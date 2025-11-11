България

Забрана за износ на горива: Какво пазим в държавния резерв и колко ще издържи България

В края на октомври 2025 г. Народното събрание прие решение за временна забрана за износ и вътреобщностни доставки на дизелово и авиационно гориво

11 ноември 2025, 11:15
Забрана за износ на горива: Какво пазим в държавния резерв и колко ще издържи България
Източник: iStock/GettyImages

В края на октомври 2025 г. Народното събрание прие решение, което предизвика бурни реакции в политическите и икономическите среди – временна забрана за износ и вътреобщностни доставки на дизелово и авиационно гориво.

Мярката, подкрепена от 135 народни представители, цели да защити вътрешния пазар и енергийната сигурност на страната в условията на динамична международна обстановка и нарастващо напрежение около санкциите срещу Русия.

Защо България спря износа на горива

Официалният мотив на управляващите е ясен – гарантиране на енергийната сигурност и стабилността на пазара. През последните седмици беше отчетен рязък скок в износа на дизел и авиационно гориво, което, според депутатите, е поставило под риск вътрешните резерви и ценовия баланс.

Мярката е въведена спешно, за да се предотврати възможността от спекула и изтичане на стратегически количества. Според управляващите това е временна стъпка, която ще действа до нормализиране на пазарната ситуация. Решението идва и на фона на новите санкции срещу руската енергийна компания „Лукойл“, наложени от САЩ, които косвено засягат и България – страна, в която групата има ключово значение чрез своята рафинерия в Бургас.

Какво означава решението на практика

С въвеждането на забраната България временно прекратява износа и доставките на дизелово и авиационно гориво към други държави, включително и членки на ЕС. Изключения се правят единствено за зареждане на плавателни и въздухоплавателни средства, които преминават през страната, както и за доставки, свързани с въоръжените сили на НАТО и ЕС.

Контролът върху изпълнението на решението е поверен на Агенция „Митници“, а според експерти в сектора, мярката може да има и икономически последици – ограничаването на износа може да намали приходите в държавния бюджет с до 100 милиона лева месечно, тъй като „Лукойл Нефтохим Бургас“ е един от най-големите данъкоплатци у нас.

Критиците на решението го определят като прибързано и непрозрачно, тъй като не са публикувани официални данни за наличните резерви и конкретните рискове за снабдяването. Според тях държавата е действала „на сляпо“, водена повече от политически и геополитически фактори, отколкото от чисто икономически съображения.

С какви количества горива разполага България

Председателят на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ Асен Асенов заяви, че България разполага със запаси на бензин за около 35 дни и на дизел за над 50 дни. 

По думите му страната разполага с достатъчно количество към днешна дата, като задължителните 90-дневни запаси са на около 98%, а 50% от тях се намират на територията на страната, където са базите на агенцията, както и в различни складове.

Част от количествата горива в чужбина се намират в Италия, Холандия, Унгария, Словакия, Гърция, Румъния и при нужда те могат да пристигнат в страната между седем и 45 дни, уточни Асенов пред bTV, цитиран и от БТА.

По повод твърденията, че една фирма не изпълнява задълженията си за доставки на гориво в държавния резерв Асенов посочи, че компаниите, които не го правят са три.

Една от тях е „Инса ойл“, а останалите две са по-малки. Причината, която те посочват е невъзможност да съхраняват горивата, въпреки задълженията си, добави той. Асенов обясни, че Държавният резерв води дела срещу тях всяка година, които печели, но в закона не са предвидени финансови санкции за нарушителите.

„Горивата, които са длъжни да съхраняват тези три компании, се равняват на около пет дни от задължителните 90-дневни резерви“, допълни председателят на Държавния резерв.

„Около 80% от резервите, които трябва да поддържат частните дружества, в момента се осигуряват от „Лукойл“, каза Асенов.

Той увери, че каквото и да се случи, държавата ще осигури на тези фирми необходимите резерви.

