България

Собствениците на имоти в Елените обсъждат колективен иск срещу държавата

22 октомври 2025, 09:51
Тройното убийство в Бургаско: Заподозреният и баща му били с ограничителни заповеди

Тройното убийство в Бургаско: Заподозреният и баща му били с ограничителни заповеди
След седмица блокада: Парламентът събра кворум

След седмица блокада: Парламентът събра кворум
Заради вота в Пазарджик: Изслушват МВР и ДАНС в НС

Заради вота в Пазарджик: Изслушват МВР и ДАНС в НС
Скок в цените на такситата в София от януари

Скок в цените на такситата в София от януари
Прекъснаха заседанието за момчето, задържано за намушкване на връстник в мол

Прекъснаха заседанието за момчето, задържано за намушкване на връстник в мол
ГЕРБ и ИТН предлагат ротационно председателство на Народното събрание

ГЕРБ и ИТН предлагат ротационно председателство на Народното събрание
Назначиха охрана на нападнатия в София прокурор и семейството му

Назначиха охрана на нападнатия в София прокурор и семейството му
След убийството на 15-годишно момче: Митов се срещна с ръководствата на моловете в София

След убийството на 15-годишно момче: Митов се срещна с ръководствата на моловете в София

Д нес собствениците на имоти във ваканционното селище Елените ще решат дали ще бъде изготвен колективен иск. След наводнението и след редица проверки стана ясно, че хотел “Негреско” е изграден върху река. Собствениците на апартаменти посочват сметище край колектора като основен причинител на щетите, предаде NOVA.

След бедствието в Елените: Германски инвеститори в "Негреско" готвят съд срещу държавата

18 дни след опустошителното наводнение 50-годишният Диньо Тодоров за първи път посещава апартамента си в спорния „Негреско“. Мъжът живее и работи в Германия, а преди 2 години купува жилището със събрани пари от частен собственик. Новината, че „Негреско“ може да бъде съборен, го връща в България.

“Консултирахме се с наши адвокати в Германия и те казват, че виновна е държавата, защото тя дава потвърждение, че тази сграда е съвсем законна. Очакванията ми са, че ще има някаква промяна, подобряване за притока на водата, която минава под сградата”, сподели Диньо Тодоров.

Собственици на жилища в апартхотела са убедени, че причина за наводнението е сметище пред колектора, препречило пътя на водата.

Евакуация на жителите на "Елените"
13 снимки
Елените
Елените
Елените
Елените

Това е едно изхвъргалище от строителни материали. Това сметище си е от доста години, то си е още от строителството и се вижда, че е от строителни материали и отпадъци. Така се е образувало и възпрепятствало пътя на водата. Конструктори са проектирали сградата, знаейки, че там е равно място и има достатъчно място за притока на вода да си минава по колектора”, обясни мъжът.

Собствениците на имоти в “Негреско” вярват, че ремонт и почистване на колектора няма да наложи събаряне на сградата. Но ще съдят институциите дори сградата да не бъде съборена.

“На 100% ще си търсим правата. Всеки нормален човек ще си търси правата, защото е инвестирал. И в един момент държавата, която ти е гарантирала, че тази сграда е законна, ти казва, че ще я събори”, коментира собственикът. 

По думите му всеки собственик се чувства ограбен, измамен и излъган. “Идваме си, всеки се радваше на своя кът тук. Да си прекараме една спокойна ваканция, далеч от града, от шума, от крясъци. Идваш тук и просто релаксираш. В един момент това е просто минало”.

Петър Величков, който също е собственик на апартамент, сподели, че са му казали, че няма да съборят хотела следващите 3-4 години, защото ще пристъпят поне 3 закона за жилищната собственост. “Но 100% ще си търсим правата от този, който иска да го събаря. Дали от държавата, дали от някоя друга институция”.

