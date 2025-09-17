Пети вот на недоверие срещу кабинета "Желязков": Дебатите в НС

След стрелбата в училище в Хасково: Майката отишла да си иска пистолета, бил много скъп

П ети вот на недоверие срещу кабинета "Желязков". Дебатът за него се проведе в сряда (17 септември), а гласуването ще бъде 24 часа след края на дебата, т.е. в четвъртък (18 септември).

Този път опозицията ще се опита са свали правителството с темата "правосъдие и вътрешна сигурност". Зад него стоят три от формациите в Народното събрание - ПП-ДБ, АПС и МЕЧ.

Възможно е той да бъде подкрепен и от "Възраждане" и "Величие", посочва NOVA. Общо техните гласове обаче са 105.

Управляващите са категорични, че мнозинството остава стабилно. Категоричната си подкрепа отново заявиха и от "ДПС-Ново начало".

Правителството може да бъде свалено с най-малко 121 гласа "за".

Коментарите от лидерите на партиите в НС не закъсняха:

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов определи вота на недоверие като безотговорност.

„Представете си че падне правителството и влезем да правим бюджет, който да гарантира влизането в еврозоната. Как ще се покрие 3% дефицит”, посочи той.

„Ще видим как ще е на гласуването, те (ПП-ДБ) се качиха на руското влакче срещу еврото. Ако не се намери мнозинство , което да стабилизира правителството, ни очаква ужасно приемане на бюджет, който ще отиде на 8 – 9%, дори 10 и 12”, посочи лидерът на ГЕРБ.

Относно съдбата на Антикорупционната комисия лидерът на ГЕРБ заяви, че неговата позиция е, че комисията не трябва да остане в сегашния си вид, "защото тя беше правена по време на сглобката, за Бойко Рашков и целта беше да се овладеят всички служби и комисии от ПП-ДБ", каза Борисов.

Попитан дали ГЕРБ-СДС ще води преговори с опозицията за попълване състава на Висшия съдебен съвет (ВСС) и Инспектората към ВСС, лидерът на ГЕРБ запита с кого да води преговори, след като се е наслушал на разговорите за съдебна реформа на ПП-ДБ. Той добави, че с „Възраждане“ имат идеологически различия, за да водят преговори по тази тема.

"В частта "правосъдие" мотивите на вота на недоверие към правителството са оскъдно малко и обидно неаргументирани. Не знам кой ги е писал, но не се е справил". Това каза министърът на правосъдието Георги Георгиев относно вота на недоверие към правителството.

Георгиев допълни, че общият брой страници относно правосъдието е 13. От тях три са преписани от доклади на Европейската комисия. Цитират се препоръки на ЕК в доклада за върховенство на правото. Той обясни, че от резюмето на доклада на ЕК са взимани само лошите черти и нарочно са пропускани абзаците за приноса на този кабинет.

Министър Георгиев връчи на бившите правосъдни министри Надежда Йорданова и Атанас Славов препоръки на ЕК от тези доклади от последните години, като посочи, че препоръките към днешното правителство са същите и по тази причина те не може да бъдат част от мотивите към вота за недоверие.

Министър Георгиев показа и разпечатка от гласуване от 2023 година относно чл. 10 от Закона за противодействие на корупцията, според която от правителството тогава са гласували единодушно да бъде запазен. Георгиев допълни, че сега част от доводите във вота за недоверие са относно запазването на този член от сегашния кабинет и как това е неправилно.

"Правосъдието е система от правила, а не между наши и ваши хора. Не един човек да се премести от една позиция за сметка на друг. За да работи правосъдието, то трябва да има ясни правила и хора с почтеност и интегритет, които да ги прилагат", заяви министърът.

Лидерът на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски определи вота като "безсмислено упражнение и загуба на време е това, което се случва в момента".

"Тези хора нямат посока. Казах им, че остават три години и няколко месеца до края на мандата – толкова ще бъде. Да спрат да се упражняват и да гледат как да помогнат на хората", допълни той.

По думите на Пеевски "точно хората, които грабиха държавата близо пет години", нямат срам да внесат вот на недоверие с такива теми.

"Свършиха мракобесните времена на пачките, пуделите, вътрешните министри, влаченията на политически лидери и аз съм гарант за това", заяви Пеевски.

Лидерът на „Величие” Ивелин Михайлов каза, че не са участвали във внасянето на вота, тъй като не са били потърсени, но ще го подкрепят.

"Има много хора, които се чудят дали да подкрепят вота на недоверие", допълни той. По думите му евентуална подкрепа би зависела от предварителни разговори и компромати срещу депутати.

Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов упрекна вносителите на петия вот на недоверие към кабинета „Желязков“ в непрофесионален подход и забавяне.

"Изключително непрофесионален подход, мотивите са посветени на завладяната държа", каза Костадинов.

Той упрекна ПП-ДБ, че са забавили внасянето на вота с повече от два месеца, с което са позволили "безметежна ваканция на управляващите".

"На второ място, вотът е с няколко мотива и в следващите шест месеца не може да се внася нов по тези теми", обясни лидерът на "Възраждане".

"Реално погледнато направиха още един реверанс, ще видим дали ще подкрепят предлагания от нас вот за безводието", посочи той.

Лидерът на МЕЧ Радостин Василев заяви, че става дума за "провал във вътрешен ред и сигурност и правосъдие, довели до завладяна държава".

Божидар Божанов от ПП-ДБ посочи: "На върха на пирамидата е Делян Пеевски." А Атанас Атанасов отбеляза, че основно конституционно задължение на Министерския съвет е да осигурява обществения ред и сигурността в страната.

"Държавата днес функционира в условия на узурпирана репресивна власт, която се използва срещу неудобните и, разбира се, основно срещу опозицията", каза още той.

Хасан Адемов от АПС коментира: "Побързаха, с традиционните опити, да омаловажат мотивите наричайки ги алманах".

Адемов отбеляза, че целта на всеки вот на недоверие е да свали правителството. "Естественият отговор на въпроса каква е алтернативата е винаги в ръцете на избирателя, който със своя вот подсказва възможните управленски формули", каза той.

По думите му друга цел на вота е да покаже фундаменталните проблеми в управлението и по този начин да принуди съуправляващите в коалицията на "уж малцинството да се замислят за електоралната цена, която следва да заплатят, продължавайки да подкрепят това правителство – тя е много скъпа".

"Всички партии в управлението си дават сметка, че оставането в него им носи сериозни електорални и имиджови щети", коментира още Адемов.

Президентът Румен Радев също направи коментар по темата по време на отбелязването на Деня на София.

"Когато говорим за вотове, трябва да се даваме сметка, че партиите подмениха вота на своите избиратели и създадоха тази управляваща коалиция. Говоря за партията "ДПС – Ново начало". Тя обслужва, всички виждате, една политическа сила, която все повече овладява, и то демонстративно, не само мандатоносителя, но и цялото управление. Прави впечатление самоувереността, бих казал дори самодоволството, с което управляващите вярват, че вотовете на недоверие няма да минат по една основна причина – фрагментацията на опозиция. Но това самодоволство, тази самоувереност може да бъде измамна, защото стабилността на едно управление зависи не само от парламентарната подкрепа, а и от ситуацията извън парламента. А българите обедняват. Все повече усещат липсата на справедливост и негодуванието расте", заяви държавният глава.

Преди лятната ваканция на парламента кабинетът "Желязков" оцеля при четири вота на недоверие.