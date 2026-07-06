България

Колата на Екатерина Дафовска се обърна на АМ „Тракия”

Дафовска е в стабилно състояние и е с леки наранявания

Николай Киров Николай Киров

6 юли 2026, 21:23
Колата на Екатерина Дафовска се обърна на АМ „Тракия”
Източник: БГНЕС

О лимпийската шампионка от Игрите в  Нагано през 1998 година Екатерина Дафовска е претърпяла пътнотранспортно произшествие на автомагистрала „Тракия“, при което автомобилът ѝ се е обърнал, предаде БНР.

Инцидентът е станал днес на около 280-ия километър, в района на Ямбол, в посока София.

Дафовска е пътувала от Бургас към столицата, когато колата ѝ е излязла от контрол, завъртяла се е и се е обърнала на пътното платно.

По информация на президента на Българската федерация по биатлон Атанас Фурнаджиев, тя е в стабилно състояние и е с леки наранявания.

Малко по-късно Дафовска успокои своите близки и почитатели с кратко послание в социалните мрежи: „Добре съм, бъдете здрави!“

Редактор: Николай Киров
Източник: БНР    
Екатерина Дафовска Пътнотранспортно произшествие Автомагистрала Тракия
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