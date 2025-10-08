Внимание, шофьори! Четири спирания на движението по „Тракия“ в Софийска област днес

Здравните власти с препоръки за водата и храната в засегнатите от наводненията райони

П ромяна в организацията на движението по автомагистрала „Тракия“ в Софийска област.

Четири пъти днес, в 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00 часа, движението към столицата ще бъде спирано за около половин час в участъка между 24-ия и 33-ия километър.

Причината за промяната на движението са ремонтни дейности.

От АПИ призоваха шофьорите да предвидят повече време за пътуване, да спазват пътните знаци и въведената временна организация на движението, както и да съобразят времето си за пътуване с въведените часови ограничения.

Гражданите, пътуващи към и от Пловдив могат да използват и алтернативни маршрути – Подбалканския път I-6 София – Карлово, както и пътя Ихтиман – Самоков, посочиха от АПИ.

Заради ремонтните дейности в 9-километров участък в платното за Бургас трафикът е изцяло прехвърлен в платното за София, припомниха от АПИ. За повишаване на пропускливостта може да се шофира и в аварийната лента, допълват от агенцията.

Ремонтните дейности са необходими, за да се осигури безопасността на пътуването. Необходимо е водачите да се движат внимателно, със съобразена скорост и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

В пиковите часове, когато много хора тръгват на път по едно и също време се образува колона от автомобили и придвижването е по-бавно.

По преценка на „Пътна полиция“ могат да бъдат въвеждани и допълните мерки за регулиране на трафика, казаха от АПИ.