„Сключени са договори с фирми за стоков контрол, които правят анализи на количеството и качеството на съхранените горива, като всеки месец се извършват проверк“и, допълни още Асен Асенов. „Рафинерията в Бургас няма да спре, а ако спре или по някакъв начин намали капацитета си, има подготвени варианти, така че нефтът да бъде преработен до крайните нефтопродукти – дизел и бензин“, обясни още Асенов.

Ролята на „Лукойл“ и съдбата на рафинерията в Бургас

Не е тайна, че решението за забрана на износа е пряко свързано с дейността на „Лукойл Нефтохим Бургас“, най-голямата рафинерия на Балканите и стратегически актив за България. Именно оттук идва по-голямата част от горивата, които се потребяват и изнасят от страната.

В мотивите към законодателната промяна се посочва, че мярката е в синхрон с международните санкции срещу „Лукойл“, наложени от САЩ. Това поставя компанията в сложна ситуация – тя трябва едновременно да се съобразява с европейските и американските санкционни режими и да осигурява горива за вътрешния пазар.

Българските власти вече взеха решение да бъде назначен особен управител в рафинерията, който да гарантира, че предприятието ще продължи да функционира нормално и след влизането в сила на санкциите. Според експерти, пред „Лукойл“ стоят два възможни сценария – или санкциите да отпаднат при евентуален край на войната в Украйна, или собствеността на рафинерията да бъде преструктурирана, за да може тя да продължи работа под нов контролен модел.

Санкции, сигурност и икономика

Забраната за износ на горива идва в момент, когато Европейският съюз и САЩ засилват санкциите срещу Русия, особено в енергийния сектор. Целта е да се ограничи финансирането на руската военна машина чрез приходи от петрол и нефтопродукти.

България, като член на ЕС и с единствената голяма рафинерия в региона, се оказва в сложна позиция – от една страна трябва да спазва ангажиментите си към съюзниците, а от друга – да гарантира стабилността на собствения си енергиен пазар.

Решението на парламента е опит да се намери баланс между геополитическият натиск и националния интерес. То е и сигнал към партньорите в Брюксел и Вашингтон, че София е готова да предприеме твърди мерки, когато националната сигурност и икономическата стабилност са застрашени.

Какво е Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“  (ДА ДРВВЗ)

Основна задача в дейността на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ е задоволяване на потребностите на националното стопанство и населението от стратегически стоки и материали за определен период от време при кризисни ситуации, извънредно положение и положение на война и/или военно положение, в съответствие с действащите номенклатури и нормативи за държавните резерви и военновременни запаси и общия държавен военновременен план.  

ДА ДРВВЗ изпълнява и функции по донатрупване на стоково-материални ценности като държавни резерви (ДР) и военновременни запаси (ВВЗ). Целта е повишаване и достигане на процентната им обезпеченост, съгласно номенклатурите и нормативите за тях, приети с Решения на Министерския съвет.

Какво се съхранява в Държавния резерв:

  • хранителни продукти;
  • вода;
  • лекарства;
  • болнично и домакинско имущество;
  • дървен материал;
  • горива и др.

Неразделна част от управлението на вече създадени държавни резерви и военновременни запаси е тяхното стопанисване чрез обновяване на стоки и материали с изтичащ срок на съхранение, контрол на тяхното движение и наличност, опазване и поддържане в съответното количество и качество, с оглед гарантиране на непрекъснатата им готовност за ползване. По такъв начин, в случай на необходимост и съобразно нормативната регулация, се осигурява адекватна реакция на правителството в съответствие с интересите на националната сигурност.

Агенцията поддържа в постоянна готовност за ползване суровините, стоките и материалите от държавни резерви, с оглед националната сигурност и преодоляването на кризисни ситуации. 

При молба за освобождаване на държавните резерви от страна на централната или местна власт, Агенцията винаги се стреми максимално бързо и ефективно, в съответствие със закона да осигури необходимите количества.

Как се финансира дейността на Агенцията:

Агенцията е юридическо лице на бюджетна издръжка. Председателят на ДA ДРВВЗ е първостепенен разпоредител с бюджет към Министерския съвет.

