Приеха промените в съдебната система на първо четене в НС

Депутатите разгледаха три законопроекта

14 май 2026, 07:08
Д епутатите днес приеха на първо четене и трите законопроекта за промени в съдебната система, с вносители "Прогресивна България", "Демократична България" и "Продължаваме Промяната". Предложенията бяха приети с пълно мнозинство.

Измененията са свързани с критериите за подбор на членове на органите на съдебната власт. И трите законопроекта предвиждат ограничаване на правомощията на Висшия съдебен съвет (ВСС) с изтекъл мандат да взима кадрови решения. Законопроектът на „Прогресивна България“ обаче предвижда възможност след изтичане на мандата упражняването на тези правомощия да става само по изключение и при необходимост, свързана с осигуряване на нормалното функциониране на съдебната система. 

Управляващите предвиждат и мерки за ограничаване на концентрацията на влияние, като се предлага лица, заемали висши ръководни длъжности, да не могат непосредствено да бъдат избирани за членове на ВСС.

Със законопроекта на "Демократична България" се въвежда „двойно мнозинство“ при ключови решения както в пленума на ВСС, така и в съдийската колегия по кадрови и дисциплинарни въпроси. Решенията ще изискват не само общо мнозинство, но и мнозинство от членовете, избрани пряко от съдиите, с цел укрепване на професионалната квота и ограничаване на политическото влияние.

Законопроектът на „Продължаваме промяната“ предлага промени в начина на избор на парламентарната квота във ВСС с цел тя да придобие обществен, а не партиен характер, като се създава възможност академичните среди и адвокатурата да излъчват свои представители. По-конкретно се предлага:  Един член от съдийската колегия да се определя по предложение на Общото събрание на адвокатите в страната; един член от съдийската колегия – по предложение на Съюза на юристите в България; един член от прокурорската колегия – по предложение на Академичния съвет на Софийския университет; и един член от прокурорската колегия – по предложение на Българската академия на науките.

След края на заседанието депутатът от „Прогресивна България” и член на Временната комисия по правни въпроси Александра Вълчева коментира, че предлаганата реформа в съдебната система е дълго очаквана от обществото и трябва да оправдае общественото доверие.

По думите ѝ, по част от предложенията - включително мораториума и промените, свързани с правомощията на Висшия съдебен съвет, вече са постъпили възражения, но предстоят подробни дебати между първо и второ четене.

"Разбира се, че ще има дебат. Предстоят обсъждания както в комисията, така и в пленарна зала, включително по темите за интегритета и избора на членове на новия ВСС", поясни Вълчева.

Тя изрази очакване реформата да получи широка подкрепа в парламента, като подчерта, че в момента между институциите се наблюдава възстановен диалог: "Народното събрание е законодателен орган, който трябва да работи в тази посока".

Вълчева добави, че изборът на нов главен прокурор би могъл да се проведе през септември, предвид сложността на процедурата.

Източник: БТА, Теодора Цанева    
