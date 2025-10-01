Променят движението в два участъка от „Тракия“ край Стара Загора

О т 1 до 3 октомври движението в два участъка от магистрала „Тракия“ в област Стара Загора ще се осъществява в активните ленти, съобщиха от пресцентъра на АПИ.

Днес и на 2 октомври, от 8:00 ч. до 18:00 ч., и на 3 октомври, от 8:00 ч. до 12:00 ч., движението в два участъка с дължина около 90 метра - при 207 и 218 километър, на АМ „Тракия“ ще се осъществява в активните ленти, като ще бъде ограничено преминаването в изпреварващите.

Промяната в организацията на движение на отсечката в област Стара Загора е за изграждането на „прозорец“ в средната разделителна ивица на магистралата. Той е необходим за осигуряване на преминаването от едно платно в друго по повод предстоящи ремонтни дейности на асфалтовата настилка, поясниха от пътната агенция.

Днес ще продължи изкърпването на трасето между 285 и 289 км на магистрала „Тракия“ в област Ямбол. Между 7:00 ч. и 19:00 ч. ще се работи в четирикилометровия участък на магистралата, в посока Бургас. При изпълнение на предвидените дейности поетапно ще се ограничава движението в активната и аварийната лента, а трафикът ще преминава в изпреварващата.

На 23 септември започнаха превантивни ремонти в платното за Бургас и в участъци от магистрала „Тракия“ на територията на областите Пазарджик и Сливен.