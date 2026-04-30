Томислав Дончев: Избор на правителство и приемането на държавния бюджет са основните приоритети за ГЕРБ

З аместник-председателят на ГЕРБ Томислав Дончев коментира старта на новия 52-ри парламент, като открои като основни приоритети избора на правителство и приемането на държавния бюджет.

По думите му опозицията трябва да изпълнява ролята на „алтернатива“ и да бъде конструктивна и организирана, за да предлага реална политическа конкуренция. Той подчерта, цитиран от NOVA, че силната опозиция е необходима за всяко управление и може да се превърне в „перманентна алтернатива“, ако бъде последователна и отговорна.

Дончев заяви, че ГЕРБ подкрепя принципа председателят на Народното събрание да бъде излъчен от най-голямата парламентарна сила, като това следва демократичната традиция. По думите му обаче към момента не е ясно коя кандидатура ще бъде предложена.

В коментар за възможни конституционни промени и реформи в съдебната система той посочи, че ГЕРБ би подкрепил разумни предложения, ако те са в интерес на държавата и институциите.