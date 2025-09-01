България

Откраднаха скулптурата на тюлена-монах край Маслен нос

Тя е била в пещера, а вътре се влиза само при спокойни води

1 септември 2025, 20:06
МФ отчете над 4 милиарда лева дефицит в бюджета

МФ отчете над 4 милиарда лева дефицит в бюджета
Бул.

Бул. "Панчо Владигеров" в София пропадна, затвориха го
Кремъл отрече за атаката в България срещу самолета на Урсула фон дер Лайен

Кремъл отрече за атаката в България срещу самолета на Урсула фон дер Лайен
Министерски съвет потвърди, че е имало инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен и разкри подробности

Министерски съвет потвърди, че е имало инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен и разкри подробности
Есенен COVID-19: Кои са новите симптоми и как да действаме бързо?

Есенен COVID-19: Кои са новите симптоми и как да действаме бързо?
Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен у нас, подозират руска хакерска атака

Инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен у нас, подозират руска хакерска атака
Запрянов: ВМЗ-Сопот ще стане доставчик на 155-милиметрови снаряди за НАТО и ЕС

Запрянов: ВМЗ-Сопот ще стане доставчик на 155-милиметрови снаряди за НАТО и ЕС
Ето какво време ни е приготвил септември

Ето какво време ни е приготвил септември

Н еизвестни извършители с джетове откраднаха емблематичната скулптура на тюлена -монах в Тюленовата пещера край Маслен нос. Тя е символ на някогашните морски обитатели там, а до нея се стига само по вода, предава NOVA.

„Наричаме я Тюленова, защото до 1974 г. тук е живяла последната двойка тюлен- монах в Черно море. За съжаление, есента на същата година женският умира. А мъжкият пролетта на 1975 г. става много агресивен и тогава рибарите го убиват. Тъжна история, но такава е реалността”, разказа Здравко Василев от Приморско.

Местните разбрали за кражбата на статуята преди дни. Тя е била в пещерата, а вътре се влиза само при спокойни води.

„Статуята изчезна преди 15 дни.  Знаем, че група с джетове са я отмъкнали”, посочи Здравко.

Кметът на Приморско обещава нова, още по-красива фигура на морския обитател.

„Скулптурата носи сантиментална стойност и това е и отправната точка, в която ще се концентрираме да подобрим нейната визия. Ще поставим и видеонаблюдение, тъй като вече мястото стана доста популярно”, увери Иван Гайков.

Заради историята около тюлена -монах скалистият Маслен нос се е превърнал в популярна дестинация. Друг голям плюс е и чистата вода, разказва кметът на Приморско.

„Българската вода е една от най-чистите, а в зоната около Маслен нос са замерени най-високите стойности в Европа. Наш дълг е да съхраняваме, да популяризираме тези наши природни дадености”, добави кметът на Приморско.

Източник: NOVA    
Маслен нос тюлен скулптура
Обявиха бедствено положение в Плевен и Долна Митрополия

Обявиха бедствено положение в Плевен и Долна Митрополия

Изненада, украинската армия настъпи в Донецка област

Изненада, украинската армия настъпи в Донецка област

Бул.

Бул. "Панчо Владигеров" в София пропадна, затвориха го

Откраднаха скулптурата на тюлена-монах край Маслен нос

Откраднаха скулптурата на тюлена-монах край Маслен нос

Безработицата в България леко се повишава

Безработицата в България леко се повишава

10 любопитни неща, които трябва да знаете за Лагото Романьоло

10 любопитни неща, които трябва да знаете за Лагото Романьоло

Урсула фон дер Лайен от ВМЗ-Сопот: България е осигурила 1/3 от оръжията за Украйна
Ексклузивно

Урсула фон дер Лайен от ВМЗ-Сопот: България е осигурила 1/3 от оръжията за Украйна

Преди 1 ден
Джуд Лоу: Не се страхувам заради ролята си на Путин
Ексклузивно

Джуд Лоу: Не се страхувам заради ролята си на Путин

Преди 1 ден
Ексклузивно

"Ривиера на Близкия изток": Следвоенният план за Газа от администрацията на Тръмп

