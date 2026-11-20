О бщо 20 различни кандидати се бориха за 11-те места в парламентарната квота на новия състав на Висшия съдебен съвет (ВСС). Внесените номинации бяха 21, тъй като един от кандидатите беше предложен и за двете колегии.

Народното събрание избра шестима представители на Съдийската колегия и петима на Прокурорската колегия.

Кои са новите членове на Прокурорската колегия

Малко след 13:00 ч. депутатите избраха петимата членове на Прокурорската колегия на ВСС от квотата на Народното събрание.

Това са:

Андрей Янкулов – 203 гласа „за“;

Веселин Вучков – 227 гласа „за“;

Екатерина Гетова – 227 гласа „за“;

Иван Калибацев – 226 гласа „за“;

Красимир Комсалов – 226 гласа „за“.

От останалите кандидати Емил Дечев, Милена Карагьозова и Стефан Милев не получиха необходимите най-малко 160 гласа.

Кои са новите членове на Съдийската колегия

Преди това Народното събрание избра и шестимата представители на Съдийската колегия от парламентарната квота.

Те са:

Емил Дечев – 167 гласа „за“;

Иван Ранчев – 226 гласа „за“;

Калин Баталски – 225 гласа „за“;

Петьо Славов – 226 гласа „за“;

Таня Радуловска-Мадамжиева – 189 гласа „за“;

Цветко Лазаров – 226 гласа „за“.

Минималната необходима подкрепа от 160 гласа не получиха Анета Антонова, Васил Пандов, Евгений Стайков, Михаил Малчев, Светлозар Георгиев, Силвия Цанова и Цвета Рангелова.

Кой издигна кандидатите

Най-много номинации за членове на ВСС внесе управляващата формация „Прогресивна България“ – 11. „Продължаваме промяната“ предложи осем кандидати, „Демократична България“ – трима, а „Възраждане“ – един.

Част от предложенията на „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“ се припокриваха, а един кандидат беше номиниран за двете колегии.

Отделно депутатът от „Прогресивна България“ Румен Миланов предложи още един кандидат за Съдийската колегия.

За избора на всеки член на ВСС бяха необходими най-малко 160 гласа. Това изискване предполага квалифицирано мнозинство и подкрепа отвъд гласовете на отделните политически формации.

Прокурорите и съдиите вече избраха своите представители от професионалната квота. Предстои да бъдат определени и представителите на следователите.

Съдийска колегия

Избрани с над 160 гласа

Емил Дечев – 167 „за“, 69 „против“, 0 „въздържал се“ (ДБ)

Кой е Емил Дечев?

Емил Иванов Дечев е роден на 5 май 1970 г. в Плевен. Завършва „Право“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 1996 г. и година по-късно започва работа като следовател в Столичната следствена служба. По-късно специализира "Право" на Европейския съюз в престижния университет в Нанси, Франция. Дечев е български съдия и бивш министър на вътрешните работи в служебното правителство на Андрей Гюров. Работил е дълги години като съдия в Софийски градски съд и Софийски районен съд. През 2017 г. Емил Дечев е кандидат за член на Висшия съдебен съвет. Емил Дечев беше зам.-министър на правосъдието в няколко служебни и редовни правителства. В края на 2022 г. бе назначен за заместник-министър на правосъдието със заповед на Кирил Петков, който тогава бе министър-председател на страната. Същата година, когато министър на правосъдието в служебния кабинет е Крум Зарков. То бе освободен от длъжността зам.-министър на правосъдието през април 2024 г. със заповед на служебния министър-председател Димитър Главчев, който назначи друг на поста. Емил Дечев запазва поста си и отговаря за функционирането на дирекция "Българско гражданство", пише DarikNews.bg .

Емил Дечев Източник: БГНЕС

Иван Ранчев – 226 „за“, 0 „против“, 13 „въздържал се“ (ПБ)

Кой е Иван Ранчев?

Доц. д-р Иван Ранчев е съдия, завършил през декември 1990 г. във Висшия институт на МВР - София специалност „Право“. Работил е като следовател, съдия в Окръжен съд – Пловдив, зам. председател на Военен съд – Пловдив, съдия в Апелативен съд – Пловдив. Преподавател в Юридическия факултет на университета „Паисий Хилендарски“. Иван Ранчев притежава над 36 години юридически стаж, преминавайки през всички нива. втор е на монографии и публикации, както и на учебно помагало по криминология.

Калин Баталски – 225 „за“, 1 „против“, 12 „въздържал се“ (ПБ)

Иван Ранчев Източник: БТА

Кой е Калин Баталски?

