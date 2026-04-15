Кокаин и канабис в турски камион от Нидерландия намериха във Видин

Според представените документи превозваната стока е била плодове – авокадо и манго

15 април 2026, 17:05
Кокаин и канабис в турски камион от Нидерландия намериха във Видин
П од ръководството на Окръжна прокуратура – Видин се водят действия по разследване по досъдебно производство за трафик на наркотици.

Около 17,00 ч. вчера на Дунав мост 2 Видин – Калафат митнически служители са селектирали за проверка товарен автомобил с турски регистрационни номера, пътуващ от Нидерландия за Турция.

Според представените документи превозваната стока е била плодове – авокадо и манго. В хода на извършената физическа проверка в кабината на влекача - в естествена кухина, са били установени 11 пакета с марихуана, с общо тегло 5 763,81 грама, и 1 пакет с тегло 1 074,38 грама, съдържащ бяло прахообразно вещество – кокаин.

С постановление на прокурор в качеството на обвиняем е привлечен шофьорът, гражданин на Турция. Той е задържан за 72 часа.

Предстои да бъде внесено в съд искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо него.

