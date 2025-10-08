България

Внимание, шофьори! Четири спирания на движението по „Тракия“ в Софийска област днес

В 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00 часа трафикът към столицата ще бъде преустановяван за около половин час

8 октомври 2025, 07:19
Новият предмет

Новият предмет "Добродетели и религии" влиза за обсъждане в НС
Иван Таков: Цената на билета в София ще намалее от 1 януари

Иван Таков: Цената на билета в София ще намалее от 1 януари

"Бъдеще в България": Млади лекари на протест – скандират "Стига лъжи!"
Зам.-министърът на МВР: Образувано е производство за палежите на камиони за отпадъци в София

Зам.-министърът на МВР: Образувано е производство за палежите на камиони за отпадъци в София
Иван и Мина ще влязат в остър конфликт тази вечер в Big Brother

Иван и Мина ще влязат в остър конфликт тази вечер в Big Brother
Вълчев за агресията в детска градина в Каблешково: Трудно е да докажем имало ли е насилие

Вълчев за агресията в детска градина в Каблешково: Трудно е да докажем имало ли е насилие
Камарата на архитектите в България: Потопът по Черноморието е резултат от безконтролното застрояване

Камарата на архитектите в България: Потопът по Черноморието е резултат от безконтролното застрояване
Здравните власти с препоръки за водата и храната в засегнатите от наводненията райони

Здравните власти с препоръки за водата и храната в засегнатите от наводненията райони

П ромяна в организацията на движението по автомагистрала „Тракия“ в Софийска област.

Четири пъти днес, в 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00 часа, движението към столицата ще бъде спирано за около половин час в участъка между 24-ия и 33-ия километър. 

Причината за промяната на движението са ремонтни дейности.

От АПИ призоваха шофьорите да предвидят повече време за пътуване, да спазват пътните знаци и въведената временна организация на движението, както и да съобразят времето си за пътуване с въведените часови ограничения.

Гражданите, пътуващи към и от Пловдив могат да използват и алтернативни маршрути – Подбалканския път I-6 София – Карлово, както и пътя Ихтиман – Самоков, посочиха от АПИ. 

Заради ремонтните дейности в 9-километров участък в платното за Бургас трафикът е изцяло прехвърлен в платното за София, припомниха от АПИ. За повишаване на пропускливостта може да се шофира и в аварийната лента, допълват от агенцията.

Ремонтните дейности са необходими, за да се осигури безопасността на пътуването. Необходимо е водачите да се движат внимателно, със съобразена скорост и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

В пиковите часове, когато много хора тръгват на път по едно и също време се образува колона от автомобили и придвижването е по-бавно.

По преценка на „Пътна полиция“ могат да бъдат въвеждани и допълните мерки за регулиране на трафика, казаха от АПИ.

Източник: АПИ    
Тракия движение ремонти
Последвайте ни
Дъжд и вятър обхващат страната, сняг в планините

Дъжд и вятър обхващат страната, сняг в планините

Какво могат

Какво могат "Томахоук", ще променят ли хода на войната в Украйна?

Внимание, шофьори! Четири спирания на движението по „Тракия“ в Софийска област днес

Внимание, шофьори! Четири спирания на движението по „Тракия“ в Софийска област днес

За съучастничество в

За съучастничество в "геноцид": Мелони и двама министри са дадени на Международния наказателен съд

Ще поскъпне ли земята у нас след приемане на еврото

Ще поскъпне ли земята у нас след приемане на еврото

pariteni.bg
Как да разберем, че котката ни е болна

Как да разберем, че котката ни е болна

dogsandcats.bg
<p>България пред <span style=криза, която тихо расте

" />
Ексклузивно

България пред криза, която тихо расте

Преди 23 часа
<p>Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"</p>
Ексклузивно

Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"

Преди 20 часа
<p>Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров</p>
Ексклузивно

Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров

Преди 21 часа
Как сривът на Макрон разклаща Европа
Ексклузивно

Как сривът на Макрон разклаща Европа

Преди 18 часа

Виц на деня

Тя: - Като Пепеляшка съм - чистя, готвя, пера... Той: - Нали ти обещах, че ще живееш като в приказките!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Огромен "подводен град" може да крие ключа към произхода на живота на Земята

Огромен "подводен град" може да крие ключа към произхода на живота на Земята

Любопитно Преди 18 минути

Макар повечето хора да си представят дълбините на океана като тъмно и безжизнено място, там всъщност се крият "изгубени подводни градове"

Глоби за търговците, които не са обозначили етикетите с цени и в лева, и в евро

Глоби за търговците, които не са обозначили етикетите с цени и в лева, и в евро

Пари Преди 33 минути

Те трябва да бъдат изписани с еднакъв шрифт, размер и цвят, за да не се въвеждат потребителите в заблуждение

