ЕК: България поиска отлагане на срокове по ПВУ

ЕК: Това, което ние сега ще направим, е да оценим промените

27 април 2026, 17:26
Б ългария е поискала миналата седмица от Европейската комисия отлагане на срока за изпълнение на два ключови етапа от Плана за възстановяване и устойчивост. Става въпрос за създаването на работещ антикорупционен орган, заради което бяха спрени над 360 милиона евро по второто и третото плащане по ПВУ. Брюксел в момента разглежда искането на София, съобщава БНТ.

“Миналата седмица България поиска промяна в Плана за възстановяване, след разговори с Комисията. Промяната включва предложение да бъде отложен срокът за прилагането на два ключови етапа, свързани с Антикорупционната комисия. Заради тези етапи по-рано бяха спрени част от плащанията. Първият ключов етап е свързан със създаването на политически независим антикорупционен орган. Според предложената промяна въвеждането на този ключов етап може да се премести от второто към четвъртото искане за плащане. Вторият ключов етап е свързан с това този орган за започне да действа. Искането е това да бъде преместено от третото към петото плащане", каза Мачей Берестецки, говорител на ЕК.

Той посочи, че България вече е предприела надеждни стъпки, за да гарантира изпълнението на тези ключови етапи.

"На 16 април служебното правителство одобри преработен законопроект за Антикорупционната комисия, който би могъл да реши въпроса със спрените средства. Това, което ние сега ще направим, е да оценим промените, предложени в българския План за възстановяване и да изготвим решение за тях, по което да се произнесе Съветът", добави говорителят на ЕК.

Източник: БНТ    
План за възстановяване Европейска комисия
България е с най-висок ръст на реалните заплати в Европа

Путин с първа предизборна реч в Русия

От „Прогресивна България" очертаха приоритетите си

Ето кога влизат в сила новите правила за шофьорите в Гърция

Разбиха група с 67 кг. дрога и 600 хил. евро

СГП разследва съдия от ВАС за злоупотреба със служебно положение

В киберзащитата най-съществената роля е на екипа, който внедрява технологиите

Тежка катастрофа на AM "Тракия"

Тъмната тайна на Коко Шанел: Как иконата на стила стана агент на Хитлер

Ген. Златко Златев: Румен Радев пое отговорност за спасителна операция

Установиха занижена хигиена в кабинета на лекаря, поставил филър в гърдите на починала жена

Надува се за 3 минути. Усеща се като истинско легло

56-годишната Дженифър Лопес изуми с тяло, показа „стоманена" коремна преса

Откриха мъртъв топ мениджър в Русия

Снежна буря помете Москва в края на април

Не яжте това! Експерти посочиха най-опасната храна в света

