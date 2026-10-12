Заловиха 348 кг наркотици на „Дунав мост”

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О бщо 348 килограма кокаин и марихуана бяха открити в български камион на „Дунав мост“ при Русе. Наркотиците били укрити в тайник в пода на ремаркето и сред товар от фъстъци, а случаят беше представен на брифинг на Окръжната прокуратура във Видин и Агенция „Митници“, предаде NOVA.

В специално изграден тайник митническите служители намерили 19 килограма кокаин, а в четири палета с фъстъци - още 329 килограма марихуана. Камионът пристигнал от Испания, а пратката с фъстъци била предназначена за Гърция.

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Товарният автомобил бил спрян през нощта срещу 8 октомври от мобилен митнически патрул, който проверявал камиони, влизащи в България от Румъния. При първоначалната проверка служителите преценили, че е необходимо да извършат по-подробен оглед на товара.

След присъединяването на България към Шенген митническият контрол по вътрешната граница с Румъния е променен, като проверките се извършват на случаен принцип. Това обясни Иво Поаков, началник на отдел „Борба с наркотрафика“ в ТД Митница Русе. По думите му обичайните проверки отнемат около минута-две в зависимост от оценката на риска.

Шофьорът на камиона е български гражданин. По случая предстои да бъдат установени получателите на наркотиците, както и отговорността на фирмите, свързани с превоза. Проверява се и ролята на водача. Той не знаел точно какъв товар превозва.

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Предстои да бъдат изготвени физико-химична и оценителна експертиза, след което се очаква делото да продължи към съдебна фаза.

Заместник-окръжният прокурор на Видин Владислав Влашев посочи, че предвиденото по закон наказание е от 10 до 15 години лишаване от свобода и глоба от 50 000 до 100 000 евро.

По време на брифинга беше съобщено още, че през тази година са задържани стотици пратки с вейпове, съдържащи наркотични вещества.