Свят

Москва привика шведския посланик

Русия: Посолство в Стокхолм е било "атакувано" от два дрона

Николай Киров Николай Киров

6 юли 2026, 19:03
Москва привика шведския посланик
Източник: AP/БТА

Р уското външно министерство съобщи днес, че е привикало шведския посланик в Москва, заявявайки, че руското посолство в Стокхолм е било "атакувано" от два дрона на 2 юли, съобщи "Ройтерс".

Руското външно министерство заяви, че е уведомило ръководителя на шведската дипломатическа мисия, че бездействието на шведските власти по отношение на двата дрона е неприемливо.

Швеция прехвана руски изтребители близо до въздушното си пространство

"Беше отправено искане към шведската страна да спазва стриктно своите задължения по Виенската конвенция за дипломатическите отношения от 1961 г. и да предприеме всеобхватни мерки, за да сложи край на тези инциденти", заяви руското дипломатическо ведомство.

В изявление, изпратено по електронна поща, шведското министерство на външните работи се позова на "инцидент с дрон", а не на "атака", и заяви, че шведската полиция носи основната отговорност за сигурността на чуждестранните дипломатически мисии.

"Съгласно Виенската конвенция шведските власти имат задължението да защитават дипломатическите мисии и дипломатическия персонал", се посочва в изявлението.

Русия отрече, че дроновете над Копенхаген са нейни

Швеция, която дълго време беше военно неутрална, се присъедини към НАТО през 2024 г., изтъквайки като мотив съображения за сигурност, след решението на руския президент Владимир Путин две години по-рано да изпрати десетки хиляди войници в Украйна.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Пламен Йотински    
Руско външно министерство Русия Швеция НАТО
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Замразиха за 15 месеца на договора с

Замразиха за 15 месеца на договора с "Боташ" след срещата на Радев с Ердоган

Тръмп с изненадващо изявление за Украйна

Тръмп с изненадващо изявление за Украйна

„Стомахът ми сам се изяжда“: Милионерът, който иска да живее вечно, е диагностициран с нелечимо заболяване

„Стомахът ми сам се изяжда“: Милионерът, който иска да живее вечно, е диагностициран с нелечимо заболяване

Русия подготвя провокация, която може да разбие НАТО

Русия подготвя провокация, която може да разбие НАТО

Webit 2026 в София: бизнесът и технологиите търсят формулата за икономиката на бъдещето

Webit 2026 в София: бизнесът и технологиите търсят формулата за икономиката на бъдещето

biss.bg
10 цитата за кучетата, които ни напомнят защо сме щастливи да ги имаме!

10 цитата за кучетата, които ни напомнят защо сме щастливи да ги имаме!

dogsandcats.bg
Хванаха криминално проявен с чужда кола след гонка на АМ
Ексклузивно

Хванаха криминално проявен с чужда кола след гонка на АМ "Тракия"

Преди 3 дни
Зеленски заплаши Русия с разплата
Ексклузивно

Зеленски заплаши Русия с разплата

Преди 3 дни
МОСВ: Въздухът над ж.к. „Люлин“ е в нормите след пожара
Ексклузивно

МОСВ: Въздухът над ж.к. „Люлин“ е в нормите след пожара

Преди 3 дни
Майката на отвлечената Наталия: Върза ме и отведе детето ми
Ексклузивно

Майката на отвлечената Наталия: Върза ме и отведе детето ми

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Шестима ученици готвили атентат в Белгия

Шестима ученици готвили атентат в Белгия

Свят Преди 42 минути

Според белгийските служби за сигурност в случая са били пресечени сериозни намерения

Арестуван шофьор за пожара край Солун - предизвикал искра като карал

Арестуван шофьор за пожара край Солун - предизвикал искра като карал

Свят Преди 1 час

Освен това бил пиян

„Хамас“ официално разпусна правителството си в Газа

„Хамас“ официално разпусна правителството си в Газа

Свят Преди 3 часа

Властта поема Националният комитет за управление на Газа

Снимката е илюстративна

ЕС призова за „феърплей“, след като намесата на Тръмп за червения картон разтърси Световното

Свят Преди 3 часа

Брюксел излезе с остра позиция срещу ФИФА след скандалното анулиране на червения картон на Фоларин Балогун. Еврокомисарят по спорта предупреди, че натискът от Доналд Тръмп превръща Световното първенство в политическо оръжие.

