България

Социалното министерство отпуска допълнителни 1550 евро на засегнатите от бедствията в Кърджалийско

Това съобщи социалният министър в оставка Борислав Гуцанов

14 януари 2026, 11:54
България започва проект за модернизация на ВМС със седем минни ловци

България започва проект за модернизация на ВМС със седем минни ловци
България влиза с 10% дял в проучванията за нефт и газ в Черно море

България влиза с 10% дял в проучванията за нефт и газ в Черно море
Депутатите почетоха с минута мълчание паметта на Димитър Пенев

Депутатите почетоха с минута мълчание паметта на Димитър Пенев
Пожар избухна в текстилно предприятие в Троян (ВИДЕО/СНИМКИ)

Пожар избухна в текстилно предприятие в Троян (ВИДЕО/СНИМКИ)
Костадин Костадинов поиска преосноваване на България

Костадин Костадинов поиска преосноваване на България
Ромската общност в България отбелязва Банго Васил

Ромската общност в България отбелязва Банго Васил
Честит Банго Васил: Политиците отправиха поздрави към ромската общност

Честит Банго Васил: Политиците отправиха поздрави към ромската общност
КЗП: 1600 сигнала за нарушения при еврото за една седмица

КЗП: 1600 сигнала за нарушения при еврото за една седмица

1 550 евро допълнително ще получат всички пострадали от бедствието в Кърджалийско, Крумовград, Кирково и околните села. Парите ще бъдат за сметка на бюджета на Социалното министерство, обяви ресорният министър в оставка Борислав Гуцанов.

Обявиха бедствено положение в община Крумовград

„Това са допълнителни средства. Потърпевшите семейства могат да кандидатстват и за загубена техника и така цялата им отпусната сума може да стигне до 3800 евро - средства, които са само от нашето министерство. Така е редно, така се подхожда при бедствия. Благодаря на МС, че ни подкрепи”, заяви Гуцанов.

Заради валежите: Тежка обстановка в област Кърджали, преляла река разруши мост (ВИДЕО)

Той съобщи още, че днес ще подпише законопроект, свързан с надбавките, отпускани преди празници. Целта ще е, когато се гледа бюджетът на държавата, да се определя и тази помощ.

Спасиха баща и син след часове във водите на Арда

„Тя няма да е само за пенсионери, а и за многодетни семейства, за самотни майки, за хора с увреждания. Това не е подаяние - просто държавата прави така, че въпросните хора да имат нормални празници”, каза Гуцанов.

Той изрази надежда законопроектът да бъде приет до края на това НС.

Източник: NOVA    
Гуцанов помощи социално министерство пострадали наводнения Кърджалийско
Последвайте ни
Първи случай на треска Чикунгуня е регистриран у нас

Първи случай на треска Чикунгуня е регистриран у нас

Колата на президента на САЩ Доналд Тръмп: 9 шокиращи причини защо

Колата на президента на САЩ Доналд Тръмп: 9 шокиращи причини защо "звярът" не може да бъде унищожен

Опасен вирус у нас: Треска Чикунгуня - симптоми, предаване, лечение и профилактика

Опасен вирус у нас: Треска Чикунгуня - симптоми, предаване, лечение и профилактика

Европа прави всичко възможно да сключи сделка с Тръмп за Гренландия

Европа прави всичко възможно да сключи сделка с Тръмп за Гренландия

В 10 държави в ЕС минималната заплата е под 1000 евро

В 10 държави в ЕС минималната заплата е под 1000 евро

pariteni.bg
Котешки хигиенни навици: какво трябва да знаете за тях

Котешки хигиенни навици: какво трябва да знаете за тях

dogsandcats.bg
<p>14 януари: Умира принцът, обвинен, че е Джак Изкормвача</p>
Ексклузивно

14 януари: Умира принцът, обвинен, че е Джак Изкормвача

Преди 6 часа
Празник е! Какъв ритуал се прави сутринта и кой има имен ден днес
Ексклузивно

Празник е! Какъв ритуал се прави сутринта и кой има имен ден днес

Преди 6 часа
<p>След мразовитите дни идва затопляне, но за кратко</p>
Ексклузивно

След мразовитите дни идва затопляне, но за кратко

Преди 6 часа
Какво се случва с тялото ви, ако ядете чесън всеки ден (и как да премахнете лошия дъх)
Ексклузивно

Какво се случва с тялото ви, ако ядете чесън всеки ден (и как да премахнете лошия дъх)

Преди 6 часа

Виц на деня

Ако жена ти ти каже: "Прави каквото искаш", ти не прави нищо, дори не мигай.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Космосът променя мозъците на астронавтите</p>

Проучване: Космосът променя мозъците на астронавтите

Любопитно Преди 17 минути

Изследователите са анализирали ЯМР сканирания на 26 астронавти преди и след престоя им в Космоса

Франция ще открие консулство в Гренландия на фона на заплахите на Тръмп

Франция ще открие консулство в Гренландия на фона на заплахите на Тръмп

Свят Преди 25 минути

Министърът на външните работи Жан-Ноел Баро определя стъпката като "политически сигнал"

,

Япония засилва военните си разходи – край на следвоенния пацифизъм?

