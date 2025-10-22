“Страшни” премиери по KINO NOVA

Любопитно

Шест интригуващи заглавия ще направят дебюта си за Хелоун

22 октомври 2025, 11:57
Източник: NOVA

С едмицата на Вси Светии ще бъде белязана от премиерните заглавия по KINO NOVA от 27 до 31 октомври. Селекция от мистериозни филми ще предизвика киноманите да изпитат своите собствени граници. Те ще се срещнат с интригуващи персонажи, които ще се сблъскат с най-големите си страхове от понеделник до петък около полунощ. 

Първият ден от седмицата, 27 октомври, ще започне с ужасяващата история на „Кухият човек“ от 00:00 ч. След мистериозното изчезване на група тийнейджъри от малко градче в Средния Запад, Джеймс Ласомбра (Джеймс Бейдж Дейл), разтревожен пенсиониран полицай, се впуска в разследване. Той тръгва по следи, които го отвеждат до тайна група с окултни наклонности и ужасяваща местна легенда. Бившият униформен скоро осъзнава, че неговият живот и този на близките му са в ужасна опасност.

Във вторник, 28 октомври, учителка от малък град в Орегон (Кери Ръсел) и брат й (Джеси Племънс), местният шериф, ще се запознаят с мита за Вендиго – страховито същество от фолклора на алгонкинските племена на Северна Америка, които са обитавали района на Големите езера и източните гори на Канада и САЩ. Те ще открият неговите отличителни черти – ненаситност, алчност и желание да се храни с жива плът, у малко момче. Желанието им да му помогнат ще се окаже най-лошото решение в мистерията „Рога“ от 23:00 ч.

Филмовият маратон продължава в сряда, 29 октомври, с трилъра „Варварин“ от 23:30 ч. Млада жена пътува до Детройт за интервю за работа и резервира вила под наем в града, за да пренощува. Когато пристига на мястото късно през нощта, открива, че къщата е резервирана от странен мъж, който вече се е настанил. Въпреки че интуицията и нашепва да си тръгне, тя решава да остане, но скоро открива, че има много повече причини да се страхува, освен неочаквания гост.

Четвъртък, 30 октомври, е запазен за ужасяващата история на Лори Строуд. Изминали са 40 години, откакто тя оцелява след жестокото нападение на лудия убиец Майкъл Майърс в нощта на Вси Светии. Затворен в институция, Майърс успява да избяга при планирано прехвърляне. Сега Лори е изправена пред изключително опасна развръзка, когато маскираният луд се завръща в Хадънфийлд, Илинойс, но този път тя е готова за него. На какво е способна, за да спаси живота си – гледайте от 23:50 ч. в криминалния трилър „Хелоуин“.

Две премиерни заглавия ще изненадат киноманите в най-страшната нощ от годината – 31 октомври. “Менюто” ще бъде поднесено от Ралф Файнс в 21:00 ч. Той ще влезе в ролята на прочут шеф-готвач. Гостите му ще пропътуват хиляди километри до крайбрежен остров, за да опитат от неговата храна, но изненадите, които им е подготвил домакинът ще убият апетита им. В 23:10 ч. борбата за живот на Лори Строуд ще продължи в „Хелоуин убива“. Несломимата жена ще вдъхнови близките си и много от оцелелите от кланетата на Майърс, за да премахнат заедно злото веднъж завинаги.

Не пропускайте премиерните заглавия по KINO NOVA в последната седмица октомври.

KINO NOVA Хелоуин Филми на ужасите Премиерни заглавия Филмов маратон Мистерия Трилър Октомври Свръхестествени Кухият човек
