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С ъдът в Бургас наложи най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража” на 66-годишния Асен Василев от София, който е обвинен в причиняването на катастрофа със скорост от 251 км/ч на АМ„Тракия“. При инцидента загина 62-годишна жена, съобщава NOVA.

Жена загина, пометена с 251 км/ч на АМ "Тракия"

В хода на разследването е установено, че автомобилите на обвиняемия и загиналата жена са се движили в една и съща посока. Колата на мъжа е застигнала и ударила отзад автомобила на 62-годишната жена.

Така скоростта на движение на обвиняемия е била със 111 км/ч над разрешената за участъка. Превишението е съществено обстоятелство при изясняването на причините за тежкия пътен инцидент.

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От прокуратурата вече съобщиха, че ще бъде задействана процедура по отнемане на шофьорската книжка на обвиняемия.

Предстои съдът да прецени дали са налице законовите основания за налагане на най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“.