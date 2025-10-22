България

Оставка в ОИК-Пазарджик заради надписаните преференции на Христо Вълков от "Възраждане"

22 октомври 2025, 12:12
Оставка в ОИК-Пазарджик заради надписаните преференции на Христо Вълков от "Възраждане"
В асил Стефанов, член на ОИК Пазарджик от квотата на партия "Възраждане", е подал оставка. Преди дни стана ясно, че за един от кандидатите на партията - Христо Вълков, са надписани 114 преференции, с които той е избран за общински съветник, което в последствие бе коригирано и на негово място бе посочена Ася Фиткина - Спасова от същата партийна листа, предаде БНР.

Заради вота в Пазарджик: Изслушват МВР и ДАНС в НС

В отговор на поискано от ЦИК обяснение какво е ставало при въвеждането на данните в изчислителния център при обработката на резултатите, от Общинската комисия казват, че подалият оставка Васил Стефанов е диктувал на различни оператори данните от 18-те секции, в които впоследствие - при повторната проверка, се установяват 114 надписани преференции за Христо Вълков.

Членът на ЦИК Георги Баханов запозна с писмото колегите си: "Обстоятелството, че в конкретния случай, "несъответствията" са допускани само при участието на един от членовете на ОИК - Васил Стефанов, говори, че отговорен за тях е той", се казва в него.

Общинската комисия от Пазарджик смята, че следва да бъде сезирана прокуратурата, която да установи дали колегата им е действал умишлено с цел да манипулира резултатите в полза на един кандидат.

След повторно преброяване на протоколите се пренареди общинския съвет в Пазарджик

ЦИК обсъди писмото на Общинската комисия и ще предложи действия от своя страна, след като се получат и още становища, включително и от фирмата "Информационно обслужване", но председателят Камелия Нейкова коментира, че:  "Отговорността е на цялата Общинска избирателна комисия, не само на един от членовете, но това е въпрос на обсъждане в Централната избирателна комисия".
 
Оставката на Васил Стефанов е подадена по електронната поща и ще бъде разгледана от ЦИК, когато постъпи в оригинал.

<p>Шокоращи разкрития за<strong> тройното убийство</strong> в Бургаско</p>
Ексклузивно

Шокоращи разкрития за тройното убийство в Бургаско

Преди 5 часа
Ексклузивно

"ДСП-Ново начало" ще продължи да подкрепя кабинета, но отказва участие в него

Преди 4 часа
<p>След седмица блокада: Народното събрание заработи</p>
Ексклузивно

След седмица блокада: Народното събрание заработи

Преди 6 часа
Слънчево с лек дъждец: Ето какво време ни очаква в сряда
Ексклузивно

Слънчево с лек дъждец: Ето какво време ни очаква в сряда

Преди 6 часа

