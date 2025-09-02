България

Определят линията на бедност за 2026 г.

Определянето на официалната линия на бедност се изчислява по специална методика и спрямо размера ѝ зависят множество социални плащания

2 септември 2025, 06:59
Бул. "Панчо Владигеров" в София пропадна, затвориха го
Н ационалният съвет за тристранно сътрудничество (НСТС) ще проведе заседание във вторник, 2 септември 2025 г., от 11.00 ч. в Гранитна зала в сградата на Министерския съвет.

Ще бъде обсъден проект на Постановление на Министерския съвет за определяне размера на линията на бедност за страната за 2026 г., предаде агенция БГНЕС.

Правителственият проект предвижда тя да стане 764 лв. или със 126 лв. повече

спрямо сегашното ѝ равнище, припомня NOVA.

Определянето на официалната линия на бедност се изчислява по специална методика. Спрямо размера ѝ зависят множество социални плащания - към хората с трайни увреждания, социалните помощи, както и помощните средства по Закона за закрила на детето.

От синдикатите настояват за промяна в методиката за определянето ѝ.

Според тях тя трябва да бъде обвързана с реалната издръжка на живот.

Урсула фон дер Лайен от ВМЗ-Сопот: България е осигурила 1/3 от оръжията за Украйна

Преди 1 ден
Джуд Лоу: Не се страхувам заради ролята си на Путин

Преди 1 ден
"Ривиера на Близкия изток": Следвоенният план за Газа от администрацията на Тръмп

Преди 1 ден
Половин София остава без топла вода от 1 до 9 септември

Преди 1 ден

Булевард "Панчо Владигеров"

Променят движението по столичния бул. „Панчо Владигеров“

България Преди 27 минути

В компрометираната отсечка ще бъдат пропускани само леки автомобили в едното платно

Лидерът на Северна Корея Ким Чен-ун в бронирания си влак

Ким Чен-ун пристигна в Пекин с бронирания си влак

Свят Преди 1 час

Очаква се той да присъства на военния парад в Пекин в сряда

Битката при Акциум

2 септември: От любов до гибел – битката, която промени историята

Любопитно Преди 2 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Свят Преди 9 часа

Арестуваният и негов съучастник били спрени за рутинна проверка

България Преди 9 часа

Митов: Какво отрича или не отрича Москва няма никакво значение

Свят Преди 10 часа

Това става на фона на войната между Израел и терористичната организация „Хамас“

Свят Преди 11 часа

На 31 август украинското знаме беше издигнато в центъра на Новоикономично

България Преди 12 часа

На управителите на „ВиК“ ООД – Перник е връчено предписание за предприемане на незабавни действия

България Преди 13 часа

Иван Янев: Започнаха да ги псуват, да ги плюят, да ги ритат и спъват, започнаха да блъскат по техниката

България Преди 14 часа

Опазването на свободата на словото и достойнството на личността са две от темите, с които "Възраждане" винаги се е ангажирала, посочват от партията

Свят Преди 14 часа

Индийското посолство във Вашингтон не е коментирало изявлението му

Технологии Преди 14 часа

Huawei PURA 80 Ultra вдига нивото на мобилната фотография

България Преди 15 часа

Сигналът е подаден от близка роднина на пострадалото момче

ЕК потвърди, че е уведомена за атаката: България подозира Русия

Свят Преди 15 часа

Смущенията и фалшификациите на GPS сигнали са се превърнали в почти ежедневие

Свят Преди 16 часа

Новата учебна година започна днес за около 2,5 милиона израелски ученици

Любопитно Преди 16 часа

Игра на чувства и стратегии в новите епизоди на романтичното риалити всеки делничен ден от 21:00 ч.