За финансиране на дейността си, Агенцията съставя бюджет, приеман ежегодно със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година. Подробна информация може да бъде открита в рубрика „Открито управление“.

През последните години Агенцията участва в преодоляването последиците от редица кризи и бедствени ситуации като предостави повече от:

  • 4 003 648 литра бутилирана питейна вода;
  • 229 749 кг консервирани храни;
  • 135 900 броя лични предпазни средства;
  • 32 440 литра дезинфектант;
  • 8 750 броя болнично и домакинско имущество;
  • 12 000 броя лекарствени продукти;
  • 130 100 броя медицински изделия.

Другата съществена задача на Агенцията е да осигури обезпечаването на националната икономика за минимален период от 90 дни с енергийни запаси, в съответствие с националната енергийна и икономическа сигурност на страната и на Европейския съюз.

Днес базите за дългосрочно съхранение на суровини, стоки и материали на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ са модернизирани и приведени към изискванията на българското и европейско законодателство.

По темата

забрана за износ на горива енергийна сигурност дизел и авиационно гориво Народно събрание Лукойл Нефтохим Бургас държавен резерв санкции срещу Русия вътрешен пазар икономически последици геополитически фактори
Последвайте ни
Забрана за износ на горива: Какво пазим в държавния резерв и колко ще издържи България

Забрана за износ на горива: Какво пазим в държавния резерв и колко ще издържи България

Путин с подути ръце и стиснат юмрук - нови съмнения за здравословното му състояние

Путин с подути ръце и стиснат юмрук - нови съмнения за здравословното му състояние

Брюксел прави свое

Брюксел прави свое "ЦРУ": ЕС създава ново разузнавателно звено

Руски криптомилионер и съпругата му са открити разчленени в пустинята в ОАЕ

Руски криптомилионер и съпругата му са открити разчленени в пустинята в ОАЕ

Близо 9500 тона фалшиво сирене продадено у нас

Близо 9500 тона фалшиво сирене продадено у нас

pariteni.bg
Съвети как да вземем котката си на почивка с нас

Съвети как да вземем котката си на почивка с нас

dogsandcats.bg
Започват „Вълчите празници“, ето кой празнува имен ден
Ексклузивно

Започват „Вълчите празници“, ето кой празнува имен ден

Преди 5 часа
<p>11.11: В единайсетия час оръжията замлъкнаха</p>
Ексклузивно

11.11: В единайсетия час оръжията замлъкнаха

Преди 4 часа
България под вода: 17 области с кодове за обилни валежи
Ексклузивно

България под вода: 17 области с кодове за обилни валежи

Преди 5 часа
Уранът - забравеното наследство от войната в Косово
Ексклузивно

Уранът - забравеното наследство от войната в Косово

Преди 4 часа

Виц на деня

– Siri, ще се ожениш ли за мен? – Предпочитам да останем в облачни отношения.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Акция "Зима": Стартира вторият етап, ще проверяват и пешеходците

Акция "Зима": Стартира вторият етап, ще проверяват и пешеходците

България Преди 7 минути

Какви са глобите, предвидени по закон

,

Как да организирате LEGO тухличките у дома

Любопитно Преди 18 минути

,

Историческа операция: Робот лекува инсулт от 6400 км разстояние

Свят Преди 41 минути

Лекари от Шотландия и САЩ са извършили това, което се смята за първата в света процедура за лечение на инсулт с помощта на робот

Генералният директор на BBC свиква среща след заплахата от Тръмп

Генералният директор на BBC свиква среща след заплахата от Тръмп

Свят Преди 49 минути

Директорът на BBC и ръководителката на новините напуснаха след скандал с документален филм за Тръмп и обвинения в нарушаване на редакционните стандарти

Женски геройства в снега!

Женски геройства в снега!

