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ФИФА отказа на Белгия да отмени решението за Балогун

Президентът на САЩ Доналд Тръмп днес обяви, че се е обадил на президента на ФИФА Джани Инфантино

Николай Киров Николай Киров

6 юли 2026, 20:42
ФИФА отказа на Белгия да отмени решението за Балогун
Източник: EPA/БГНЕС

Ф ИФА отхвърли оспорването от Белгия относно допускането до игра на нападателя на САЩ Фоларин Балогун, предава „Ню Йорк Таймс“.

Балогун получи червен картон в мача срещу Босна и Херцеговина и така получи автоматично наказание да не играе на осминафинала срещу Белгия.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп днес обяви, че се е обадил на президента на ФИФА Джани Инфантино да отмени наказанието.

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И това стана часове преди двубоя с Белгия. Вместо да не играе на осминафинала Балогун сега ще изтърпи наказанието си след година.

Това предизвика освен обжалване от Белгия, така и остри критики от УЕФА, ЕС и редица лица от света на футбола.

Белгия официално възрази, заявявайки, че „няма друга алтернатива, освен да оспори допускането на Балогун до предстоящия мач“.

Апелативният комитет на ФИФА обаче обяви искането, подадено от Кралската белгийска футболна асоциация, за „недопустимо“.

Според ФИФА Кралската белгийска футболна асоциация „не е страна по производството и като такава няма право да обжалва решението“.

„Към днешна дата Кралската белгийска футболна асоциация все още не е получила никакви основания за това решение, нито е получила информацията, която е поискала от началото на тази процедура – ​​копие от решението и мотивите, с които играчът е допуснат, както и доклада на съдията. Което е нарушение на правилата на ФИФА“, посочиха от белгийската футболна асоциация и добавиха: „Кралската белгийска футболна асоциация информира Футболната федерация на Съединените щати, че оспорва допускането на играча, ако той е вписан в списъка на съдията. Това оставя всички по-нататъшни действия отворени.“

ФИФА обоснова решението си за допускане на Балогун до осминафинала с Член 27 от своя дисциплинарен кодекс, според който Дисциплинарната комисия може изцяло или частично да отложи изпълнението на наложено дисциплинарно наказание с изпитателен срок от 1 до 4 години.

„Благодаря на ФИФА, че направи това, което беше правилно, и отмени голяма несправедливост!“, заяви Тръмп в социалната си мрежа Трут сошъл.

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Балогун игра титуляр във всички мачове на САЩ с изключение на един, като отбеляза два гола в първия мач на отбора срещу Парагвай. Той беше оставен да почива в последния мач от групите срещу Турция, който нямаше значение за класирането на САЩ.

Старши треньорът на отбора на САЩ Маурисио Почетино, защити решението на ФИФА и беше категоричен, че Балогун не е трябвало да получава червен картон.

„За мен тук няма много дебати, въпреки че разбирам гледната точка на Белгия“, каза Почетино пред репортери.

„Ако някой е пострадал в цялата тази ситуация, това са Съединените щати. Може ли някой да оправдае идеята, че не сме били наказани? Искам да кажа, да играем 30 или 35 минути с един играч по-малко в елиминационен мач на Световното първенство? Не е като да сме били облагодетелствани. Не, не. Нямаме никаква нечестна полза от всичко това. Искам да кажа, в крайна сметка ние не сме жертви, но не сме и злодеите в тази история,“ добави Почетино.

Редактор: Николай Киров
Източник: NYT    
Решение на ФИФА Фоларин Балогун Оспорване от Белгия Доналд Тръмп
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