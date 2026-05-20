Рене Карабаш: Българската литература застава на световната карта

П исателката Рене Карабаш заяви след наградите „Букър“, че според нея „влизаме в абсолютен златен век за българската литература“, пише днес в-к „24 часа“.

Романът на Карабаш „Остайница“ беше сред номинираните за престижната награда заглавия, но отличието беше присъдено на тайванската писателка Ян Шуан-дзъ за книгата ѝ „Тайвански пътепис“.

„Остайница“ е вторият български роман, включен в краткия списък за „Букър“, след като „Времеубежище“ на Георги Господинов, в превод на Анджела Родел, спечели наградата през 2023 г.

Рене Карабаш сподели след церемонията, че не си тръгват без награда и всичко е било много емоционално. „Ако имаше медали, сигурно щяхме да се приберем със сребърен. Книгата е изключително четена и обсъждана. Изпращат ми страшно много съобщения, успяхме да покрием много езици – Китай, Индия, Корея. Това може само да ме радва“, разказва тя.

Писателката коментира още: „Станахме свидетели как българската литература застава на световната карта. Вярвам, че ще се случва доста по-често“.

Романът „Остайница“ отвежда читателите в планинско албанско селце, където и до днес Канунът – сборник с архаични закони от времето на Лека Дукагини (XV в.) – тегне над селяните и патриархалния им живот. С новаторска изящност Рене Карабаш изследва смело въпроса какво е да си жена в свят на насилие, вражди, мъжка доминантност и суровата социална природа в резултат на древни патриархални традиции, пише БНТ.

Героинята Бекиа с болка осъзнава защо не може да има онова, което най-силно желае, и избира да даде клетва за девственост и да заживее като мъж и глава на семейството. Това нейно решение поставя начало на верига от разтърсващи събития, която разрушава едно семейство, но същевременно показва как травмата може да доведе героите до жизненоважни, макар и неудобни истини.

След излизането си в България през 2018 г., „Остайница“ прави силно впечатление на българската, а малко по-късно и на международната литературна сцена. За романа си Рене Карабаш получава Националната литературна награда „Елиас Канети“, номинации за Роман на годината в конкурса на Национален дарителски фонд „13 века България“ и Литературна награда „Перото“.