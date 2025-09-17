България

Пети вот на недоверие срещу кабинета "Желязков": Дебатите в НС

Този път опозицията ще се опита са свали правителството с темата "правосъдие и вътрешна сигурност"

Обновена преди 1 час / 17 септември 2025, 06:57
Патриарх Даниил отслужи тържествен водосвет за празника на София

Патриарх Даниил отслужи тържествен водосвет за празника на София
След дебатите в НС: Кабинетът

След дебатите в НС: Кабинетът "Желязков" се събра на редовно заседание
Започва инициатива за връщане на наши сънародници от чужбина

Започва инициатива за връщане на наши сънародници от чужбина
Радев отговори на Борисов за

Радев отговори на Борисов за "Рейнметал": Да е благодарен, че доведох на крака г-н Папергер в България
Борисов: Радев се опитва да сплаши

Борисов: Радев се опитва да сплаши "Рейнметал", за да не инвестират у нас
Шокиращи данни за цените на основни хранителни продукти разкри КНСБ

Шокиращи данни за цените на основни хранителни продукти разкри КНСБ
Разлог пали свещичка в памет на малкия Иван, загинал при парасейлинг в Несебър

Разлог пали свещичка в памет на малкия Иван, загинал при парасейлинг в Несебър
След стрелбата в училище в Хасково: Майката отишла да си иска пистолета, бил много скъп

След стрелбата в училище в Хасково: Майката отишла да си иска пистолета, бил много скъп

П ети вот на недоверие срещу кабинета "Желязков". Дебатът за него се проведе в сряда (17 септември), а гласуването ще бъде 24 часа след края на дебата, т.е. в четвъртък (18 септември).

Този път опозицията ще се опита са свали правителството с темата "правосъдие и вътрешна сигурност". Зад него стоят три от формациите в Народното събрание - ПП-ДБ, АПС и МЕЧ.

Възможно е той да бъде подкрепен и от "Възраждане" и "Величие", посочва NOVA. Общо техните гласове обаче са 105. 

След внесения вот на недоверие: Управляващи и опозиция в ескалиращ сблъсък (ОБЗОР)

Управляващите са категорични, че мнозинството остава стабилно. Категоричната си подкрепа отново заявиха и от "ДПС-Ново начало".

Правителството може да бъде свалено с най-малко 121 гласа "за". 

Коментарите от лидерите на партиите в НС не закъсняха:

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов определи вота на недоверие като безотговорност.

„Представете си че падне правителството и влезем да правим бюджет, който да гарантира влизането в еврозоната. Как ще се покрие 3% дефицит”, посочи той.

„Ще видим как ще е на гласуването, те (ПП-ДБ) се качиха на руското влакче срещу еврото. Ако не се намери мнозинство , което да стабилизира правителството, ни очаква ужасно приемане на бюджет, който ще отиде на 8 – 9%, дори 10 и 12”, посочи лидерът на ГЕРБ.

Внесоха петия вот на недоверие към правителството

Относно съдбата на Антикорупционната комисия лидерът на ГЕРБ заяви, че неговата позиция е, че комисията не трябва да остане в сегашния си вид, "защото тя беше правена по време на сглобката, за Бойко Рашков и целта беше да се овладеят всички служби и комисии от ПП-ДБ", каза Борисов.

Попитан дали ГЕРБ-СДС ще води преговори с опозицията за попълване състава на Висшия съдебен съвет (ВСС) и Инспектората към ВСС, лидерът на ГЕРБ запита с кого да води преговори, след като се е наслушал на разговорите за съдебна реформа на ПП-ДБ. Той добави, че с „Възраждане“ имат идеологически различия, за да водят преговори по тази тема.

"В частта "правосъдие" мотивите на вота на недоверие към правителството са оскъдно малко и обидно неаргументирани. Не знам кой ги е писал, но не се е справил". Това каза министърът на правосъдието Георги Георгиев относно вота на недоверие към правителството.

Георгиев допълни, че общият брой страници относно правосъдието е 13. От тях три са преписани от доклади на Европейската комисия. Цитират се препоръки на ЕК в доклада за върховенство на правото. Той обясни, че от резюмето на доклада на ЕК са взимани само лошите черти и нарочно са пропускани абзаците за приноса на този кабинет.

Министър Георгиев връчи на бившите правосъдни министри Надежда Йорданова и Атанас Славов препоръки на ЕК от тези доклади от последните години, като посочи, че препоръките към днешното правителство са същите и по тази причина те не може да бъдат част от мотивите към вота за недоверие.  

Министър Георгиев показа и разпечатка от гласуване от 2023 година относно чл. 10 от Закона за противодействие на корупцията, според която от правителството тогава са гласували единодушно да бъде запазен. Георгиев допълни, че сега част от доводите във вота за недоверие са относно запазването на този член от сегашния кабинет и как това е неправилно.

"Правосъдието е система от правила, а не между наши и ваши хора. Не един човек да се премести от една позиция за сметка на друг. За да работи правосъдието, то трябва да има ясни правила и хора с почтеност и интегритет, които да ги прилагат", заяви министърът.

