Откриха най-високото виенско колело в България в сърцето на София

В Княжеската градина в София беше открито 40-метрово виенско колело – най-високото в България и част от най-новото събитие в столицата Sun Fest Sofia. Откриването на виенското колело е включено в празничната програма по повод 147 години от обявяването на София за столица на България.

Атракционът е произведен в Нидерландия през 2024 година. Виенското колело разполага с кабинки с капацитет до шест души всяка, като общо може да побере 150 посетители. Фестивалът ще предложи разнообразни атракции за деца и родители, както и кулинарни изкушения.

Посланикът на Германия у нас Ирене Планк каза по време на откриването, че вече е имала възможност да се качи на виенското колело. „Преди няколко дни направих едно пробно кръгче и мога да кажа, че гледката е страхотна. Отгоре може да се види дори стадион „Васил Левски“, каза Планк.

Временно изпълняващият длъжността кмет на район „Средец“ Александър Петков също определи гледката от съоръжението като уникална. „Надявам се името Sun Fest да бъде предвестник на затоплянето на времето, да се насладим на предстоящите празници и това съоръжение да бъде посещавано от много хора, които да изпитат максимално удоволствие от него. На добър час“, каза Петков.

Кметът на София Васил Терзиев също присъства, като символично преряза лентата при откриването на колелото. Терзиев се качи пръв на колелото, за да го изпробва.