Калин Кирилов Баталски е роден през 1970 г. в Перник. Завършва магистратура по български език и литература в Югозападния университет „Неофит Рилски“ и придобива магистърска степен по право в същия университет. Завършва и магистратура по право на Европейския съюз в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Започва работа в съдебната система през ноември 1999 г. като съдия-изпълнител в Районния съд в Радомир след конкурс на местно ниво. През 2000 г. е назначен за районен съдия, а през 2006 г. с решение на Висшия съдебен съвет става административен ръководител – председател на съда. Заема поста в продължение на два мандата. През 2016 г., след спечелен конкурс, се премества в наказателното отделение на Окръжния съд в Кюстендил. През 2023 г. ВСС го определя за изпълняващ функциите административен ръководител на Окръжния съд в Перник след изтичането на мандата на тогавашния председател.

Калин Баталски Източник: БТА

Петьо Славов – 226 „за“, 0 „против“, 13 „въздържал се“ (ПБ)

Кой е Петьо Славов?

Петьо Славов завършва Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Професионалният му път преминава през държавната администрация и адвокатурата. В периода 1998–2003 г. е заместник-председател на Комисията за защита на конкуренцията. Бил е член на Централната избирателна комисия и експерт по правни въпроси в Центъра за стратегически изследвания. От 2003 г. е вписан като адвокат в Софийската адвокатска колегия. От 2015 г. е член на Управителния съвет на асоциация „Прозрачност без граници“, а от 2021 г. – на Адвокатския съвет на Софийската адвокатска колегия.

Петьо Славов Източник: БТА

Таня Радуловска-Мадамжиева – 189 „за“, 48 „против“, 0 „въздържал се“ (ПП-ДБ)

Коя е Таня Радуловска-Мадамжиева?

Таня Радуловска-Мадамжиева е български юрист, бивш съдия, адвокат и заместник-министър на правосъдието в екипа на Андрей Янкулов. Родена е в Плевен, където завършва математическа гимназия, а през 2002 г. придобива юридическо образование в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. В периода 2003–2005 г. работи като експерт в Министерството на транспорта и Комисията за финансов надзор. През 2005 г. започва работа като младши съдия в Софийския градски съд, а впоследствие става съдия в Софийския районен съд. През 2015 г. получава ранг „съдия във ВКС и ВАС“. От ноември 2018 г. е адвокат към Софийската адвокатска колегия. Владее английски и гръцки език.

Таня Радуловска-Мадамжиева Източник: БТА

Цветко Лазаров – 226 „за“, 12 „против“, 1 „въздържал се“ (ПБ)

Цветко Лазаров Източник: БТА

Кой е Цветко Лазаров?

Цветко Лазаров е дългогодишен магистрат, заемал е поста председател на Районния съд в Сливница и е бил съдия в Наказателното отделение на Софийския окръжен съд, а от 2008 г. е съдия в Софийския апелативен съд. Има и преподавателски опит – през 2001 г. е хоноруван асистент по трудово право в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, а от 2024 г. преподава гражданско процесуално право в Университета за национално и световно стопанство. Името му става публично известно и покрай случай от 2017 г., когато Мартин Божанов-Нотариуса прави опит за намеса в дело, разглеждано от Лазаров. Според информацията, представена при номинацията, съдията е сигнализирал компетентните органи за оказания натиск, а впоследствие е сезирал и главния прокурор. През 2020 г. е изслушан от Съдийската колегия на ВСС по случая.

Отпаднали кандидати

Анета Антонова – 75 „за“, 1 „против“, 48 „въздържал се“ (ПБ)

Васил Пандов – 84 „за“, 0 „против“ (ПП)

Евгений Стайков – 96 „за“, 12 „против“, 0 „въздържал се“ (ПП)

Михаил Малчев – 88 „за“, 36 „против“, 0 „въздържал се“ (ПБ)

Светлозар Георгиев – 75 „за“, 12 „против“, 20 „въздържал се“ (ПП)

Силвия Цанова – 75 „за“, 36 „против“, 10 „въздържал се“ (ПБ)

Цвета Рангелова – 69 „за“, 58 „против“, 1 „въздържал се“ („Възраждане“)

Прокурорска колегия

Избрани с над 160 гласа

Андрей Янкулов – 203 „за“, 34 „против“, 1 „въздържал се“ (ПП-ДБ)

Кой е Андрен Янкулов?

Андрей Янкулов е роден през 1980 г. в София. Завършва право в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 2005 г. През 2007 г. започва работа като прокурор в Софийската районна прокуратура, а през 2017 г. е повишен в Софийската градска прокуратура. През 2014 г. е заместник-министър на вътрешните работи, а от ноември 2014 г. до февруари 2016 г. заема поста заместник-министър на правосъдието. В края на 2019 г. напуска прокуратурата, а от 2020 г. работи като адвокат и правен експерт в неправителствената организация „Антикорупционен фонд“. През февруари 2026 г. става служебен заместник министър-председател и министър на правосъдието в кабинета на Андрей Гюров.

