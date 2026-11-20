Л егендата на сливенския и българския футбол Николай Арабов е в тежко състояние и се нуждае спешно от помощ, като му е необходимо преливане на кръв. По информация на местните източници той вече е прехвърлен от болница в Сливен в лечебно заведение в Бургас – болница „Сърце и мозък“, съобщава Gong.

Във връзка с критичното му състояние водещите институции и спортни фактори в Сливен отправиха спешен призив за кръводаряване, публикуван в местния сайт slivenpress.bg.

Инициативата е подета от Областния съвет на Българския футболен съюз (ОС на БФС) – Сливен и е подкрепена от кмета на Община Сливен. В обръщението, адресирано до „съграждани, футболни деятели, треньори, футболисти, бивши и настоящи, приятели на спорта“, се отправя призив за съпричастност и подкрепа в този „труден момент за една от най-големите емблеми на сливенския и българския футбол – Николай Асенов Арабов“.

В апела се подчертава, че почетният гражданин на Сливен „е име, донесло безброй поводи за гордост на Сливен и България“. Авторите на призива изтъкват: „Днес легендата на нашия футбол има нужда от нашата помощ, съпричастност и отборна подкрепа извън терена. Нека покажем, че Сливен помни и тачи своите герои“.

От Областния съвет на БФС – Сливен и Община Сливен отправят „човешки апел към всички, които имат възможност да дарят кръв“, и изразяват предварителна благодарност към всеки, който ще се отзове.

Данни за кръводаряване: