в парламента са вотовете на недоверие, когато те стават през седмица, това вече губи всякакъв смисъл и губи ценно парламентарно време, каза още министър Иван Иванов.

Вицепремиерът Атанас Зафиров, министър Иван Иванов и кметът на Шумен проф. Христо Христов присъстваха на церемония по старт на дейностите по проект за саниране на многофамилна жилищна сграда в града.