Преди 22 часа
Половин София остава без топла вода от 1 до 9 септември
Ексклузивно

Половин София остава без топла вода от 1 до 9 септември

Преди 1 ден

Последни новини

Водата в Брезник не е годна за пиене и битови нужди, обяви РЗИ

Водата в Брезник не е годна за пиене и битови нужди, обяви РЗИ

България Преди 2 часа

На управителите на „ВиК“ ООД – Перник е връчено предписание за предприемане на незабавни действия

Полицията започна проверки за нападението над екип на NOVA в Сопот

Полицията започна проверки за нападението над екип на NOVA в Сопот

България Преди 2 часа

Иван Янев: Започнаха да ги псуват, да ги плюят, да ги ритат и спъват, започнаха да блъскат по техниката

Задържаха мъж на 59 г. за блудство с малолетно дете

Задържаха мъж на 59 г. за блудство с малолетно дете

България Преди 4 часа

Сигналът е подаден от близка роднина на пострадалото момче

<p>ЕК потвърди за атаката: България подозира Русия</p>

ЕК потвърди, че е уведомена за атаката: България подозира Русия

Свят Преди 4 часа

Смущенията и фалшификациите на GPS сигнали са се превърнали в почти ежедневие

Масови протести на ученици в Израел срещу войната в Газа

Масови протести на ученици в Израел срещу войната в Газа

Свят Преди 5 часа

Новата учебна година започна днес за около 2,5 милиона израелски ученици

Любовни обрати и нови участници в „Диви и красиви"

Любовни обрати и нови участници в „Диви и красиви“

Любопитно Преди 5 часа

Игра на чувства и стратегии в новите епизоди на романтичното риалити всеки делничен ден от 21:00 ч.

Здравно-профилактични карти на децата вече ще могат да се издават електронно

Здравно-профилактични карти на децата вече ще могат да се издават електронно

България Преди 5 часа

От утре по план стартират обученията на медицинските специалисти от детските градини и училищата в страната

Не се опитвайте да заблуждавате тези зодиакални знаци: Те имат най-силна интуиция

Не се опитвайте да заблуждавате тези зодиакални знаци: Те имат най-силна интуиция

Любопитно Преди 5 часа

Тези зодиакални знаци усещат скритото и рядко грешат – вижте кои са в галерията

Мъж с тежки изгаряния почина в болница в Русе

Мъж с тежки изгаряния почина в болница в Русе

България Преди 6 часа

Причините за възникване на пожара са в процес на изясняване

Пожар в Белослав, огънят изпепели 7 къщи

Пожар в Белослав, огънят изпепели 7 къщи

България Преди 6 часа

Най-вероятно пожарът е предизвикан от запалени кабели

"Те са в опасност": Изолирано племе се срещна с външни хора

"Те са в опасност“: Изолирано племе се срещна с външни хора

Свят Преди 6 часа

През 2024 г. двама дървосекачи бяха убити с лък и стрели, след като навлязоха на тяхна територия

Турция ще прави нови хиперзвукови ракети

Турция ще прави нови хиперзвукови ракети

Свят Преди 6 часа

„Тайфун Блок-4“ е дълга 10 метра и тежи 7200 килограма

Мъж счупи челюстта на съпругата си

Мъж счупи челюстта на съпругата си

България Преди 6 часа

По случая се води досъдебно производство

<p>Кризите, които промениха човечеството за по-добро</p>

От Черната смърт до Голямата депресия: Уроците, които спасиха човечеството

Любопитно Преди 6 часа

Как хората са преодолели Черната смърт, Голямата депресия или испанския грип?

Кортни Кардашиян показа секси извивки на плажа (СНИМКИ)

Кортни Кардашиян показа секси извивки на плажа (СНИМКИ)

Любопитно Преди 6 часа

46-годишната телевизионна звезда беше забелязана с оскъден черен бански на плаж в Маями

<p>Годеницата на Роналдо дебютира с огромния си пръстен във Венеция</p>

Джорджина Родригес показа за пръв път 30-каратовия си годежен пръстен на фестивала във Венеция

Любопитно Преди 6 часа

Годеницата на футболната звезда привлече всички погледи при пристигането си за фестивала

