Арестуван шофьор за пожара край Солун - предизвикал искра като карал

Г ръцките власти арестуваха 76-годишен мъж, заподозрян в причиняване на голям пожар в района на предградието Ореокастро край Солун, съобщи „Вория“.

Изданието посочва, че за разследване на точните причини за възникване на огъня в Солун са изпратени служители от Дирекцията за разследване на престъпления, свързани с палежи (ДАЕЕ) от Атина, които да подпомогнат местния разследващ екип.

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Според данните от предварителното разследване и собствените му признания 76-годишният мъж е предизвикал пожара, след като е извършил опасни маневри с автомобила си, при които са се образували искри, довели до възникването на огъня. По време на разследването е било установено също, че той се е намирал в нетрезво състояние, се посочва в информацията.

Мъжът е бил арестуван в неделя, ден след избухването на пожара. В момента огънят е локализиран, но в засегнатия район, където се намира завод за рециклиране, все още има активни огнища, съобщи гръцката обществена телевизия ЕРТ. По информация на пожарната служба ще са необходими още няколко дни за пълното потушаване на пожара заради голямото количество горими материали.

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Според ЕРТ в западните райони на Солун все още се усеща задушлива миризма на изгоряло заради тлеещите огнища в завода за рециклиране.

От пожарната служба напомнят, че причината за повечето от пожарите продължава да бъде човешка небрежност.