Смениха ръководството на „Български ВиК холдинг“

Смениха ръководството на „Български ВиК холдинг“

България Преди 3 часа

Вместо от Управителен и Надзорен съвет както досега, компанията ще се ръководи от Съвет на директорите

Д-р Ваньо Видков поема председателството на Столичната лекарска колегия

Д-р Ваньо Видков поема председателството на Столичната лекарска колегия

България Преди 3 часа

„Лицето на една война, която уж не е за жени“: Историите на украинките, които воюват на фронтовата линия

„Лицето на една война, която уж не е за жени“: Историите на украинките, които воюват на фронтовата линия

Свят Преди 3 часа

Въпреки равните права по закон много военнослужещи разказват за дискриминация както в армията, така и след завръщането си у дома.

ДПС сигнализира Интерпол, прокуратурата и Европол за Демерджиев

ДПС сигнализира Интерпол, прокуратурата и Европол за Демерджиев

България Преди 3 часа

Калин Стоянов: Изложих конкретни факти и аргументи относно това какви злоупотреби са били извършени

Реджеп Ердоган прие Румен Радев в Турция

Реджеп Ердоган прие Румен Радев в Турция

Свят Преди 3 часа

Турският президент изрази задоволство от подхода на България към турската общност

Защо много чужденци не остават да работят в Германия

Защо много чужденци не остават да работят в Германия

БезГранично Преди 3 часа

Страната полага все повече усилия да привлече чуждестранни специалисти

Обвиниха жените, пребили жестоко медицинска сестра в Разлог

Обвиниха жените, пребили жестоко медицинска сестра в Разлог

България Преди 4 часа

Медицинската сестра е получила разкъсно-контузна рана, отоци, кръвонасядания по главата и тялото, както и мозъчно сътресение

Мият извънредно „Люлин“ заради пожара

Мият извънредно „Люлин“ заради пожара

България Преди 4 часа

Столичната община продължава да мониторира данните за качеството на въздуха

Хванаха дрогиран без книжка в откраднат „Мерцедес“

Хванаха дрогиран без книжка в откраднат „Мерцедес“

България Преди 5 часа

В сектор „Пътна полиция“ е образувано бързо производство

Спад на продажбите на жилища у нас през 2025 г.

Спад на продажбите на жилища у нас през 2025 г.

Парите ни Преди 5 часа

Купувачите вече имат по-добра позиция при преговори

Села в Монтанско със забрана за консумиране на водата от чешмите

Села в Монтанско със забрана за консумиране на водата от чешмите

България Преди 5 часа

Установени са завишени нива на арсен

„Пълно безумие, това е първоаприлска шега!“: Селекционери и УЕФА скочиха на ФИФА заради отменения червен картон на Световното

„Пълно безумие, това е първоаприлска шега!“: Селекционери и УЕФА скочиха на ФИФА заради отменения червен картон на Световното

Свят Преди 6 часа

Международният футбол се взриви, след като ФИФА погази собствения си правилник и премахна автоматичното наказание на американската звезда Фоларин Балогун. Според УЕФА прецедентът зачерква правилата и поставя под въпрос почтеността на целия турнир

Всичко от днес

От мрежата

Защо кучетата са обсебени от определени играчки (и игнорират останалите)

dogsandcats.bg

10 цитата за кучетата, които ни напомнят защо сме щастливи да ги имаме!

dogsandcats.bg
1

Юлска жега и гръмотевични бури

sinoptik.bg
1

Спасиха лисица в горнооряховско училище

sinoptik.bg

Приказна сватба в Сицилия: Ерос Рамацоти заведе дъщеря си Аурора до олтара

Edna.bg

Кои са най-влиятелните кулинарни инфлуенсъри в България?

Edna.bg

Джани Инфантино проговори за скандала с червения картон

Gong.bg

"Герена" събира феновете, за да подкрепят отбора срещу Борац

Gong.bg

Договорът с „Боташ” се замразява за 15 месеца след срещата Радев-Ердоган

Nova.bg

След трагедията край Струма: Как трябва да бъдат обезопасени местата за плажуване край реката

Nova.bg