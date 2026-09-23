Евакуация, задействаха BG-Alert край Песнопой, пожарът е овладян

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О владян е пожарът във вилна зона "Отдих" в землището на пловдивските села Песнопой и Михилци, съобщи директорът на Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" ст. комисар Васил Димов.

Огнеборците продължават да работят по отделни локални огнища. Шест екипа на пожарната ще дежурят през нощта, добави Димов. На място остават и полицейски служители.

Продължават да не се допускат собствениците на вили, като около 15 от тях тази вечер ще бъдат настанени в хотели в Хисаря, съобщи кметът Ива Вълчева.

Утре ще има обобщена информация каква площ е засегнал пожарът и колко са пострадалите постройки.

Община Хисаря обяви частично бедствено положение заради пожара, съобщи по-рано пред журналисти кметът Ива Вълчева. До момента от селището са изведени 40 души, но евакуацията продължава, допълни областният управител на Пловдив Георги Янев. Няма данни за пострадали хора.

Системата BG-Alert за предупреждение на населението бе задействана в 14:58 ч. Разпоредена е незабавна евакуация на хората, но около 60 от тях и досега отказват да напуснат къщите си. До момента са изгорели три вили, каза Янев и допълни, че теренът е труднодостъпен.

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Евакуацията да се извършва в посока село Песнопой. На място бяха изпратени 11 екипа на пожарната.

Два военни хеликоптера също се включиха в гасенето на големия пожар.

Екипажите от 24-та авиационна база – Крумово, с хеликоптери „Cougar“ излетяха в 15.20 и в 15.26 ч., за да извършват гасене от въздуха, в помощ на екипите на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР, при усложнена обстановка поради силния вятър в района.

В борбата с огъня бе включена и тежка техника. Областният управител Георги Янев е в постоянна връзка с ръководството на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" в Пловдив и кмета на община Хисаря и следи развитието на ситуацията.

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Призовават се гражданите в района незабавно да изпълнят указанията за евакуация, да се придвижат в посочената посока и да не възпрепятстват работата на пожарните екипи.

Разследва се и евентуален умишлен палеж, тъй като в последното денонощие в района е имало над 20 пожара.