Прокуратурата: Момчето, намушкано в софийски мол, е прободено в сърцето с 10-сантиметрово острие

Извършителят е известен в престъпния контингент

20 октомври 2025, 15:22
У становено е оръжието, с което се счита, че може да е извършено нападението, завършило със смъртта на 15-годишно момче в столичен търговски център. Предстои да бъдат назначени съответните експертизи. Това заяви зам.-градският прокурор на София Десислава Петрова, предаде NOVA.

По думите ѝ става въпрос за нож около 10-сантиметрово острие, с което е нанесен един удар в областта на сърцето на жертвата, вследствие на което е настъпила и смъртта ѝ.  

Петрова уточни, че прокурор е привлякъл 15-годишният, за когото се предполага, че е извършил деянието, като обвиняем. Постановено е той да бъде задържан за срок от 72 часа. Предстои да бъде поискано и задържането му под стража.

Извършителят е известен в престъпния контингент. Това уточни директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов. „Престъпната му дейност е започнала през 2022 година. Тогава има едно противоправно деяние. През 2023 година  има четири кражби, а през 2025 година има грабеж”.

Той заяви, че задържаният е настанен по искане на полицията за период от две години в социален дом от семеен тип в Елин пелин. Възпитателите и надзорниците са споделяли, че детето е било проблемно. С решение на Районни съд от август миналата година е върнат на своите родители.

Законът предвижда за това престъпление лишаване от свобода между 10 и 20 години. „Но тъй като лицето все още не е навършило 16 години – задържаният може да получи до 5 години затвор”, уточни зам.-градският прокурор Петрова. 