Развитие по случая с Шамана от нападението над Капитолия

Развитие по случая с Шамана от нападението над Капитолия

Свят Преди 1 час

Адвокатът му твърди, че Чансли е загубил 9 килограма в затвора

Старите ви CD и DVD записи постепенно губят паметта си

Старите ви CD и DVD записи постепенно губят паметта си

Технологии Преди 2 часа

Законите на физиката не правят изключения

Калин грабна победа с безпрецедентна награда в “Игри на волята”

Калин грабна победа с безпрецедентна награда в “Игри на волята”

Любопитно Преди 9 часа

Сапунджиева отново заслужи мястото си във Войната на племената

Нетаняху обеща да върне всички заложници, държани от "Хамас" в Газа

Нетаняху обеща да върне всички заложници, държани от "Хамас" в Газа

Свят Преди 9 часа

В Египет се провеждат непреки преговори между израелското правителство и "Хамас"

Путин: Русия е превзела 5000 квадратни километра в Украйна през 2025

Путин: Русия е превзела 5000 квадратни километра в Украйна през 2025

Свят Преди 9 часа

По думите му желанието на жителите на Донбас и Новорусия да свържат бъдещето си с Русия е доказало, че решенията, взети през февруари 2022 г., са били правилни

Мащабна аварийна операция в части от Германия заради газов облак, който може да е токсичен

Мащабна аварийна операция в части от Германия заради газов облак, който може да е токсичен

Свят Преди 10 часа

Облакът се носи към близкия град Ашафенбург

Киев търси решение за Хмелницката АЕЦ без помощ от България

Киев търси решение за Хмелницката АЕЦ без помощ от България

Свят Преди 10 часа

Украйна разполага с всички необходими възможности за развитие на ядреното производство, каза Светлана Гринчук

Президентът на Аржентина подкрепи израелските действия в Газа

Президентът на Аржентина подкрепи израелските действия в Газа

Свят Преди 10 часа

Милей заяви, че "Израел е бастион на Запада и че затова терористите и левичарите са заедно"

Българка е осъдена на 3 години затвор в Русия - друга е задържана за 2 месеца

Българка е осъдена на 3 години затвор в Русия - друга е задържана за 2 месеца

България Преди 10 часа

Сигнал за задържането ѝ е подаден в посолството на България в Москва от нейната сестра

<p>Има ли&nbsp;нацистки режим в Украйна?&nbsp;</p>

Израелският посланик: Няма нацистки режим в Украйна, президентът е евреин

Свят Преди 11 часа

Борбата с антисемитизма и неговите прояви е част от държавната политика на Украйна

Деца откриха кметицата на германски град с животозастрашаващи прободни рани

Деца откриха кметицата на германски град с животозастрашаващи прободни рани

Свят Преди 11 часа

Те казват, че са открили майка си със сериозни рани в дома им

Абсурд на столичното летище: Член на арменска делегация е накаран да се съблече

Абсурд на столичното летище: Член на арменска делегация е накаран да се съблече

България Преди 12 часа

След този случай делегацията поема към Нови пазар и въпреки станалото на летището, все пак двата града се побратимяват

<p>Туск: Полша няма да предаде украинeцa, заподозрян по случая с взривяването на &quot;Северен поток&quot;</p>

Туск: Не е в интерес на Полша да предаде заподозрения по случая с взривяването на "Северен поток"

Свят Преди 12 часа

Полски съд постанови, че Володимир З. трябва да остане в ареста за още 40 дни

<p>Моди поздрави Путин по повод рождения му ден, какво му пожела&nbsp;</p>

Моди поздрави Путин по повод рождения му ден

Свят Преди 12 часа

Путин празнува своя 73-и рожден ден

Всичко от днес

От мрежата

Как сами да измерим температурата на кучето си

dogsandcats.bg

10 породи кучета, които са родени лидери

dogsandcats.bg
1

Сорт български домат с признание в Мадрид

sinoptik.bg
1

Проливни дъждове в следващите 48 часа

sinoptik.bg

Какво става с тялото ти, ако ядеш само веднъж на ден

Edna.bg

Шарени кюфтета

Edna.bg

ЦСКА и Ботев Пловдив готвят интересна размяна

Gong.bg

Футболист на Левски се върна в строя

Gong.bg

Оранжев и жълт код за поройни дъждове в Северна България

Nova.bg

Вековното търсене на чудовището от Лох Нес: Тайните на Неси - между легендата и науката (СНИМКИ)

Nova.bg