Свят

„Още една малка Епична ярост“: Тръмп заплаши Иран с нови удари

Той не навлезе в подробности, но и преди е давал сигнали за готовност да възобнови ударите след дългата застой в дипломацията

Надежда Неменски Надежда Неменски

24 октомври 2026, 08:48
„Още една малка Епична ярост“: Тръмп заплаши Иран с нови удари
Доналд Тръмп   
Източник: GettyImages

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в петък, че страната му може да предприеме „още една малка операция „Епична ярост“ срещу Иран, визирайки съвместната израелско-американска военна операция, която възпламени войната с Иран в края на февруари, предадоха световните агенции.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп направи това изказване в момент, когато войната наближава осмия си месец, а скокът в цените на горивата оказва натиск върху междинните избори в САЩ.

„Може да направим още една малка „Епична ярост“, заяви Тръмп по време на реч на митинг във Флорида, докато говореше за войната.

Той не навлезе в подробности, но и преди е давал сигнали за готовност да възобнови ударите след дългата застой в дипломацията – макар и не преди изборите за Конгреса на САЩ на 3 ноември.

Операция „Епична ярост“ е наименованието, използвано от американските въоръжени сили за войната им срещу Иран, която започна с нанасянето на удари срещу Ислямската република на 28 февруари. 

Тръмп заяви по-рано в петък, че САЩ биха могли да сложат бърз край на войната, но изрази съмнение дали Вашингтон трябва да се стреми към бързо приключване или да позволи на конфликта постепенно да затихне.

Американският президент, който предлагаше променящи се цели и срокове за войната, заяви по-рано този месец, че САЩ няма да предприемат атака срещу Иран преди междинните избори, на които ще се реши кой ще контролира Конгреса.

По темата

Редактор: Надежда Неменски
Източник: France 24    
Доналд Тръмп САЩ Иран Операция Епична ярост Война с Иран Междинни избори Военна операция Цени на горивата Конфликт Външна политика
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Убиха бизнесменa Слави Бинев

Убиха бизнесменa Слави Бинев

Кой бе убитият Слави Бинев: Спорт, нощен бизнес и политика в един живот

Кой бе убитият Слави Бинев: Спорт, нощен бизнес и политика в един живот

Първи случаи на грип в България: Лекари предупреждават за опасни усложнения

Първи случаи на грип в България: Лекари предупреждават за опасни усложнения

„Още една малка Епична ярост“: Тръмп заплаши Иран с нови удари

„Още една малка Епична ярост“: Тръмп заплаши Иран с нови удари

Уязвимост от

Уязвимост от "нулев ден" в PHP: Как AI откри пробив в сърцето на интернет - и как това ви засяга?

biss.bg
Haval H7 е мощен офроудър с до 129 км пробег на ток

Haval H7 е мощен офроудър с до 129 км пробег на ток

carmarket.bg
Соня Колтуклиева съобщи, че е задържан служителят на НСО, който я бутна
Ексклузивно

Соня Колтуклиева съобщи, че е задържан служителят на НСО, който я бутна

Преди 1 ден
Филмовата легенда Том Скерит почина на 93 години
Ексклузивно

Филмовата легенда Том Скерит почина на 93 години

Преди 1 ден
Охранител блъсна журналистка, искат оставката на Доцова, НСО почва проверка
Ексклузивно

Охранител блъсна журналистка, искат оставката на Доцова, НСО почва проверка

Преди 1 ден
Земетресение с магнитуд 7 разтърси Тибет, много жертви
Ексклузивно

Земетресение с магнитуд 7 разтърси Тибет, много жертви

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Късметът се обръща: 4 зодии ги очаква истински възход до края на 2026 г.

Късметът се обръща: 4 зодии ги очаква истински възход до края на 2026 г.

Любопитно Преди 1 час

Мелания Тръмп

Как Мелания Тръмп накара великите лидери да изглеждат малки

Свят Преди 1 час

Великите мъже на историята прекараха години в опити да огънат войната в Украйна според волята си. Уви, именно Мелания Тръмп, по-позната с мълчанието си, отколкото с държавническите си умения, може да е постигнала нещо, което се изплъзна на най-могъщите мъже в света

Сградата на Висшия съдебен съвет (ВСС)

Прокурорите избират своите четирима членове на ВСС

България Преди 3 часа

Право на глас имат 1567 прокурори, като те ще избират от общо 25 кандидати

Планинската резиденция на Хитлер "Орлово гнездо"

