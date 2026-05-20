САЩ задържаха свързан с Иран петролен танкер в Индийския океан

САЩ са задържали в Индийския океан петролния танкер „Скайуейв“, който според Вашингтон е свързан с транспортиране на ирански суров петрол. Информацията беше публикувана от „Уолстрийт Джърнъл“, като медията се позовава на трима американски официални представители, предаде Ройтерс.

По данни на изданието танкерът е бил включен в американския санкционен списък през март заради предполагаемата му роля в износа на ирански петрол в нарушение на санкциите срещу Техеран.

The U.S. seized an Iran-linked oil tanker in the Indian Ocean overnight, according to three U.S. officials. https://t.co/dbretOSBqU — The Wall Street Journal (@WSJ) May 19, 2026

Според американските власти корабът вероятно е натоварил над един милион барела суров петрол от иранския остров Харг през февруари. Островът е един от основните терминали за износ на петрол на Иран и играе ключова роля за енергийните доставки на страната.

До момента няма официална информация какво ще се случи с товара и екипажа на кораба. Не се съобщават и подробности за операцията по задържането му.

Агенция Ройтерс отбелязва, че не е успяла независимо да потвърди информацията, публикувана от „Уолстрийт Джърнъл“.

Случаят идва на фона на засиленото напрежение между Вашингтон и Техеран и усилията на САЩ да ограничат приходите на Иран от износ на петрол. През последните години американските власти неколкократно са предприемали действия срещу танкери и компании, обвинени в заобикаляне на санкциите срещу Ислямската република.

След излизането на САЩ от ядреното споразумение с Иран през 2018 г. администрацията във Вашингтон възстанови тежките икономически санкции срещу Техеран, включително ограничения върху петролната индустрия. Целта е да бъде ограничено финансирането на иранската ядрена програма и регионалното влияние на страната.

Въпреки санкциите Иран продължава да изнася петрол, като според западни анализатори често използва сложни схеми с посредници, смяна на флагове на плавателни съдове и трансфери на товари между танкери в открито море.

Напрежението около морските маршрути в региона се засили допълнително през последните месеци заради конфликта между Иран, САЩ и Израел. Особено внимание остава насочено към Ормузкия проток – ключов маршрут за световните доставки на петрол, през който преминава значителна част от глобалния енергиен трафик.