Веселин Вучков – 227 „за“, 12 „против“, 0 „въздържал се“ (ПП)

Кой е Веселин Вучков?

Веселин Вучков е роден на 26 декември 1968 г. Завършва право в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 1994 г. Професор е по наказателнопроцесуално право от 2016 г. и преподава в Нов български университет и Академията на МВР. В професионалната си кариера е работил като следовател и адвокат. От 2009 до 2013 г. е заместник-министър на вътрешните работи в първото правителство на Бойко Борисов. Народен представител е от гражданската квота на ГЕРБ в 42-рото и 43-тото Народно събрание. От ноември 2014 г. до март 2015 г. е министър на вътрешните работи във второто правителство на Борисов. Автор е на научни публикации и учебници в областта на наказателния процес. На 20 ноември 2026 г. е избран от Народното събрание за член на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет. Кандидатурата му е издигната от депутати от „Продължаваме промяната“ по предложение на председателя на Съюза на юристите в България Владислав Славов.

Екатерина Салкова-Гетова – 227 „за“, 0 „против“, 12 „въздържал се“ (ПБ)

Коя е Екатерина Салкова-Гетова?

Д-р Екатерина Салкова-Гетова е български юрист и преподавател, специалист в областта на наказателното право и наказателния процес. Завършва право в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 2000 г. Преподавала е в Софийския университет, Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ и УНСС. В периода 2004–2005 г. е съветник на заместник-министъра на правосъдието, а от ноември 2013 г. до май 2016 г. е главен експертен сътрудник в Комисията по правни въпроси на Народното събрание. Номинирана е от „Прогресивна България“ за член на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота, в Прокурорската колегия. По време на изслушването си тя заявява, че трябва да се проследява кариерното развитие на хората, замесени в мрежи за влияние в съдебната система. Поставя акцент и върху прозрачността на конкурсите за магистрати и ограничаването на неправомерния натиск върху прокурорите.

Иван Калибацев – 226 „за“, 12 „против“, 0 „въздържал се“ (ПБ)

Кой е Иван Калибацев?

Съдия Иван Калибацев бе предложен за член на съвета от „Прогресивна България“. Той има над 22 години юридически стаж, който е преминал изцяло в органите на съдебна власт. Той е бил административен ръководител на две районни съдилища - Районен съд - Асеновград и Районен съд - Пловдив. По време на представянето на концепцията си кандидатът посочи, че ВСС е основният орган който следва да гарантира и отстоява независимостта на съдебната власт и всеки магистрат, и не трябва да има съмнения за външно въздействие върху неговата работа. Съдебната власт трябва да се прочисти отвътре, заяви Калибацев. Той ще настоява за активен диалог с останалите две власти.

Красимир Комсалов – 226 „за“, 12 „против“, 0 „въздържал се“ (ПБ)

Кой е Красимир Комсалов?

Красимир Комсалов има над 25 години юридически стаж. Завършва право в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ през 1998 г. Професионалната му кариера започва през 1999 г. като младши прокурор в Районната прокуратура в Пазарджик. След това е младши съдия в Окръжния съд в града, а от 2001 г. работи като съдия в Районния съд в Пазарджик. В периода 2018–2022 г. е командирован в Специализирания наказателен съд. През ноември 2022 г. става съдия в Окръжния съд в Пазарджик, а на 17 ноември 2025 г. встъпва в длъжност като негов председател. На 20 ноември 2026 г. е избран от Народното събрание за член на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет с 226 гласа „за“. Кандидатурата му е издигната от „Прогресивна България“.

Отпаднали кандидати

Емил Дечев – 16 „за“, 69 „против“, 1 „въздържал се“ (ПП-ДБ)

Милена Асенова-Карагьозова – 78 „за“, 26 „против“, 19 „въздържал се“ (ПБ)

Стефан Милев – 90 „за“, 30 „против“, 0 „въздържал се“ (ПБ)

Коментарите в парламента преди заседанието

„Не става въпрос за кръвосмешения. „Прогресивна България” е избрана с много сериозно мнозинство. Не на последно място заради необходимостта от дела и от реално свършена работа. Една огромна част от вота, който получихме, беше с надеждата, че ще има промени в съдебната система и в България. Те се случват в момента”, заяви Антон Кутев от „Прогресивна България".

ОТ ГЕРБ обявихa, че ще подкрепят част от кандидатурите за ВСС: „Ще участваме в гласуването. Слушах тези от новата сглобка - какво говорят ПП-ДБ с уж проруската партия, проруското правителство, проруския премиер, проруския президент. Ще подкрепим всички професионалисти, които сутринната на група Рая Назарян ги прочете. Има 12-13 души, които заслужават подкрепа”, заяви Бойко Борисов.

Той обвини парламентарната група на „Прогресивна България“, че ще гласува по предварителни договорки между отделни депутати. „Последните пет реда на ПБ ги гледайте как гласуват“, добави Борисов.