Юристи смятат, че фактът, че в тези 260 декара земя под комплекса има речно корито, е пропуснат още по време на приватизацията. Те допускат, че това може да е от небрежност или умишлен пропуск в документацията. А според закона цялата документация би следвало да се счита за нищожна заради това, че речно корито се счита за публична и изключително държавна собственост, която не подлежи на промени.

След разследването вече е ясно, че “Басейнова дирекция” е подала сигнал към РДНС, а оттам към прокуратурата. След това случаят изчезва. А отговори от държавното обвинение все още няма. Това обаче е достатъчен мотив собственици на имоти да съдят няколко институции.

“Арабаджиев не е отишъл с два багера да строи без разрешение, разрешението е видно през 2007 година. През октомври е дадено от архитекта на общината. Така че първо отговаря държавата, после отговаря общината, а пък, ако криминалното разследване стигне до изводи и повдигнат обвинения, всички виновни лица ще отговарят”, обясни адвокат Иво Баев. 

Собственици на имоти продължават да разчистват останките от имотите си, а прокуратурата още не намира причини да повдигне обвинения. 

Източник: NOVA    
Елените Хотел Негреско Наводнение Колективен иск Собственици на имоти Незаконен строеж Събаряне на хотел Държавна отговорност Сметище Речно корито
Последвайте ни

По темата

"ДСП-Ново начало" ще продължи да подкрепя кабинета, но отказва участие в него

Надежда за мир или пореден провал – ще се срещнат ли Тръмп и Путин

Надежда за мир или пореден провал – ще се срещнат ли Тръмп и Путин

След седмица блокада: Парламентът събра кворум

След седмица блокада: Парламентът събра кворум

Гафът на „Мис Панама“: Неловкият момент на участничката в конкурс за красота (ВИДЕО)

Гафът на „Мис Панама“: Неловкият момент на участничката в конкурс за красота (ВИДЕО)

Важна промяна за хората, които получават инвалидна пенсия

Важна промяна за хората, които получават инвалидна пенсия

pariteni.bg
Имате EV, но ви липсва миризмата на бензин? Kia има решение

Имате EV, но ви липсва миризмата на бензин? Kia има решение

carmarket.bg
<p>Нови разкрития за<strong> тройното убийство</strong> в Бургаско</p>
Ексклузивно

Нови разкрития за тройното убийство в Бургаско

Преди 2 часа
Ексклузивно

"ДСП-Ново начало" ще продължи да подкрепя кабинета, но отказва участие в него

Преди 1 час
<p>След седмица блокада: Народното събрание заработи</p>
Ексклузивно

След седмица блокада: Народното събрание заработи

Преди 3 часа
Слънчево с лек дъждец: Ето какво време ни очаква в сряда
Ексклузивно

Слънчево с лек дъждец: Ето какво време ни очаква в сряда

Преди 3 часа

Виц на деня

Бригадир към ВиК работници: - Вие засега копайте тук, а аз ще отида да проверя къде трябва!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Президентът Радев благодари за отмените визи за краткосрочно пребиваване за български граждани в РЮА

Президентът Радев благодари за отмените визи за краткосрочно пребиваване за български граждани в РЮА

България Преди 40 минути

Държавният глава подновява и поканата си към президента Рамафоса да направи официално посещение в България

Извънземни или феи: Странната мистерия на зелените деца от Улпит

Извънземни или феи: Странната мистерия на зелените деца от Улпит

Свят Преди 45 минути

През 12-и век две деца изпълзяват от яма и се появяват в тихо английско градче, а зелената им кожа продължава да обърква историците

Земетресение в района на гръцкия остров Родос

Земетресение в района на гръцкия остров Родос

Свят Преди 1 час

Трусът е бил регистриран в 05:45 ч. местно (и българско време) на дълбочина 30 километра

Обирът в Лувъра: Щетите възлизат на 88 милиона евро

Обирът в Лувъра: Щетите възлизат на 88 милиона евро

Свят Преди 1 час

Защо търговските центрове не искат металдетектори на входовете си

Защо търговските центрове не искат металдетектори на входовете си

България Преди 1 час

Според бранша престъпления могат да се извършват и с други материали, освен с метални оръжия