Малките неща Преди 57 минути

Зимата идва…да се подготвим за път

Как да се преборите със зимната депресия

Как да се преборите със зимната депресия

Любопитно Преди 1 час

Сезонното афективно разстройство (SAD), известно още като „зимна депресия“, може да засегне всеки

<p>Президентът назначи нов посланик на България в Унгария</p>

Президентът Радев назначи нов посланик на България в Унгария

България Преди 1 час

Това е Мария Иванова Ангелиева

Детските градини отново стават платени, но само през лятото, предлагат от СО

Детските градини отново стават платени, но само през лятото, предлагат от СО

България Преди 1 час

Според много директори въвеждането на лятна такса за посещение ще има дисциплиниращ ефект за родителите, които често некоректно заявяват кога детето ще посещава детска градина през летния период

След седмица слухове: Лавров се завърна с възхвала на руската военна мощ

След седмица слухове: Лавров се завърна с възхвала на руската военна мощ

Свят Преди 1 час

Сергей Лавров, министърът на външните работи на Русия, отсъстваше миналата седмица от заседание на Съвета за сигурност

Желязков: На 1 януари България ще направи много решителна стъпка към завършване на европейската си интеграция

Желязков: На 1 януари България ще направи много решителна стъпка към завършване на европейската си интеграция

България Преди 1 час

Българското правителство е ангажирано с укрепването на свободата такава, каквото я разбираме, и такава, която се опитваме трудно да изграждаме през последните 36 години, заяви премиерът.

Тръмп разкри, че Мелания вече харесва идеята за "голяма, красива бална зала"

Тръмп разкри, че Мелания вече харесва идеята за "голяма, красива бална зала"

Свят Преди 1 час

Мелания Тръмп първоначално се е противопоставила на събарянето на Източното крило

<p>Вулканично изригване в Хавай създаде невероятен феномен (ВИДЕО)</p>

Вулканично изригване в Хавай създаде невероятен атмосферен феномен (ВИДЕО)

Свят Преди 2 часа

Това атмосферно явление се образува от комбинацията на силна топлина и нестабилни атмосферни условия и наподобява торнадо

„Криенето не помага“: Принц Уилям си спомни как Кейт е споделила за рака с децата им

„Криенето не помага“: Принц Уилям си спомни как Кейт е споделила за рака с децата им

Любопитно Преди 2 часа

„Избираме да общуваме много повече с децата си… В повечето случаи криенето на неща от тях просто не работи“, каза принц Уилям

Кортеж на НСО засякъл трамвай в центъра на София, някои от пътниците дори паднали

Кортеж на НСО засякъл трамвай в центъра на София, някои от пътниците дори паднали

България Преди 2 часа

За случая съобщи кметът на район "Средец" Трайчо Трайков

Русия и Украйна си размениха мощни удари

Русия и Украйна си размениха мощни удари

Свят Преди 2 часа

Атаките са засегнали няколко региона, като не се съобщава за жертви

Израелски войници убиха двама палестинци, приближили се до тях

Израелски войници убиха двама палестинци, приближили се до тях

Свят Преди 2 часа

Двама палестинци се приближили до израелски войници, които "елиминирали терористите, за да отстранят заплахата“

Всичко от днес

От мрежата

5 най-интелигентни породи кучета

dogsandcats.bg

4 възможни причини защо кучето ви отказва да яде

dogsandcats.bg
1

Есенни листа подканват за внимание на пътя

sinoptik.bg
1

Укрепват платформите на пеликаните

sinoptik.bg

Деми Мур на 63 - вечната холивудска амазонка

Edna.bg

10 урока, които научихме от Леонардо ди Каприо

Edna.bg

Наш талант за разликата между футбола в България и Хърватия (ВИДЕО)

Gong.bg

Моуриньо "забравил" да плати 800 000 евро на хотел в Истанбул

Gong.bg

Желязков: Правителството ще съумее да убеди Народното събрание да приеме първия бюджет в евро

Nova.bg

Кой е шофьорът, прегазил кучето Мая, и за какво наказание настояват хората в "Разсадника"

Nova.bg