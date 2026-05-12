Какви мерки срещу високите цени готвят новите управляващи

Н овата власт предприема първи стъпки срещу ръста на цените, като предложенията на управляващото мнозинство вече са внесени в парламента. Очаква се текстовете да бъдат разгледани във вторник от Временната комисия по бюджет и финанси.

Промените са заложени в Закона за защита на потребителите и предвиждат ограничаване на необоснованото увеличение на цените на стоки и услуги. Според внесените текстове търговците няма да могат да повишават цените, освен ако поскъпването не е подкрепено с икономически аргументи.

"Прогресивна България" внесе законопроекти за цените

Сред посочените основания за увеличение на цените са по-високи разходи за труд, електроенергия, горива, транспорт и доставки. Управляващите посочват, че целта е да се избегнат спекулативни практики и необосновано оскъпяване за крайните потребители.

Предложенията идват на фона на продължаващ обществен и политически дебат за инфлацията и цените на основни стоки и услуги. През последните години темата нееднократно беше поставяна от различни правителства и институции, особено в периоди на по-висока инфлация и засилен натиск върху домакинските бюджети.

За да се ограничи възможността за заобикаляне на правилата, в законопроекта е предвидено държавните органи да изготвят механизъм за изчисляване на ориентировъчни цени. Така институциите ще разполагат с база за сравнение при проверки и контрол върху пазарните практики.

Предстои предложенията да бъдат обсъдени в ресорната комисия, след което да влязат за разглеждане и в пленарната зала на парламента.