Лидерът на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски определи вота като "безсмислено упражнение и загуба на време е това, което се случва в момента".

"Тези хора нямат посока. Казах им, че остават три години и няколко месеца до края на мандата – толкова ще бъде. Да спрат да се упражняват и да гледат как да помогнат на хората", допълни той.

По думите на Пеевски "точно хората, които грабиха държавата близо пет години", нямат срам да внесат вот на недоверие с такива теми. 

"Свършиха мракобесните времена на пачките, пуделите, вътрешните министри, влаченията на политически лидери и аз съм гарант за това", заяви Пеевски.

Лидерът на „Величие” Ивелин Михайлов каза, че не са участвали във внасянето на вота, тъй като не са били потърсени, но ще го подкрепят.

"Има много хора, които се чудят дали да подкрепят вота на недоверие", допълни той. По думите му евентуална подкрепа би зависела от предварителни разговори и компромати срещу депутати.

Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов упрекна вносителите на петия вот на недоверие към кабинета „Желязков“ в непрофесионален подход и забавяне.

"Изключително непрофесионален подход, мотивите са посветени на завладяната държа", каза Костадинов. 
Той упрекна ПП-ДБ, че са забавили внасянето на вота с повече от два месеца, с което са позволили "безметежна ваканция на управляващите". 

"На второ място, вотът е с няколко мотива и в следващите шест месеца не може да се внася нов по тези теми", обясни лидерът на "Възраждане". 

"Реално погледнато направиха още един реверанс, ще видим дали ще подкрепят предлагания от нас вот за безводието", посочи той.

Лидерът на МЕЧ Радостин Василев заяви, че става дума за "провал във вътрешен ред и сигурност и правосъдие, довели до завладяна държава".

Божидар Божанов от ПП-ДБ посочи: "На върха на пирамидата е Делян Пеевски." А Атанас Атанасов отбеляза, че основно конституционно задължение на Министерския съвет е да осигурява обществения ред и сигурността в страната.

"Държавата днес функционира в условия на узурпирана репресивна власт, която се използва срещу неудобните и, разбира се, основно срещу опозицията", каза още той.

Хасан Адемов от АПС коментира: "Побързаха, с традиционните опити, да омаловажат мотивите наричайки ги алманах".

Адемов отбеляза, че целта на всеки вот на недоверие е да свали правителството. "Естественият отговор на въпроса каква е алтернативата е винаги в ръцете на избирателя, който със своя вот подсказва възможните управленски формули", каза той.

По думите му друга цел на вота е да покаже фундаменталните проблеми в управлението и по този начин да принуди съуправляващите в коалицията на "уж малцинството да се замислят за електоралната цена, която следва да заплатят, продължавайки да подкрепят това правителство – тя е много скъпа".

"Всички партии в управлението си дават сметка, че оставането в него им носи сериозни електорални и имиджови щети", коментира още Адемов.

Президентът Румен Радев също направи коментар по темата по време на отбелязването на Деня на София.

"Когато говорим за вотове, трябва да се даваме сметка, че партиите подмениха вота на своите избиратели и създадоха тази управляваща коалиция. Говоря за партията "ДПС – Ново начало". Тя обслужва, всички виждате, една политическа сила, която все повече овладява, и то демонстративно, не само мандатоносителя, но и цялото управление.  Прави впечатление самоувереността, бих казал дори самодоволството, с което управляващите вярват, че вотовете на недоверие няма да минат по една основна причина – фрагментацията на опозиция. Но това самодоволство, тази самоувереност може да бъде измамна, защото стабилността на едно управление зависи не само от парламентарната подкрепа, а и от ситуацията извън парламента. А българите обедняват. Все повече усещат липсата на справедливост и негодуванието расте", заяви държавният глава.

Преди лятната ваканция на парламента кабинетът "Желязков" оцеля при четири вота на недоверие.

Източник: БТА/Борислава Бабиновска, Мартин Колев; NOVA    
вот на недоверие правителство дебати желязков нс
Последвайте ни
Юлия Навална: Чуждестранни тестове показват, че Алексей Навални е бил отровен

Юлия Навална: Чуждестранни тестове показват, че Алексей Навални е бил отровен

Напрежение във въздуха със самолета на Тръмп Air Force One

Напрежение във въздуха със самолета на Тръмп Air Force One

Президентът Радев е отказал да назначи Деньо Денев за председател на ДАНС

Президентът Радев е отказал да назначи Деньо Денев за председател на ДАНС

Дългият до земята шлифер на Мелания Тръмп събра всички погледи

Дългият до земята шлифер на Мелания Тръмп събра всички погледи

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Какво означава, ако кучето ни повръща бистра течност

Какво означава, ако кучето ни повръща бистра течност

dogsandcats.bg
<p>16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания</p>
Ексклузивно

16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания

Преди 1 ден
Ексклузивно

"Газа гори": Израел започна сухопътна офанзива за окупиране на града

Преди 1 ден
До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт
Ексклузивно

До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт

Преди 1 ден
<p>Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване</p>
Ексклузивно

Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване

Преди 1 ден

Виц на деня

При психолога: - Вечер оставяйте всички ваши проблеми зад вратата на апартамента! - Докторе, а дали жената ще е съгласна да спи на стълбището?
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Украйна ратифицира исторически 100-годишен пакт за сигурност

Украйна ратифицира исторически 100-годишен пакт за сигурност

Свят Преди 12 минути

Неговите разпоредби обхващат широк спектър от области, от военно сътрудничество до търговия и културен обмен.

