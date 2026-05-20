САЩ задържаха свързан с Иран петролен танкер в Индийския океан

20 май 2026, 09:16
Източник: AP/БТА

САЩ са задържали в Индийския океан петролния танкер „Скайуейв“, който според Вашингтон е свързан с транспортиране на ирански суров петрол. Информацията беше публикувана от „Уолстрийт Джърнъл“, като медията се позовава на трима американски официални представители, предаде Ройтерс.

По данни на изданието танкерът е бил включен в американския санкционен списък през март заради предполагаемата му роля в износа на ирански петрол в нарушение на санкциите срещу Техеран.

Според американските власти корабът вероятно е натоварил над един милион барела суров петрол от иранския остров Харг през февруари. Островът е един от основните терминали за износ на петрол на Иран и играе ключова роля за енергийните доставки на страната.

До момента няма официална информация какво ще се случи с товара и екипажа на кораба. Не се съобщават и подробности за операцията по задържането му.

Агенция Ройтерс отбелязва, че не е успяла независимо да потвърди информацията, публикувана от „Уолстрийт Джърнъл“.

Случаят идва на фона на засиленото напрежение между Вашингтон и Техеран и усилията на САЩ да ограничат приходите на Иран от износ на петрол. През последните години американските власти неколкократно са предприемали действия срещу танкери и компании, обвинени в заобикаляне на санкциите срещу Ислямската република.

След излизането на САЩ от ядреното споразумение с Иран през 2018 г. администрацията във Вашингтон възстанови тежките икономически санкции срещу Техеран, включително ограничения върху петролната индустрия. Целта е да бъде ограничено финансирането на иранската ядрена програма и регионалното влияние на страната.

Въпреки санкциите Иран продължава да изнася петрол, като според западни анализатори често използва сложни схеми с посредници, смяна на флагове на плавателни съдове и трансфери на товари между танкери в открито море.

Напрежението около морските маршрути в региона се засили допълнително през последните месеци заради конфликта между Иран, САЩ и Израел. Особено внимание остава насочено към Ормузкия проток – ключов маршрут за световните доставки на петрол, през който преминава значителна част от глобалния енергиен трафик.

Източник: БТА, Владимир Арангелов    
Дронове атакуваха промишлени райони в Ставрополския край на Русия

Дронове атакуваха промишлени райони в Ставрополския край на Русия

Свят Преди 4 минути

Междувременно 11 души са били ранени в Украйна, след като Русия е нанесла удари по град Днипро и Сумска област

Огромен скандал разтърси фестивала в Кан

Огромен скандал разтърси фестивала в Кан

Любопитно Преди 5 минути

Жулиет Бинош е сред кинодейците, заявили позиция

Нов депутат от "Прогресивна България" положи клетва

Нов депутат от "Прогресивна България" положи клетва

България Преди 12 минути

Месут Ердинч Рушид заема мястото на Илин Димитров

Google приветства началото на агентската ера на Gemini

Google приветства началото на агентската ера на Gemini

Технологии Преди 38 минути

Интернет гигантът обяви множество актуализации в практически всички свои основни продукти и общото между тях е изкуственият интелект. Всички функции поумняват, а Gemini получава централна роля в управлението им и интерактивността

Тежка катастрофа в Ямболско, загина шофьор

Тежка катастрофа в Ямболско, загина шофьор

България Преди 46 минути

По първоначални данни лек автомобил е напуснал платното за движение и се е преобърнал в крайпътна нива

Разследване на Reuters: Китай е обучавал руски войници за фронта в Украйна

Разследване на Reuters: Китай е обучавал руски войници за фронта в Украйна

Свят Преди 1 час

Разкритието повдига нови въпроси относно ролята на Пекин във войната и потенциално подкопава твърденията му за неутралитет. Констатациите могат да увеличат натиска върху Китай и да оформят отговора на САЩ и техните съюзници

Гръцкият бизнесмен Йоаким Каламарис: Бях "поръчан", на моя визитка пишеше "Очистете го"

Гръцкият бизнесмен Йоаким Каламарис: Бях "поръчан", на моя визитка пишеше "Очистете го"

България Преди 1 час

Той разкри какво се случва днес по казуса с изнудването, на което е бил подложен, и сигналите, които е подал

Ето защо повечето хора са десничари, според проучване

Ето защо повечето хора са десничари, според проучване

Любопитно Преди 1 час

Ново проучване на учени от Оксфорд хвърля светлина върху вековната загадка защо 90% от хората са десничари. Оказва се, че това е страничен продукт от еволюцията – изправеното ходене на два крака и развитието на по-голям човешки мозък

<p>Удар срещу правомощията на Тръмп: Сенатът подкрепи ключова резолюция</p>

Удар срещу правомощията на Тръмп: Сенатът на САЩ подкрепи ключова резолюция по отношение на Иран

Свят Преди 1 час

Процедурната мярка бе приета с 50 срещу 47 гласа

Владимир Путин и Си Дзинпин

Нов световен ред? Какво си казаха Путин и Си на историческата среща в Пекин

Свят Преди 1 час

Доналд Тръмп бил "на час" от вземането на решение за атака срещу Иран

Доналд Тръмп бил "на час" от вземането на решение за атака срещу Иран

Свят Преди 1 час

Ако не бъде постигнато споразумение, Вашингтон може отново да нанесе удари, заяви американският държавен глава

<p>Зеленски се похвали с големи успехи, обяви, че се готвят нови атаки срещу Русия</p>

Зеленски се похвали с големи успехи, обяви, че се готвят нови атаки срещу Русия през юни

Свят Преди 2 часа

Той заяви, че Украйна удържа позициите си по-ефективно, като същевременно провежда повече настъпателни операции

Делото срещу бившата полицайка Симона Радева продължава на втора инстанция

Делото срещу бившата полицайка Симона Радева продължава на втора инстанция

България Преди 2 часа

Тя е обвинена, че е помогнала на Георги Семерджиев да се укрие след тежката катастрофа на бул. „Черни връх“

Временната комисия в НС обсъжда промените в правилника на парламента

Временната комисия в НС обсъжда промените в правилника на парламента

България Преди 2 часа

Очаква се да бъдат обсъдени предложенията на „Прогресивна България”

Над 53 000 зрелостници се явяват на матура по БЕЛ

Над 53 000 зрелостници се явяват на матура по БЕЛ

България Преди 2 часа

Максималният брой точки от изпита е 100

Проучване: Размерът на талията се оказа ключов за това колко тежко протича менопаузата

Проучване: Размерът на талията се оказа ключов за това колко тежко протича менопаузата

Свят Преди 3 часа

Излишните коремни мазнини отключват опасна комбинация от симптоми като горещи вълни, безсъние и замаяност. Учените предупреждават, че голямата обиколка на талията засилва хроничните възпаления в организма и крие сериозен риск от проблеми с паметта и вниманието