Свят Преди 1 час

80 години след края на Втората световна война и след дълъг период на строго пацифистка политика, Япония ускорява увеличаването на военните си разходи

Уели Кестенхолц

Олимпийският медалист по сноуборд Уели Кестенхолц загина при лавина

Свят Преди 1 час

Иранската цена на смъртта: "Плащаме такси за куршуми, за да получим телата на близките си"

Иранската цена на смъртта: "Плащаме такси за куршуми, за да получим телата на близките си"

Свят Преди 1 час

Иранка сподели истината за тежката и опасна обстановка в Техеран - от убийства, звукови бомби до абсолютна изолация от света

Как цветовете, които носите, разкриват личността ви

Как цветовете, които носите, разкриват личността ви

Любопитно Преди 1 час

Психологията на цветовете показва, че те влияят на различни аспекти от живота ни, затова е логично изборът на дрехи да е свързан с индивидуалността ни

Депутатите приеха, но след прегласуване отхвърлиха идеята НСО да охранява само заемащите висши държавни длъжности

Депутатите приеха, но след прегласуване отхвърлиха идеята НСО да охранява само заемащите висши държавни длъжности

България Преди 1 час

Предложението предвиждаше при заплаха срещу други политици охраната им да се поема от МВР

,

Японската кухня под натиск: Защо традиционните ресторанти изчезват

Любопитно Преди 1 час

В Япония всяка година хиляди малки ресторанти затварят врати

Путин към Тръмп: Нека пазарлъкът започне

Путин към Тръмп: Нека пазарлъкът започне

Свят Преди 2 часа

Като цяло Кремъл има причини да е доволен от последните събития във Венецуела

Паметник на Димитър Пенев ще бъде издигнат в Борисовата градина до стадиона на ЦСКА

Паметник на Димитър Пенев ще бъде издигнат в Борисовата градина до стадиона на ЦСКА

България Преди 2 часа

Бившият футболист и треньор на ЦСКА и българския национален отбор Димитър Пенев почина на 80-годишна възраст на 3 януари

Скарлет Йохансон е детронирана като най-касова актриса на всички времена

Скарлет Йохансон е детронирана като най-касова актриса на всички времена

Любопитно Преди 2 часа

Зоуи Салдана стана най-касовата актриса в историята, след като „Аватар: Огън и пепел“ събра 1,23 млрд. долара. Така тя изпревари Скарлет Йохансон по общи приходи от филмите си, сочат данни на Box Office Mojo

Доверието - начин на оцеляване или просто любов?

Доверието - начин на оцеляване или просто любов?

Малките неща Преди 2 часа

Повече от всякога, повече от всичко се нуждаем да разберем - на кого можем да се облегнем и на кого - не?

За половин час до Африка: Ще има ли тунел под Гибралтар

За половин час до Африка: Ще има ли тунел под Гибралтар

Свят Преди 2 часа

Изграждането на железопътен тунел под Гибралтарския проток може да стане най-големият инфраструктурен проект на Европа и Африка

Лъжите на Путин за войната срещу Украйна

Лъжите на Путин за войната срещу Украйна

Свят Преди 2 часа

Путин изрече много лъжи за войната срещу Украйна

Голям пожар в Сливенско, горяха две къщи

Голям пожар в Сливенско, горяха две къщи

България Преди 3 часа

Причината е късо съединение в електрическата инсталация на пристройката към едната от сградите

Номиниран за „Грами“ музикант е открит мъртъв в дома си

Номиниран за „Грами“ музикант е открит мъртъв в дома си

Свят Преди 3 часа

Джон Форте е музикален талант, който пробива в началото на 20-те си години като участник в албума „The Score“ на Fugees, отличен с „Грами“

Всичко от днес

От мрежата

10 храни, които помагат при диария при кучето

dogsandcats.bg

Плюсовете и минусите на Kавапу

dogsandcats.bg
1

Окончателно: 2025 е третата най-топла година в историята

sinoptik.bg
1

Отровиха лешояди в Котленския Балкан

sinoptik.bg

Кортни Кокс стартира годината с... барабани

Edna.bg

Gen Z срещу екраните: Защо младите все по-често избират живота офлайн

Edna.bg

Илиян Филипов: Вдигаме парите на Око Флекс, офертата на Левски не ме удовлетворява - може да преговаряме

Gong.bg

Перес връща Жозе Моуриньо в Реал?

Gong.bg

ПП-ДБ получи и върна неизпълнен втория мандат

Nova.bg

Разследват побой над адвокат в Монтана

Nova.bg