„Файненшъл таймс“ разкри таен план на Брюксел: Кой ще преговаря с Путин зад гърба на Тръмп?

Е вропейският съюз /ЕС/ обмисля кандидатурите на Ангела Меркел или Марио Драги като възможни посредници в преговорите с руския президент Владимир Путин.

Това съобщава тази сутрин британското издание "Файненшъл таймс". Изданието подчертава, че се увеличава подкрепата за идеята Европа да назначи свой собствен представител, тъй като водените от САЩ преговори за Украйна са в застой.

„Министрите на външните работи ще обсъдят качествата на потенциалните кандидати на срещата на ЕС в Кипър през следващата седмица“, се казва в публикацията.

Меркел ли ще бъде посредникът в преговорите с Путин

Източници на изданието твърдят, че администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп е уведомила европейските партньори, че не възразява Европейският съюз да води паралелни преговори с Москва наред с руско-американския диалог.

Високопоставен украински представител, пожелал анонимност, заяви пред вестника, че Владимир Зеленски би искал в тази роля да види „някой като Драги“ или „силен действащ лидер“. По информация на изданието се очаква ръководителят на киевския режим да обсъди темата с лидерите на Франция, Германия и Великобритания в края на тази седмица.

Според източниците на срещата външните министри на ЕС ще обсъдят и европейските „искания“ в рамките на следвоенните отношения с Русия, червените линии по уреждането на конфликта в Украйна, както и предварителните условия за започване на каквито и да било дискусии с Москва.

Руският президент Владимир Путин, отговаряйки на 9 май на въпрос на журналисти за евентуален събеседник в преговорите между Москва и Брюксел, заяви, че лично за него предпочитан вариант би бил бившият германски канцлер Герхард Шрьодер. Путин подчерта, че именно Европейският съюз трябва сам да определи този човек.

Официалният представител на германското правителство Щефан Корнелиус отказа да коментира темата и не посочи алтернативни кандидатури за евентуални посредници. В същото време той заяви готовността на „евротройката“ заедно със САЩ да влезе в преговори с Русия.

Ангела Меркел е бивш канцлер на Германия, дългогодишен лидер на европейската сцена и опитен дипломат. Тя бе първата жена канцлер на Германия, като заемаше поста в продължение на 16 години (2005 – 2021 г.). Ръководеше Християндемократическия съюз (ХДС).

Меркел е известна с това, че има най-богат опит в преговорите с руския президент сред съвременните западни лидери. Тя говори свободно руски език (учила го е в ГДР), а Путин говори немски, което им позволяваше да общуват директно. Тя беше архитект на Минските споразумения през 2014–2015 г. след анексирането на Крим. Въпреки че политиката ѝ към Русия (особено енергийната зависимост чрез „Северен поток 2“) по-късно понесе сериозни критики, тя остава фигура с огромен дипломатически авторитет.

Марио Драги е бивш премиер на Италия и бивш председател на Европейската централна банка (ЕЦБ), наричан „Супер Марио“. Като председател на ЕЦБ (2011 – 2019 г.) той буквално спаси еврозоната от колапс по време на дълговата криза с прочутата си реплика, че ще направи „каквото е необходимо“ (whatever it takes). По-късно, от 2021 до 2022 г., беше технократски министър-председател на Италия.

Драги се ползва с изключително високо доверие на международната сцена, в САЩ и сред финансовите пазари. Той е прагматик, известен със способността си да намира изход от сложни кризисни ситуации и да обединява различни политически лагери.

Като премиер на Италия той зае твърда проукраинска и проатлантическа позиция, като беше сред първите, подкрепили идеята за предоставяне на статут на кандидат-членка на ЕС за Украйна.