Пламна планинското убежище на Хитлер, има задържан

Свят Преди 3 часа

Трудният терен е възпрепятствал усилията за потушаване на огъня и сградата все още е горяла рано сутринта в събота, съобщиха от полицията, като са били разположени около 200 души от аварийно-спасителните служби

Внимание, пътници! Променя се временно движението на трамвай №8 в София

Внимание, пътници! Променя се временно движението на трамвай №8 в София

България Преди 3 часа

Промените засягат участъка от кръстовището на булевардите „Вардар“ и „Александър Стамболийски“ до обръщателното колело в квартал „Люлин-5“

Смартфонът може да анализира и шофирането ви

Смартфонът може да анализира и шофирането ви

Технологии Преди 4 часа

Много хора смятат, че са добри шофьори, но така ли е наистина? Смартфоните на Samsung получиха нова функция, която използва сензорите на устройствата, за да анализира шофьорските ви навици и да ги обобщава след всяко пътуване

Връщаме стрелките с час назад - печелим сън, но има капани за здравето

Връщаме стрелките с час назад - печелим сън, но има капани за здравето

България Преди 4 часа

В 4:00 ч. сутринта на 25 октомври часовниците се връщат с един час назад. Вижте всичко за историята, здравните ефекти и съветите за адаптация

Златна есен през уикенда: Слънчево и до 22° в събота

Златна есен през уикенда: Слънчево и до 22° в събота

България Преди 4 часа

Вижте какво ще е времето в изборния уикенд

Ако съм в болница в изборния ден, мога ли да гласувам?

Ако съм в болница в изборния ден, мога ли да гласувам?

Президентски избори Преди 4 часа

ЦИК отговаря на най-важните въпроси за вота за президент и вицепрезидент

Имам ли право да избирам президент и вицепрезидент?

Имам ли право да избирам президент и вицепрезидент?

Президентски избори Преди 4 часа

ЦИК отговаря на най-важните въпроси за вота за президент и вицепрезидент

Какво да направя, ако има грешка или не съм вписан в избирателния списък?

Какво да направя, ако има грешка или не съм вписан в избирателния списък?

Президентски избори Преди 4 часа

ЦИК отговаря на най-важните въпроси за вота за президент и вицепрезидент

Актьорът Йордан е първият обитател на Вишката в „Игри на волята“

Актьорът Йордан е първият обитател на Вишката в „Игри на волята“

Любопитно Преди 12 часа

Счетоводителката Виктория заслужи последното място във Войната на племената

Лионел Меси бе отличен с най-престижния спортен приз на Испания „Принцеса де Астуриас“

Лионел Меси бе отличен с най-престижния спортен приз на Испания „Принцеса де Астуриас“

Любопитно Преди 12 часа

39-годишната аржентинска суперзвезда Лионел Меси бе официално наградена в испанския град Овиедо за своята уникална кариера и изключителен принос в подкрепа на достъпа на деца в неравностойно положение до здравеопазване и качествено образование

Мъжът, който уби един човек и рани петима край Париж, е заложил капан с газови бутилки в дома си

Мъжът, който уби един човек и рани петима край Париж, е заложил капан с газови бутилки в дома си

Свят Преди 13 часа

Френският президент Еманюел Макрон заяви, че става дума за „расистки терористичен акт“, насочен срещу хора с имигрантски произход

ЦИК проведе срещи с международни наблюдатели за сигурността на вота

ЦИК проведе срещи с международни наблюдатели за сигурността на вота

България Преди 13 часа

Изборната комисия представи мерките за сигурност на машинния вот и компютърната обработка на данните пред чуждестранните мисии

Почина олигархът от 90-те Григорий Лучански, обявен за „най-опасния незаловен престъпник“

Почина олигархът от 90-те Григорий Лучански, обявен за „най-опасния незаловен престъпник“

Свят Преди 14 часа

Основателят на компанията Nordex и един от първите постсъветски мултимилионери издъхна във Виена на 81-годишна възраст

Всичко от днес

От мрежата

15 породи кучета, които живеят най-дълго

dogsandcats.bg

Защо котките ни носят трофеи

dogsandcats.bg
1

Рила крие красиво, но хищно растение

sinoptik.bg
1

Ученици възстановиха пътеки в Берковския Балкан

sinoptik.bg

Събота е! 7 неща, които щастливите жени правят през уикенда (и нито едно не е чистене)

Edna.bg

Теодора от „Игри на волята“ проговори за физическия и психическия тормоз в училище

Edna.bg

Убиха Слави Бинев

Nova.bg

Проф. Георги Попов със съвети как да се предпазим от грипа и COVID-19 през есента

Nova.bg