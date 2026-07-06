Москва привика шведския посланик

Р уското външно министерство съобщи днес, че е привикало шведския посланик в Москва, заявявайки, че руското посолство в Стокхолм е било "атакувано" от два дрона на 2 юли, съобщи "Ройтерс".

Руското външно министерство заяви, че е уведомило ръководителя на шведската дипломатическа мисия, че бездействието на шведските власти по отношение на двата дрона е неприемливо.

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"Беше отправено искане към шведската страна да спазва стриктно своите задължения по Виенската конвенция за дипломатическите отношения от 1961 г. и да предприеме всеобхватни мерки, за да сложи край на тези инциденти", заяви руското дипломатическо ведомство.

В изявление, изпратено по електронна поща, шведското министерство на външните работи се позова на "инцидент с дрон", а не на "атака", и заяви, че шведската полиция носи основната отговорност за сигурността на чуждестранните дипломатически мисии.

"Съгласно Виенската конвенция шведските власти имат задължението да защитават дипломатическите мисии и дипломатическия персонал", се посочва в изявлението.

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Швеция, която дълго време беше военно неутрална, се присъедини към НАТО през 2024 г., изтъквайки като мотив съображения за сигурност, след решението на руския президент Владимир Путин две години по-рано да изпрати десетки хиляди войници в Украйна.