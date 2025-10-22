Собствениците на имоти в Елените обсъждат колективен иск срещу държавата

Д нес собствениците на имоти във ваканционното селище Елените ще решат дали ще бъде изготвен колективен иск. След наводнението и след редица проверки стана ясно, че хотел “Негреско” е изграден върху река. Собствениците на апартаменти посочват сметище край колектора като основен причинител на щетите, предаде NOVA.

След бедствието в Елените: Германски инвеститори в "Негреско" готвят съд срещу държавата

18 дни след опустошителното наводнение 50-годишният Диньо Тодоров за първи път посещава апартамента си в спорния „Негреско“. Мъжът живее и работи в Германия, а преди 2 години купува жилището със събрани пари от частен собственик. Новината, че „Негреско“ може да бъде съборен, го връща в България.

“Консултирахме се с наши адвокати в Германия и те казват, че виновна е държавата, защото тя дава потвърждение, че тази сграда е съвсем законна. Очакванията ми са, че ще има някаква промяна, подобряване за притока на водата, която минава под сградата”, сподели Диньо Тодоров.

Собственици на жилища в апартхотела са убедени, че причина за наводнението е сметище пред колектора, препречило пътя на водата.

“Това е едно изхвъргалище от строителни материали. Това сметище си е от доста години, то си е още от строителството и се вижда, че е от строителни материали и отпадъци. Така се е образувало и възпрепятствало пътя на водата. Конструктори са проектирали сградата, знаейки, че там е равно място и има достатъчно място за притока на вода да си минава по колектора”, обясни мъжът.

Собствениците на имоти в “Негреско” вярват, че ремонт и почистване на колектора няма да наложи събаряне на сградата. Но ще съдят институциите дори сградата да не бъде съборена.

“На 100% ще си търсим правата. Всеки нормален човек ще си търси правата, защото е инвестирал. И в един момент държавата, която ти е гарантирала, че тази сграда е законна, ти казва, че ще я събори”, коментира собственикът.

По думите му всеки собственик се чувства ограбен, измамен и излъган. “Идваме си, всеки се радваше на своя кът тук. Да си прекараме една спокойна ваканция, далеч от града, от шума, от крясъци. Идваш тук и просто релаксираш. В един момент това е просто минало”.

Петър Величков, който също е собственик на апартамент, сподели, че са му казали, че няма да съборят хотела следващите 3-4 години, защото ще пристъпят поне 3 закона за жилищната собственост. “Но 100% ще си търсим правата от този, който иска да го събаря. Дали от държавата, дали от някоя друга институция”.

Юристи смятат, че фактът, че в тези 260 декара земя под комплекса има речно корито, е пропуснат още по време на приватизацията. Те допускат, че това може да е от небрежност или умишлен пропуск в документацията. А според закона цялата документация би следвало да се счита за нищожна заради това, че речно корито се счита за публична и изключително държавна собственост, която не подлежи на промени.

След разследването вече е ясно, че “Басейнова дирекция” е подала сигнал към РДНС, а оттам към прокуратурата. След това случаят изчезва. А отговори от държавното обвинение все още няма. Това обаче е достатъчен мотив собственици на имоти да съдят няколко институции.

“Арабаджиев не е отишъл с два багера да строи без разрешение, разрешението е видно през 2007 година. През октомври е дадено от архитекта на общината. Така че първо отговаря държавата, после отговаря общината, а пък, ако криминалното разследване стигне до изводи и повдигнат обвинения, всички виновни лица ще отговарят”, обясни адвокат Иво Баев.

Собственици на имоти продължават да разчистват останките от имотите си, а прокуратурата още не намира причини да повдигне обвинения.