Предложиха Кристалина Георгиева за орден „Стара планина“

Предложиха Кристалина Георгиева за орден „Стара планина“

България Преди 17 минути

Кристалина Георгиева активно подкрепя България

ЕС разкри план да удари Израел с мита и санкции

ЕС разкри план да удари Израел с мита и санкции

Свят Преди 59 минути

Съюзът иска да спре около 20 милиона евро директна подкрепа за различни израелски проекти, според висши служители на ЕС

<p>Кога ще е &quot;мистериозната&quot; сватба на Селена Гомес и Бени Бланко?</p>

Разкрити са подробности за "мистериозната" сватба на Селена Гомес и Бени Бланко

Любопитно Преди 1 час

„Всички гости ще бъдат взети и откарани до мястото, без да знаят предварително къде отиват“

Предлагат председателите на ДАНС и ДАР да се избират от НС

Предлагат председателите на ДАНС и ДАР да се избират от НС

България Преди 1 час

Вносители са депутати от ГЕБР, БСП и ИТН

Повдигнаха обвинение на мъж, счупил 4 ребра на друг зад блок в София

Повдигнаха обвинение на мъж, счупил 4 ребра на друг зад блок в София

България Преди 1 час

Случката се разиграла в столичния квартал „Гео Милев“

,

Турция въвежда задължителни психологически тестове преди брак

Свят Преди 1 час

„Двойките често крият своите проблеми и често те се появяват на по-късен етап във връзката"

Мерц: Путин изпитва търпимостта ни

Мерц: Путин изпитва търпимостта ни

Свят Преди 1 час

Германският канцлер призова Европа да не позволява на Русия да определя условията на евентуалното мирно споразумение с Украйна

<p>Зашеметяващите имоти на Робърт Редфорд за милиони</p>

От планинска хижа до ранчо с коне: Зашеметяващите имоти на Робърт Редфорд за милиони

Любопитно Преди 1 час

Актьорът, превърнал се в режисьор, е притежавал множество зашеметяващи имоти в западната част на Съединените щати през живота си

Мъж хвана жена си в леглото с 15-годишния ѝ доведен син

Мъж хвана жена си в леглото с 15-годишния ѝ доведен син

Свят Преди 2 часа

Жената беше осъдена на две години затвор

„РОЖДЕН ДЕН“ - новият филм на Ивайло Пенчев излиза на екран на 7 ноември

„РОЖДЕН ДЕН“ - новият филм на Ивайло Пенчев излиза на екран на 7 ноември

Любопитно Преди 2 часа

Комедията е и последната роля на Васил Банов

.

KINO NOVA излъчва „Последният замък“ в памет на Робърт Редфорд тази вечер от 21:00 ч.

Любопитно Преди 2 часа

В екшън драмата той влиза в ролята на непокорния генерал Ъруин, който се противопоставя на несправедливостта

Зад дима: Истината за пушенето

Зад дима: Истината за пушенето

Любопитно Преди 2 часа

„Пушенето – независимо от формата – остава сериозна заплаха за здравето"

БНБ пуска колекционерски евромонети от 1 януари 2026 г.

БНБ пуска колекционерски евромонети от 1 януари 2026 г.

България Преди 2 часа

От 1 януари банката прекратява емитирането на български монети от благороден метал и мед в лева

Астероид с размер на небостъргач се приближава до Земята, съобщава НАСА

Астероид с размер на небостъргач се приближава до Земята, съобщава НАСА

Свят Преди 2 часа

НАСА проследява астероиди, които се очаква да преминат на разстояние до 7,4 милиона километра от Земята. Всеки обект с диаметър над 150 метра в този диапазон се счита за потенциално опасен

Смъртоносна стрелба във Виена: Убита е жена, стрелецът е намерен мъртъв

Смъртоносна стрелба във Виена: Убита е жена, стрелецът е намерен мъртъв

Свят Преди 3 часа

С тежки огнестрелни рани в болница са били откарани 24-годишна жена в критично състояние и 26-годишен мъж

Всичко от днес

От мрежата

5 съвета за първия ден с нова котка в дома ви

dogsandcats.bg

Как да изкъпя котката си

dogsandcats.bg
1

Любовни страсти в горите на Кричим

sinoptik.bg
1

Студен фронт сваля температурите

sinoptik.bg

На 50 Нети показа биологичната си майка Джилда (СНИМКИ)

Edna.bg

Само 2% от хората имат тази черта. От тях ли си?

Edna.bg

Насри за втората дузпа за Реал: Никога не отсъждат наказателен удар за подобно нещо

Gong.bg

България научи съперника си за осминафиналите на Световното

Gong.bg

Президентът отказал да назначи Деньо Денев за председател на ДАНС

Nova.bg

Въвеждат винетка с валидност 24 часа от началните ѝ дата и час

Nova.bg