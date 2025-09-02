Определят линията на бедност за 2026 г.

Министерски съвет потвърди, че е имало инцидент със самолета на Урсула фон дер Лайен и разкри подробности

Н ационалният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) ще проведе заседание във вторник, 2 септември 2025 г., от 11.00 ч. в Гранитна зала в сградата на Министерския съвет.

Ще бъде обсъден проект на Постановление на Министерския съвет за определяне размера на линията на бедност за страната за 2026 г., предаде агенция БГНЕС.

Правителственият проект предвижда тя да стане 764 лв. или със 126 лв. повече

спрямо сегашното ѝ равнище, припомня NOVA.

Определянето на официалната линия на бедност се изчислява по специална методика. Спрямо размера ѝ зависят множество социални плащания - към хората с трайни увреждания, социалните помощи, както и помощните средства по Закона за закрила на детето.

От синдикатите настояват за промяна в методиката за определянето ѝ.

Според тях тя трябва да бъде обвързана с реалната издръжка на живот.