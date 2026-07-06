Пълен колапс на електрическата мрежа в Куба

Е лектрозахранването спря в цяла Куба в понеделник, докато страната е изправена пред продължаваща енергийна криза, влошена от ефективната блокада на САЩ върху доставките на горива, предава Си Ен Ен.

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Министерството на енергетиката на Куба обяви, че националната електрическа мрежа е претърпяла пълен колапс.

Операторът на мрежата в страната заяви, че разследва причината.

Куба преживя няколко национални спирания на електрозахранването през последните години, тъй като остарялата електроенергийна инфраструктура не успява да се справи с потреблението.

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Енергийната криза в страната се влоши тази година, след като САЩ принудиха основните доставчици на Куба да спрат доставките на петрол. През март имаше поне две пълни спирания на електрозахранването в рамките на една седмица.

Енергийната криза затрудни основни услуги, включително образование, транспорт и медицина. Нови санкции от страна на САЩ допълнително влошиха кубинската икономика и попречиха на много туристи да посетят острова.

САЩ твърдят, че икономическата хватка има за цел да принуди кубинското правителство да отвори херметичната политическа система на острова и да позволи преки чуждестранни инвестиции.