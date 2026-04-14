Панагюрското златно съкровище се завърна у дома

Оригиналът на Панагюрското златно съкровище е изложено в специалната зала на Историческия музей в града, изградена преди 14 години. През останалото време в нея е експонирано копие на съкровището. Върху деветте съда, които са изработени от 24-каратово злато, е изобразена почти цялата гръцка митология.

Оригиналът на съкровището ще остане в родния си град до 18 май.

От днес в продължение на три дни изследователи на Априлското въстание, ще представят своите научни открития, свързани с подготовката, избухването и потушаването на Априлското въстание.

Петя Мануилова, уредник в Исторически музей - Панагюрище сподели пред NOVA, че съкровището е шедьовър на тракийското изкуство на древните ювелири и до ден днешен майсторите златари се затрудняват да възпроизведат формите и причудливите му орнаменти.

„То се състои от 9 златни съда, малко над 6 килограма тежи и естествено е правено на ръка, 4-3 век преди Христа. Откакто се завърна в нашия град има доста туристопоток. Това за панагюрци е двоен празник, защото отбелязваме и 150 години от Априлското въстание”, каза още Мануилова.

Панагюрското златно съкровище е тракийски, античен, златен комплект съдове, състоящ се от девет съда с общо тегло 6,164 кг. Открито е на 8 декември 1949 г. на 2 км от гр. Панагюрище от Павел, Михаил и Петко Георгиеви Дейкови.

Смята се, че комплектът е принадлежал на владетел на племето одриси от края на IV и началото на III в. пр.н.е. и е бил използван за религиозни церемонии. В стила и украсата му се съчетават тракийски и елински влияния.

Състои се от 9 златни предмета – една фиала, една амфора-ритон и седем ритона. Подобни съдове от благороден метал са символи на социален статут и са използвани при ритуални действия на тракийските жреци. Представянето на богове и герои, на глави с негроидни черти, свещени животни и митологични същества през античността има ритуална функция – те трябва да пречистят течността и да пазят участващите в ритуала.