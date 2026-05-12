Какви мерки срещу високите цени готвят новите управляващи

Според внесените текстове търговците няма да могат да повишават цените, освен ако поскъпването не е подкрепено с икономически аргументи

12 май 2026, 06:54
Н овата власт предприема първи стъпки срещу ръста на цените, като предложенията на управляващото мнозинство вече са внесени в парламента. Очаква се текстовете да бъдат разгледани във вторник от Временната комисия по бюджет и финанси.

Промените са заложени в Закона за защита на потребителите и предвиждат ограничаване на необоснованото увеличение на цените на стоки и услуги. Според внесените текстове търговците няма да могат да повишават цените, освен ако поскъпването не е подкрепено с икономически аргументи.

Сред посочените основания за увеличение на цените са по-високи разходи за труд, електроенергия, горива, транспорт и доставки. Управляващите посочват, че целта е да се избегнат спекулативни практики и необосновано оскъпяване за крайните потребители.

Предложенията идват на фона на продължаващ обществен и политически дебат за инфлацията и цените на основни стоки и услуги. През последните години темата нееднократно беше поставяна от различни правителства и институции, особено в периоди на по-висока инфлация и засилен натиск върху домакинските бюджети.

За да се ограничи възможността за заобикаляне на правилата, в законопроекта е предвидено държавните органи да изготвят механизъм за изчисляване на ориентировъчни цени. Така институциите ще разполагат с база за сравнение при проверки и контрол върху пазарните практики.

Предстои предложенията да бъдат обсъдени в ресорната комисия, след което да влязат за разглеждане и в пленарната зала на парламента.

Контрол на цените Защита на потребителите Законови промени Инфлация Спекулативни практики Парламент Управляващо мнозинство Ограничаване на поскъпването Икономически аргументи Ориентировъчни цени
Обичате ли Ube кафе? Истината за популярната лилава напитка, която завладя кафенетата

Свят Преди 39 минути

Една от най-новите и популярни тенденции е Ube кафето, напитка с характерен лилав цвят, която се появи в менюто на множество заведения през последната година

Забравете за добавките: 6 храни, които ще повишат нивата ви на желязо

Любопитно Преди 40 минути

Дефицитът на желязо може лесно да се преодолее с помощта на продукти, намиращи се в хладилника

Евакуираха пътниците от кораба с хантавирус

Свят Преди 8 часа

След това корабът отплава обратно към Нидерландия с част от екипажа

Украйна е готова за среща между Путин и Зеленски

Свят Преди 9 часа

Зеленски заяви днес, че сраженията с Русия продължават

Калас: Путин никога преди не е бил в по-слаба позиция

Свят Преди 10 часа

Калас: Украйна е в много по-добро положение, отколкото преди година

Тръмп обяви, че примирието с Иран е "на изкуствено дишане"

Свят Преди 10 часа

Тръмп за отговора на Иран: Бих го определил като най-слабия до момента

Тир се преобърна и блокира път Е-79

България Преди 10 часа

Тирът е поднесъл на мокър участък от главния път

Радев назначи двама нови зам.-министри

България Преди 10 часа

Стрелецът от вечерята отрече да искал, да убие Тръмп

България Преди 12 часа

Той е обвинен за опит за убийство на президента и нападение над федерален служител

ЕС с нови санкции срещу Русия за отвличането на украински деца

Свят Преди 13 часа

Санкциите включват замразяване на активите и забрана за достъп до ЕС

Стартира националната информационна кампания за превенция на насилието над и сред деца „Детството е за смях, не за страх"

Любопитно Преди 13 часа

Инициативата на Фондация „Лъчезар Цоцорков“ обединява институции, младежи и медии за създаване на безопасна среда за децата

„Бийтълс" се завръщат на покрива: Легендарното им студио става музей на 7 етажа

Любопитно Преди 13 часа

Сър Пол Маккартни и Ринго Стар отварят вратите на сградата на „Савил Роу“ 3, където бандата изнася последния си концерт и записва албума „Let It Be“

ISW: Кремъл изкриви думите на Путин, за да внуши фалшиво усещане за бърз край на войната

Свят Преди 14 часа

Според Института за изучаване на войната руският президент не е давал знак за спиране на боевете, а целта на Москва остава капитулация на Украйна

Мъж с брадва и резачка разби кола и плаши с убийство в Дамяница

България Преди 14 часа

По първоначални данни причинената щета на автомобила е в размер на около 1500 евро

Капан с дъвка: Детективи под прикритие разкриха двоен убиец след 40 години

Любопитно Преди 14 часа

Години наред над семействата на жертвите тегне облак от подозрения

Вампири, хард рок и кукла на пуйка: Най-абсурдните моменти в историята на „Евровизия"

Любопитно Преди 14 часа

От зловещи чудовища до сатирични военни униформи – „Евровизия“ винаги е била сцена за провокации. Припомняме ви най-екстравагантните и шокиращи изпълнения, които размиха границата между музикален конкурс, политическа сатира и истински театър на абсурда

