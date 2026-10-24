„Още една малка Епична ярост“: Тръмп заплаши Иран с нови удари

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в петък, че страната му може да предприеме „още една малка операция „Епична ярост“ срещу Иран, визирайки съвместната израелско-американска военна операция, която възпламени войната с Иран в края на февруари, предадоха световните агенции.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп направи това изказване в момент, когато войната наближава осмия си месец, а скокът в цените на горивата оказва натиск върху междинните избори в САЩ.

„Може да направим още една малка „Епична ярост“, заяви Тръмп по време на реч на митинг във Флорида, докато говореше за войната.

Той не навлезе в подробности, но и преди е давал сигнали за готовност да възобнови ударите след дългата застой в дипломацията – макар и не преди изборите за Конгреса на САЩ на 3 ноември.

Операция „Епична ярост“ е наименованието, използвано от американските въоръжени сили за войната им срещу Иран, която започна с нанасянето на удари срещу Ислямската република на 28 февруари.

Тръмп заяви по-рано в петък, че САЩ биха могли да сложат бърз край на войната, но изрази съмнение дали Вашингтон трябва да се стреми към бързо приключване или да позволи на конфликта постепенно да затихне.

Американският президент, който предлагаше променящи се цели и срокове за войната, заяви по-рано този месец, че САЩ няма да предприемат атака срещу Иран преди междинните избори, на които ще се реши кой ще контролира Конгреса.