Литва затвори граница и летище Вилнюс заради балони от Беларус

Литва затвори граница и летище Вилнюс заради балони от Беларус

Свят Преди 1 час

Снощи летището на литовската столица Вилнюс бе затворено заради балоните, използвани за контрабанда на цигари

Земетресения край Камчатка и Еквадор

Земетресения край Камчатка и Еквадор

Свят Преди 1 час

Опиум и пикантният пиърсинг на Принц Албърт: Митове за Викторианската епоха

Опиум и пикантният пиърсинг на Принц Албърт: Митове за Викторианската епоха

Свят Преди 2 часа

Продължила от 1837 до 1901 г., викторианската ера обхваща периода на управлението на кралица Виктория над Обединеното кралство

Северна Корея изстреля няколко балистични ракети с малък обсег на изток

Северна Корея изстреля няколко балистични ракети с малък обсег на изток

Свят Преди 2 часа

Това се случва броени дни преди посещението на световни лидери в Южна Корея

Bloomberg: Европа и Украйна договарят 12 точки за мир

Bloomberg: Европа и Украйна договарят 12 точки за мир

Свят Преди 3 часа

Във вторник европейските лидери призоваха Вашингтон да остане твърд в призивите си за незабавно прекратяване на огъня в Украйна

Руска въздушна атака взе жертви в Киев, няколко руски летища бяха затворени

Руска въздушна атака взе жертви в Киев, няколко руски летища бяха затворени

Свят Преди 3 часа

Нападението е било извършено с балистични ракети

<p>Желязков в Лондон за срещата на върха в рамките на &quot;Берлинския процес&quot;</p>

Премиерът Желязков ще участва в Срещата на върха в рамките на инициативата „Берлински процес“

Свят Преди 3 часа

В рамките на пленарната сесия, лидерите ще обсъждат теми, свързани с укрепване на сигурността чрез подкрепа от НАТО

Съдът гледа делото за убийството на Пейо Пеев

Съдът гледа делото за убийството на Пейо Пеев

България Преди 3 часа

Обвинени са неговата съпруга Габриела Славова и майка ѝ - бившата дипломатка Красимира Трифонова

<p>Митов открива конференция на Европол за борбата с онлайн престъпленията</p>

Даниел Митов открива конференция на Европол за борбата с онлайн престъпленията срещу интелектуалната собственост

България Преди 3 часа

Организатор и домакин на срещата за 2025 г. е ГДБОП

Любовница на Ерик Шмит съди бившия CEO на Google за тормоз

Любовница на Ерик Шмит съди бившия CEO на Google за тормоз

Свят Преди 3 часа

Мишел Ритър подаде взривоопасна молба за „ограничителна заповед за домашно насилие“ срещу Шмит

Земята се сдоби с втора Луна за няколко десетилетия

Земята се сдоби с втора Луна за няколко десетилетия

Любопитно Преди 3 часа

Малък астероид, наречен 2025 PN7, се превръща в квазисателит на нашата планета и предлага уникална възможност за научни изследвания в космоса

Всичко от днес

От мрежата

7 популярни кучета, които се привързват силно към един човек

dogsandcats.bg

Защо кучетата се въртят, преди да се изходят

dogsandcats.bg
1

Къде тече река, носеща името на България

sinoptik.bg
1

Откриха потънал параход край Созопол

sinoptik.bg

Смайващото определение на принцеса Даяна за кралския живот, което говори за стреса в семейството

Edna.bg

6 вкусни десерта, които няма да развалят диетата ви

Edna.bg

Бивш вратар на ЦСКА не вижда надграждане при "червените"

Gong.bg

Протестите дадоха резултат: Барселона – Виляреал няма да се играе в Маями

Gong.bg

„ДПС-Ново начало” ще продължи да подкрепя кабинета, но отказва участие в него

Nova.bg

ГЕРБ ще предложи Рая Назарян за председател на НС

Nova.bg