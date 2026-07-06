България

Жена загина, пометена от влак край Бургас

Предстои оглед на местопроизшествието

Николай Киров Николай Киров

6 юли 2026, 21:18
Жена загина, пометена от влак край Бургас
Източник: БГНЕС

В ъзрастна жена загина, след като беше блъсната от пътнически влак в района преди железопътна гара „Долно Езерово“, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Бургас.

Сигналът е получен днес около 18:24 часа от машиниста на пътническия влак, пътуващ по линията Бургас – Сливен.

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По първоначални данни инцидентът е станал малко след като влакът е преминал през железопътна гара „Владимир Павлов“. Според информацията на полицията възрастната жена се е намирала вдясно по посока на движението и внезапно е навлязла на релсовия път пред композицията. Жертвата е починала на място.

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От полицията уточниха, че влакът е бил с четири вагона и че по данни на началника на влака движението по съседните железопътни коловози в момента е възможно. Предстои оглед на местопроизшествието. По случая е образувано досъдебно производство.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Мая Стефанова    
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