ДПС ще подкрепи всички предложени кандидати за членове на ВСС от парламентарната квота, с изключение на Дечев и Янкулов. Това обяви лидерът на формацията Делян Пеевски пред журналисти в Народното събрание. Той заяви, че партията няма да подкрепи и кандидатът на „Възраждане“ по идеологически причини.

„Ние ще подкрепим всички кандидати извън Дечев по обясними причини. Смутени сме много от всичко, което жена му казва за него, и такъв човек да управлява съдебната власт. Това е министърът, който проведе най-нечестните избори с огромен политически натиск. А Янкулов е човекът, който е натискал институциите за „Петрохан“, заяви Пеевски.

По думите му с избора на новия ВСС отговорността за съдебната власт ще бъде изцяло на управляващите. Той обвини "Продължаваме Промяната", "Демократична България" и останалите формации, които участват в избора, че предварително са се договорили за състава на съвета и за бъдещите назначения в съдебната система.

Хамид Хамид представи пред журналисти списък, "договорен" по негови думи, от останалите парламентарни групи. Имената са Петьо Славов, Емил Дечев, Екатерина Салкова, Андрей Янкулов, Веселин Вучков, Красимир Комсалов, Иван Калибацев, Калин Баталски, Таня Радуловска, Иван Арабаджиев и Цветко Лазаров.

„Всичко, което ще се случи в тази зала днес е в изпълнение на най - явното нещо - ВСС да бъде избран без гласовете на ГЕРБ и ДПС, без Борисов и Пеевски да определят кой влиза и кой излиза”, коментира Божидар и Божанов от „Демократична България”.

„В самото начало казахте, че в разговори не участвате. Но 160 гласа стават с разговори и никой не се договор по ъглите в коридорите", обясни депутатът от „Продължаваме Промяната" Велислав Величков от трибуната на парламента.

„В тази сделка „Прогресивна България” са губещите а ПП и ДБ са печелившите, въпреки, че на практика те представляват малки, да не кажа маргинални формации в този парламент. Ето защо днес изборът на ВСС за пореден път ще узакони кръвосмешението. Само че този път то е между законодателната и съдебната власт”, смята лидерът на „Възраждане” Костадин Костадинов.

Как се формира Висшият съдебен съвет

Висшият съдебен съвет е органът, който осигурява управлението на съдебната власт. Той има ключови правомощия по отношение на кадровата политика в системата, включително назначаването, повишаването, преместването и освобождаването на магистрати.

ВСС работи чрез две колегии – Съдийска и Прокурорска. В тях участват представители, избрани от професионалните общности на магистратите, както и членове от парламентарната квота.

Парламентът избира общо 11 представители – шестима за Съдийската и петима за Прокурорската колегия. Изискването за подкрепа от поне 160 народни представители е гаранция за по-широко съгласие при попълването на състава.

Изборът на новите членове е важен за бъдещото управление на съдебната система, тъй като решенията на ВСС имат пряко отражение върху кадровите процеси и организацията на работата в съдебната власт.

Коментарите след гласуването:

„Почти целият състав на ВСС беше избран от всички партии в НС, без „Възраждане”, с активното съдействие на ГЕРБ и ДПС. Станахме свидетели на това, че има договорености между „Прогресивна България”, „Продължаваме Промяната” и „Демократична България”. „Прогресивна България” подариха на „Продължаваме Промяната” и „Демократична България” 40% от състава на парламентарната квота на ВСС. Това е много несъразмерно представителство за тези две малки политически формации”, каза лидерът на „Възраждане” Костадин Костадинов след гласуването на членовете на ВСС.

Според него този избор на управляващите ще се отрази върху тях. Той смята, че ще настъпи срив в доверието към „Прогресивна България”, който ще доведе това при предсрочни парламентарни избори, формацията да отпадне от парламента.

Костадинов твърди, че от „Прогресивна България” са показали „изключително ниска политическа култура и незрялост, за която ще платят висока цена”. Той отбеляза, че от „Продължаваме Промяната” и „Демократична България” са „безскрупулни и ще се възползват от позициите, които днес Румен Радев и неговата партия му подариха, за да започнат сериозна атака срещу позициите на „Прогресивна България” в изпълнителната, законодателната и съдебната власт”.

За главния прокурор Костадинов каза, че той ще бъде избран „със същата безпринципна политическа схема, на която станахме свидетели днес”.

Лидерът на „Възраждане” заяви, че, освен кандидатурата на Цвета Рангелова, са подкрепили три кандидатури, за които са преценили, че имат необходимите професионални качества, като не са се водели от това кой ги излъчва, а от това каква е тяхната биография.

За инспектората към ВСС Костадинов смята, че „ще се случи същата политическа схема”.