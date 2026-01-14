Социалното министерство отпуска допълнителни 1550 евро на засегнатите от бедствията в Кърджалийско

България влиза с 10% дял в проучванията за нефт и газ в Черно море

1 550 евро допълнително ще получат всички пострадали от бедствието в Кърджалийско, Крумовград, Кирково и околните села. Парите ще бъдат за сметка на бюджета на Социалното министерство, обяви ресорният министър в оставка Борислав Гуцанов.

„Това са допълнителни средства. Потърпевшите семейства могат да кандидатстват и за загубена техника и така цялата им отпусната сума може да стигне до 3800 евро - средства, които са само от нашето министерство. Така е редно, така се подхожда при бедствия. Благодаря на МС, че ни подкрепи”, заяви Гуцанов.

Той съобщи още, че днес ще подпише законопроект, свързан с надбавките, отпускани преди празници. Целта ще е, когато се гледа бюджетът на държавата, да се определя и тази помощ.

„Тя няма да е само за пенсионери, а и за многодетни семейства, за самотни майки, за хора с увреждания. Това не е подаяние - просто държавата прави така, че въпросните хора да имат нормални празници”, каза Гуцанов.

Той изрази надежда законопроектът да бъде приет до края на това НС.