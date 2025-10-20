България

Роднини на момчето, намушкано в софийски мол - Няма ли справедлива присъда, ще има око за око, зъб за зъб

Максималната присъда за убийството е 5 години затвор, детето било намушкано в сърцето

20 октомври 2025, 19:35
З аподозреният за убийството на 15-годишно момче в столичен мол може да получи присъда от максимум 5 години затвор, тъй като все още не е навършил 16 години. За пълнолетни граждани, извършили подобни престъпления, законът предвижда ефективно наказание от 10 до 20 години. Това каза зам.-градският прокурор на София Десислава Петрова.

Тя съобщи още, че е установено оръжието, с което се счита, че е извършено фаталното посегателство. Престои да бъдат назначени съответните експертизи. По думите на Петрова става въпрос за нож с острие, дълго около 10 см, с който е нанесен един удар в областта на сърцето на жертвата.

Прокурор е привлякъл като обвиняем 15-годишния, за когото се предполага, че е извършил деянието. Постановено е той да бъде задържан за срок от 72 часа. Предстои да бъде поискано задържането му под стража. Двамата младежи са се познавали, а в основата на спречкването им е стара вражда. 

Извършителят е известен сред престъпния контингент, каза директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов. „Престъпната му дейност е започнала през 2022 година. Тогава има едно противоправно деяние. През 2023-а има четири кражби, а през 2025-а има грабеж”.

Той заяви, че по искане на полицията задържаният е бил настанен в социален дом от семеен тип в Елин Пелин в продължение на две години. Възпитателите и надзорниците споделяли, че детето било проблемно. С решение на Районния съд от август миналата година е върнат при своите родители.

След престъплението соченият за извършител е напуснал мола със свой приятел през аварийния изход на сградата. След това е преминал през градинката на парк "Възраждане" и е стигнал до трамвайна спирка на бул. "България", откъдето се е придвижил до адврес в квартал "Христо Ботев".

"Там установихме извършителя. Той е съдействал - направил е самопризнания и е показал оръжието", каза още директорът на СДВР.

По-късно пред камерата на  NOVA застанаха близки и приятели на починалото момче.

„До тази ситуация се стигна, защото има лоши деца, родители, които не възпитават децата си или ги учат да има насилие и да убиват други деца”, сподели майката Надежда.

Тя каза, че детето 20 минути е лежало на пода в мола, без никой да му помогне. И допълни, че на място не е пристигнала линейка, а детето е закарано с друга кола.

Кирил Иванов  - първият братовчед на детето, който е бил свидетел на случилото се, също заяви, че линейка не е дошла и никой не се е опитал да окаже първа помощ. Той допълни, че дори охраната на мола не е направила нищо. Човекът, който е закарал детето, е непознат, каза още той. 

Момчето е загубило кръв, но въпреки борбата на лекарите за живота му е починало, сподели още майката.

Близките на убитото момчето заявиха, че настояват за доживотен затвор на заподозрения, да бъде съден като възрастен, а не да получи само петгодишна присъда.

„Няма ли справедлива присъда, ще има око за око, зъб за зъб”, казаха още роднините и близките.

Те твърдят, че двете фамилии нямат вражда помежду си, но преди време е имало конфликт между двете момчета – заподозреният е отправял заплахи. Според тях не е вярно твърдението, че момиче е причина за инцидента.

Хората призоваха за повече полиция в моловете, както и скенери за оръжия и заплашиха с протест, „ако не се вземат мерки”. „Детето ми е много добро, той на мравката път правеше, на никого не е посягал, беше ангелче. Каквото и да направим, той няма да се върне, но искаме правосъдие”, сподели още майката Надежда.

Тя допълни, че прокуратурата иска да бъде направена аутопсия на детето ѝ.

Източник: NOVA    
Убийство в мол Непълнолетен извършител 15-годишно момче Наказание за непълнолетни Намушкване с нож Криминално досие Проблемно дете Липса на спешна помощ Искане за правосъдие Сигурност в търговски центрове
