България

Осми ден без следа: Издирването на 11-годишната Наталия продължава

Полицията включи допълнителни сили, а акцията вече обхваща няколко области

Василена Василева Василена Василева

7 юли 2026, 08:03
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О сми ден продължава издирването на 11-годишната Наталия и бившия ѝ пастрок, които са в неизвестност от миналия понеделник. Полицията във Варна разшири мащаба на операцията, като включи допълнителни сили, а проверките вече обхващат няколко области в страната.

Седмица без следа: Разширяват издирването на 11-годишната Наталия

По информация на разследващите двамата са били видени за последно рано сутринта в понеделник, когато напуснали пеша село Константиново. Оттогава следите им се губят, а въпреки продължаващите вече осем дни издирвателни действия до момента те не са открити.

В акцията участват служители на полицията, криминалисти и екипи, които проверяват постъпващи сигнали от граждани. Паралелно с това се извършват обходи на населени места, горски и труднодостъпни райони, както и проверки на информация, която би могла да помогне за установяване на местонахождението на детето и придружаващия го мъж.

Нова следа в издирването на 11-годишната Наталия: Къде бяха забелязани изчезналото момиче и похитителят

По данни на полицията издирването вече е разширено извън пределите на Варненска област. Органите на реда работят в координация със свои колеги от други дирекции, като се проверяват всички версии за изчезването им.

Към момента не се съобщава да има данни за престъпление, но разследващите не изключват нито една от възможните хипотези. Именно поради това всяка информация, която би могла да помогне на разследването, се проверява незабавно.

Нови сигнали за Наталия след активирането на BG-Alert, издирването продължава

Случаят предизвика широк обществен отзвук, а в социалните мрежи бяха разпространени снимки и призиви за съдействие. Местни жители също се включиха с информация и сигнали, като част от тях са били проверени от полицията.

Подобни случаи на изчезнали деца задействат координирани действия между различни структури на МВР, като основната цел е максимално бързото установяване на местонахождението на детето. Разследващите традиционно призовават гражданите да подават сигнали единствено към полицията и да не разпространяват непроверена информация, която може да затрудни издирването.

Четвърти ден без следа: Нови свидетели видели отвлечената Наталия и похитителя ѝ

От полицията във Варна отново отправиха апел към всички, които разполагат с информация за местонахождението на 11-годишната Наталия или на бившия ѝ пастрок, незабавно да сигнализират на телефон 112 или в най-близкото районно управление на МВР.

Издирвателните действия продължават, като към момента властите не съобщават за нови следи, които да насочат разследването в конкретна посока.

Редактор: Василена Василева
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